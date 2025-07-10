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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-10-temmuz-canli-altin-kuru-1097772955.html
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Temmuz canlı altın kuru
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Temmuz canlı altın kuru
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, 10 Temmuz itibarıyla toparlanmaya başladı. Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanırken yatırımcılar tarafından "Gram altın ne kadar, çeyrek... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T11:16+0300
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gram altın
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Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin bazı ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerine rağmen başlıca ticaret ortaklarına uygulanan gümrük tarifelerinin olası etkilerine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. 10 Temmuz canlı altın fiyatları yakından izleniyor.Serbest piyasada altın fiyatlarıGram altınAlış fiyatı: 4 bin 277Satış fiyatı: 4 bin 277Çeyrek altınAlış fiyatı: 6 bin 843Satış fiyatı: 6 bin 995Cumhuriyet altınıAlış fiyatı: 27 bin 378Satış fiyatı: 27 bin 892Ons altınAlış fiyatı: 3 bin 319 dolarSatış fiyatı: 3 bin 319 dolar
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altın, gram altın, çeyrek altın, ons altın
altın, gram altın, çeyrek altın, ons altın

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Temmuz canlı altın kuru

11:16 10.07.2025
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
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Altın fiyatları, 10 Temmuz itibarıyla toparlanmaya başladı. Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanırken yatırımcılar tarafından "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Gram altın 4 bin 282 TL seviyesinde seyrederken çeyrek altın 6 bin 995 liradan işlem görüyor.
Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin bazı ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerine rağmen başlıca ticaret ortaklarına uygulanan gümrük tarifelerinin olası etkilerine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. 10 Temmuz canlı altın fiyatları yakından izleniyor.

Serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın
Alış fiyatı: 4 bin 277
Satış fiyatı: 4 bin 277
Çeyrek altın
Alış fiyatı: 6 bin 843
Satış fiyatı: 6 bin 995
Cumhuriyet altını
Alış fiyatı: 27 bin 378
Satış fiyatı: 27 bin 892
Ons altın
Alış fiyatı: 3 bin 319 dolar
Satış fiyatı: 3 bin 319 dolar
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
EKONOMİ
Altın fiyatları geriliyor: Gram ve çeyrek altında son durum
7 Temmuz, 10:24
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