https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-10-temmuz-canli-altin-kuru-1097772955.html
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Temmuz canlı altın kuru
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Temmuz canlı altın kuru
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, 10 Temmuz itibarıyla toparlanmaya başladı. Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanırken yatırımcılar tarafından "Gram altın ne kadar, çeyrek... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T11:16+0300
2025-07-10T11:16+0300
2025-07-10T11:16+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
çeyrek altın
ons altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1d924b3831589af1dc0adee4b9f7dbdd.jpg
Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin bazı ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerine rağmen başlıca ticaret ortaklarına uygulanan gümrük tarifelerinin olası etkilerine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. 10 Temmuz canlı altın fiyatları yakından izleniyor.Serbest piyasada altın fiyatlarıGram altınAlış fiyatı: 4 bin 277Satış fiyatı: 4 bin 277Çeyrek altınAlış fiyatı: 6 bin 843Satış fiyatı: 6 bin 995Cumhuriyet altınıAlış fiyatı: 27 bin 378Satış fiyatı: 27 bin 892Ons altınAlış fiyatı: 3 bin 319 dolarSatış fiyatı: 3 bin 319 dolar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/altin-fiyatlari-geriliyor-gram-ve-ceyrek-altinda-son-durum-1097652696.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f03fb1d26190cd66c5212a55f1afc43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, gram altın, çeyrek altın, ons altın
altın, gram altın, çeyrek altın, ons altın
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Temmuz canlı altın kuru
Altın fiyatları, 10 Temmuz itibarıyla toparlanmaya başladı. Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanırken yatırımcılar tarafından "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Gram altın 4 bin 282 TL seviyesinde seyrederken çeyrek altın 6 bin 995 liradan işlem görüyor.
Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin bazı ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerine rağmen başlıca ticaret ortaklarına uygulanan gümrük tarifelerinin olası etkilerine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. 10 Temmuz canlı altın fiyatları yakından izleniyor.
Serbest piyasada altın fiyatları
Alış fiyatı: 3 bin 319 dolar
Satış fiyatı: 3 bin 319 dolar