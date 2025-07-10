https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/adiyaman-belediye-baskani-abdurrahman-tutdere-gorevden-uzaklastirildi-1097788843.html
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Yolsuzluk soruşturması kapsamında ev hapsi cezası alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı. Açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T16:50+0300
2025-07-10T16:50+0300
2025-07-10T17:00+0300
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abdurrahman tutdere
i̇çişleri bakanlığı
ev hapsi
anayasa
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İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Tutdere, ev hapsinde bulunuyordu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/icisleri-bakanligi-duyurdu-manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-gorevden-uzaklastirildi-1097715995.html
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abdurrahman tutdere, i̇çişleri bakanlığı, ev hapsi, anayasa, chp
abdurrahman tutdere, i̇çişleri bakanlığı, ev hapsi, anayasa, chp
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
16:50 10.07.2025 (güncellendi: 17:00 10.07.2025)
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Yolsuzluk soruşturması kapsamında ev hapsi cezası alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı. Açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Tutdere, ev hapsinde bulunuyordu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."