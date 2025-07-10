https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ak-partiden-son-2-gun-paylasimi-1097781544.html
AK Parti'den 'son 2 gün' paylaşımı
AK Parti'den 'son 2 gün' paylaşımı
Sputnik Türkiye
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) sosyal medya hesabından "Son 2 gün" başlığıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T13:38+0300
2025-07-10T13:38+0300
2025-07-10T13:38+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
ömer çelik
recep tayyip erdoğan
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Adalet ve Kalkınma Partisi resmi X hesabında “Son 2” başlığıyla bir paylaşım yaptı. Videoda, salonunun hazırlandığı, ses sisteminin kurulduğu anlara ait görüntülere yer verildi.AK Parti'nin 32. İstişare Kampı 11 Temmuz'da başlayacakAK Parti'nin 11-13 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı, "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" sloganıyla gerçekleştirilecek.Paylaşımı kamp sürecine hazırlık olarak değerlendirenler oldu.Ömer Çelik 12 Temmuz'a dikkat çekmiştiDiğer yandan da Ömer Çelik'in dün akşam yaptığı "Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak" açıklaması da kafalara konuşmaya dair mi hazırlık yapılıyor sorularını getirdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapmış olduğu açıklamada "Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı o açıklamayı dinlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/ak-parti-sozcusu-celik-cumhurbaskanimiz-cumartesi-gunu-tarihi-bir-konusma-yapacak-1097755687.html
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ak parti, ömer çelik, recep tayyip erdoğan
ak parti, ömer çelik, recep tayyip erdoğan
AK Parti'den 'son 2 gün' paylaşımı
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) sosyal medya hesabından "Son 2 gün" başlığıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisi resmi X hesabında “Son 2” başlığıyla bir paylaşım yaptı. Videoda, salonunun hazırlandığı, ses sisteminin kurulduğu anlara ait görüntülere yer verildi.
AK Parti'nin 32. İstişare Kampı 11 Temmuz'da başlayacak
AK Parti'nin 11-13 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı, "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" sloganıyla gerçekleştirilecek.
Paylaşımı kamp sürecine hazırlık olarak değerlendirenler oldu.
Ömer Çelik 12 Temmuz'a dikkat çekmişti
Diğer yandan da Ömer Çelik'in dün akşam yaptığı "Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak" açıklaması da kafalara konuşmaya dair mi hazırlık yapılıyor sorularını getirdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapmış olduğu açıklamada "Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı o açıklamayı dinlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.