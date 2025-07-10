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Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde kabul etti. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı

Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

15:51 10.07.2025 (güncellendi: 16:13 10.07.2025)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.
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