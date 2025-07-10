‘ABD’nin BM İnsan Hakları Yüksek Konseyi Özel Raportörü’ne yönelik yaptırımları uluslararası hukukunun ihlalidir’

Washington bu kararla tüm uluslararası kararları hala elinde tuttuğunu ve söylediği her şeyin uygulanması gerektiğini vurgulamak istiyor. Bu, başta ifade ve düşünce özgürlüğü olmak üzere ABD'nin üzerine kurulduğu tüm değer ve ilkelere aykırıdır.

Bu yaptırımlar uluslararası insan hakları hukukunun, özellikle de 18. ve 19. maddelerinin ihlalidir, ancak ABD, İsrail'in herhangi bir eyleminin diğer ülkeler ya da kuruluşlar tarafından kısıtlanmasına izin vermeyeceği için özellikle İsrail'le ilgili kararları siyasillaştırmaya çalışıyor.

En yüksek uluslararası platform olan Birleşmiş Milletler'in susurulmaya çalışılması kabul edilemez ve bu sadece BM'ye ve çalışanlarına değil, aynı zamanda AB, Arap Birliği ve benzeri kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm uluslararası yapılara olumsuz bir mesajdır.

Meslektaşımla dayanışma içinde olduğumu belirtmek istiyorum ve ABD'nin gerçeklerden başka bir şey söylemeyen uluslararası bir raportörü tehdit eden eylemlerini görüşmek üzere acil bir toplantı önerisi göndereceğim."