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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ab-rus-enerji-kaynaklarini-terk-etme-planini-gizli-tutmak-istiyor-1097794160.html
'AB, Rus enerji kaynaklarını terk etme planını gizli tutmak istiyor'
'AB, Rus enerji kaynaklarını terk etme planını gizli tutmak istiyor'
Sputnik Türkiye
AB hükümetlerinin Brüksel'den Rus enerji kaynaklarını terk etme planını gizli tutmasını istediği bildirildi. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T21:40+0300
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dünya
avrupa birliği
ab
brüksel
moskova
enerji kaynakları
batı
rusya
hidrokarbon
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Reuters'in AB'nin dahili bir belgesine dayandırarak verdiği habere göre, Avrupa Birliği ülkeleri Rus enerji kaynaklarınının kullanımını aşamalı olarak sonlandırma planlarının gizli kalmasını istiyor.Haberde, "Avrupa Birliği hükümetleri Brüksel'den, 2027 yılı sonuna kadar Rus petrol ve doğalgazının kullanımını aşamalı olarak sonlandırma planlarını gizli tutmasını istiyor" ifadelerine yer verildi.Habere göre, Avrupalı diplomatlar belgeyi gelecek hafta görüşecek.Moskova, Batı’nın Rusya'dan hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını defalarca dile getirerek yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığın içine düşecekleri uyarısında bulunmuştu. Moskova, sevkiyatı reddeden ülkelerin aracılar vasıtasıyla Rus petrol ve gazını daha pahalıya satın almaya devam edeceklerini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rusya-enerji-bakanligi-bricsin-rus-enerji-kaynaklarina-ilgisi-artiyor-1097542638.html
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avrupa birliği, ab, brüksel, moskova, enerji kaynakları, batı, rusya, hidrokarbon
avrupa birliği, ab, brüksel, moskova, enerji kaynakları, batı, rusya, hidrokarbon

'AB, Rus enerji kaynaklarını terk etme planını gizli tutmak istiyor'

21:40 10.07.2025
© AAAB Bayrağı
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
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AB hükümetlerinin Brüksel'den Rus enerji kaynaklarını terk etme planını gizli tutmasını istediği bildirildi.
Reuters'in AB'nin dahili bir belgesine dayandırarak verdiği habere göre, Avrupa Birliği ülkeleri Rus enerji kaynaklarınının kullanımını aşamalı olarak sonlandırma planlarının gizli kalmasını istiyor.
Haberde, "Avrupa Birliği hükümetleri Brüksel'den, 2027 yılı sonuna kadar Rus petrol ve doğalgazının kullanımını aşamalı olarak sonlandırma planlarını gizli tutmasını istiyor" ifadelerine yer verildi.
Habere göre, Avrupalı diplomatlar belgeyi gelecek hafta görüşecek.
Moskova, Batı’nın Rusya'dan hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını defalarca dile getirerek yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığın içine düşecekleri uyarısında bulunmuştu. Moskova, sevkiyatı reddeden ülkelerin aracılar vasıtasıyla Rus petrol ve gazını daha pahalıya satın almaya devam edeceklerini kaydetmişti.
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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Rusya Enerji Bakanlığı: BRICS’in Rus enerji kaynaklarına ilgisi artıyor
3 Temmuz, 01:16
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