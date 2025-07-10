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‘ABD’nin BM İnsan Hakları Yüksek Konseyi Özel Raportörü’ne yönelik yaptırımları uluslararası hukukunun ihlalidir’
‘ABD’nin BM İnsan Hakları Yüksek Konseyi Özel Raportörü’ne yönelik yaptırımları uluslararası hukukunun ihlalidir’
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Cenevre'deki BM İnsan Hakları Yüksek Konseyi Misyonu Başkanı Haitham Abu Said, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi yetkililerine yönelik eylemlerinin aynı zamanda... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
bm i̇nsan hakları konseyi
abd
yaptırım
washington
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Abu Said, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yaptırım uygulamasını Sputnik’e değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abdden-bmnin-filistin-raportorune-yaptirim-1097782135.html
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bm i̇nsan hakları konseyi, abd, yaptırım, washington, ab, arap birliği
bm i̇nsan hakları konseyi, abd, yaptırım, washington, ab, arap birliği

‘ABD’nin BM İnsan Hakları Yüksek Konseyi Özel Raportörü’ne yönelik yaptırımları uluslararası hukukunun ihlalidir’

19:57 10.07.2025
© Fotoğraf : TwitterBirleşmiş Milletler bayrağı
Birleşmiş Milletler bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Cenevre'deki BM İnsan Hakları Yüksek Konseyi Misyonu Başkanı Haitham Abu Said, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi yetkililerine yönelik eylemlerinin aynı zamanda AB ve Arap Birliği gibi uluslararası diğer yapılara da bir mesaj olduğunu belirtti.
Abu Said, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yaptırım uygulamasını Sputnik’e değerlendirdi:

Washington bu kararla tüm uluslararası kararları hala elinde tuttuğunu ve söylediği her şeyin uygulanması gerektiğini vurgulamak istiyor. Bu, başta ifade ve düşünce özgürlüğü olmak üzere ABD'nin üzerine kurulduğu tüm değer ve ilkelere aykırıdır.

Bu yaptırımlar uluslararası insan hakları hukukunun, özellikle de 18. ve 19. maddelerinin ihlalidir, ancak ABD, İsrail'in herhangi bir eyleminin diğer ülkeler ya da kuruluşlar tarafından kısıtlanmasına izin vermeyeceği için özellikle İsrail'le ilgili kararları siyasillaştırmaya çalışıyor.

En yüksek uluslararası platform olan Birleşmiş Milletler'in susurulmaya çalışılması kabul edilemez ve bu sadece BM'ye ve çalışanlarına değil, aynı zamanda AB, Arap Birliği ve benzeri kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm uluslararası yapılara olumsuz bir mesajdır.

Meslektaşımla dayanışma içinde olduğumu belirtmek istiyorum ve ABD'nin gerçeklerden başka bir şey söylemeyen uluslararası bir raportörü tehdit eden eylemlerini görüşmek üzere acil bir toplantı önerisi göndereceğim."

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
DÜNYA
ABD’den BM'nin Filistin raportörüne yaptırım
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