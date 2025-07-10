https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ankarada-surpriz-gorusme-cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorustu-1097787135.html
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde kabul etti. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T15:51+0300
2025-07-10T15:51+0300
2025-07-10T16:13+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ak-partiden-son-2-gun-paylasimi-1097781544.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
15:51 10.07.2025 (güncellendi: 16:13 10.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.