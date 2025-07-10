https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ab-rus-enerji-kaynaklarini-terk-etme-planini-gizli-tutmak-istiyor-1097794160.html

'AB, Rus enerji kaynaklarını terk etme planını gizli tutmak istiyor'

'AB, Rus enerji kaynaklarını terk etme planını gizli tutmak istiyor'

Sputnik Türkiye

AB hükümetlerinin Brüksel'den Rus enerji kaynaklarını terk etme planını gizli tutmasını istediği bildirildi. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T21:40+0300

2025-07-10T21:40+0300

2025-07-10T21:38+0300

dünya

avrupa birliği

ab

brüksel

moskova

enerji kaynakları

batı

rusya

hidrokarbon

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Reuters'in AB'nin dahili bir belgesine dayandırarak verdiği habere göre, Avrupa Birliği ülkeleri Rus enerji kaynaklarınının kullanımını aşamalı olarak sonlandırma planlarının gizli kalmasını istiyor.Haberde, "Avrupa Birliği hükümetleri Brüksel'den, 2027 yılı sonuna kadar Rus petrol ve doğalgazının kullanımını aşamalı olarak sonlandırma planlarını gizli tutmasını istiyor" ifadelerine yer verildi.Habere göre, Avrupalı diplomatlar belgeyi gelecek hafta görüşecek.Moskova, Batı’nın Rusya'dan hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını defalarca dile getirerek yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığın içine düşecekleri uyarısında bulunmuştu. Moskova, sevkiyatı reddeden ülkelerin aracılar vasıtasıyla Rus petrol ve gazını daha pahalıya satın almaya devam edeceklerini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rusya-enerji-bakanligi-bricsin-rus-enerji-kaynaklarina-ilgisi-artiyor-1097542638.html

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avrupa birliği, ab, brüksel, moskova, enerji kaynakları, batı, rusya, hidrokarbon