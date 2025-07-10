https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-10-temmuz-canli-altin-kuru-1097772955.html

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Temmuz canlı altın kuru

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Temmuz canlı altın kuru

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, 10 Temmuz itibarıyla toparlanmaya başladı. Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanırken yatırımcılar tarafından "Gram altın ne kadar, çeyrek... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T11:16+0300

2025-07-10T11:16+0300

2025-07-10T11:16+0300

ekonomi̇

altın

gram altın

çeyrek altın

ons altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1d924b3831589af1dc0adee4b9f7dbdd.jpg

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin bazı ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerine rağmen başlıca ticaret ortaklarına uygulanan gümrük tarifelerinin olası etkilerine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. 10 Temmuz canlı altın fiyatları yakından izleniyor.Serbest piyasada altın fiyatlarıGram altınAlış fiyatı: 4 bin 277Satış fiyatı: 4 bin 277Çeyrek altınAlış fiyatı: 6 bin 843Satış fiyatı: 6 bin 995Cumhuriyet altınıAlış fiyatı: 27 bin 378Satış fiyatı: 27 bin 892Ons altınAlış fiyatı: 3 bin 319 dolarSatış fiyatı: 3 bin 319 dolar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/altin-fiyatlari-geriliyor-gram-ve-ceyrek-altinda-son-durum-1097652696.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, gram altın, çeyrek altın, ons altın