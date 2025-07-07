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Altın fiyatları geriliyor: Gram ve çeyrek altında son durum
Altın fiyatları geriliyor: Gram ve çeyrek altında son durum
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı açıklamaları nedeniyle gerileme eğiliminde. Tarım dışı... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T10:24+0300
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Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün başlıca sebepleri arasında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimi adımları ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarına yönelik açıklamaları öne çıkıyor. Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi, yatırımcıların güvenli liman olan altından çıkmasına neden oldu.İstihdam verileri altını baskı altına aldıABD ekonomisine ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin güçlü gelmesi, Fed’in faiz indirme hamlesi için elini güçlendirdi. Bu durum da altın üzerinde baskı oluşturarak fiyatların aşağı yönlü hareketine neden oldu.ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkelerle ticaret müzakerelerinin tamamlanmasının ardından tarifelerin 1 Ağustos’ta yürürlüğe gireceğini duyurması, altın fiyatlarında tansiyonu düşürdü. Bu açıklama, küresel piyasalarda risk algısının azalmasına neden olurken, altına olan talebi zayıflattı.Ons altında gerilemeOns altın, güne 3 bin 339 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 305 dolar, en yüksek ise 3 bin 342 dolar görüldü. Şu sıralar yüzde 0,91’lik düşüşle 3 bin 306 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın 4 Bin 255 TL’ye gerilediGram altın, güne 4 bin 278 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde 4 bin 134 TL’ye kadar gerileyen gram altın, şu anda 4 bin 255 TL seviyesinden işlem görüyor.Çeyrek altında sert dalgalanmaÇeyrek altın, gün içinde 6 bin 940 TL ile 7 bin 18 TL arasında işlem gördü. Şu sıralar 6 bin 807 TL seviyelerinde seyrediyor.
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altın fiyatları, gram altın, ons altın, çeyrek altın, fed faiz indirimi, tarım dışı istihdam verisi, döviz ve altın piyasası, altında son durum, altın neden düşüyor
altın fiyatları, gram altın, ons altın, çeyrek altın, fed faiz indirimi, tarım dışı istihdam verisi, döviz ve altın piyasası, altında son durum, altın neden düşüyor

Altın fiyatları geriliyor: Gram ve çeyrek altında son durum

10:24 07.07.2025
© AA / Dilara İrem SancarAltın fiyatları
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA / Dilara İrem Sancar
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Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı açıklamaları nedeniyle gerileme eğiliminde. Tarım dışı istihdam verilerinin güçlü gelmesiyle birlikte altında baskı yarattı.
Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün başlıca sebepleri arasında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimi adımları ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarına yönelik açıklamaları öne çıkıyor. Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi, yatırımcıların güvenli liman olan altından çıkmasına neden oldu.

İstihdam verileri altını baskı altına aldı

ABD ekonomisine ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin güçlü gelmesi, Fed’in faiz indirme hamlesi için elini güçlendirdi. Bu durum da altın üzerinde baskı oluşturarak fiyatların aşağı yönlü hareketine neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkelerle ticaret müzakerelerinin tamamlanmasının ardından tarifelerin 1 Ağustos’ta yürürlüğe gireceğini duyurması, altın fiyatlarında tansiyonu düşürdü. Bu açıklama, küresel piyasalarda risk algısının azalmasına neden olurken, altına olan talebi zayıflattı.

Ons altında gerileme

Ons altın, güne 3 bin 339 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 305 dolar, en yüksek ise 3 bin 342 dolar görüldü. Şu sıralar yüzde 0,91’lik düşüşle 3 bin 306 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın 4 Bin 255 TL’ye geriledi

Gram altın, güne 4 bin 278 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde 4 bin 134 TL’ye kadar gerileyen gram altın, şu anda 4 bin 255 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altında sert dalgalanma

Çeyrek altın, gün içinde 6 bin 940 TL ile 7 bin 18 TL arasında işlem gördü. Şu sıralar 6 bin 807 TL seviyelerinde seyrediyor.
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