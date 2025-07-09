https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/ak-parti-sozcusu-celik-cumhurbaskanimiz-cumartesi-gunu-tarihi-bir-konusma-yapacak-1097755687.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir konuşma yapacak

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir konuşma yapacak

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T22:21+0300

2025-07-09T22:21+0300

2025-07-09T22:29+0300

türki̇ye

ömer çelik

recep tayyip erdoğan

cumartesi

terör

terör örgütü

silah bırakma

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NTV haber kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını söyledi.Terörsüz Türkiye gündemini değerlendiren Ömer Çelik "Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada bütün güvenlik güçleri görevlerinin başında ancak gelişen şartlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakacağı bir ortam görülmüştür. Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor" dedi.'Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerekiyor'Sürecin öngördükleri şekilde devam ettiğini söyelen Çelik konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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Sputnik Türkiye

ömer çelik, recep tayyip erdoğan, cumartesi , terör, terör örgütü, silah bırakma