https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/adiyaman-belediye-baskani-abdurrahman-tutdere-gorevden-uzaklastirildi-1097788843.html

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

Yolsuzluk soruşturması kapsamında ev hapsi cezası alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı. Açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T16:50+0300

2025-07-10T16:50+0300

2025-07-10T17:00+0300

türki̇ye

abdurrahman tutdere

i̇çişleri bakanlığı

ev hapsi

anayasa

chp

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İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Tutdere, ev hapsinde bulunuyordu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/icisleri-bakanligi-duyurdu-manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-gorevden-uzaklastirildi-1097715995.html

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abdurrahman tutdere, i̇çişleri bakanlığı, ev hapsi, anayasa, chp