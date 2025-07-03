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Rusya Enerji Bakanlığı: BRICS’in Rus enerji kaynaklarına ilgisi artıyor

Rusya Enerji Bakanlığı: BRICS’in Rus enerji kaynaklarına ilgisi artıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Marşavin, BRICS ülkelerinin Rus enerji kaynaklarına ilgisinin arttığını belirtti. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T01:16+0300

2025-07-03T01:16+0300

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Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Roman Marşavin, Sputnik’e yaptığı açıklamada BRICS ülkelerinin başta petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömür olmak üzere Rus enerji kaynaklarına artan bir ilgi gösterdiğini söyledi.Marşavin, “Üstelik petrolde, talebin mevcut hacimleri aştığı, tamamının sözleşmeli olduğu ve yeni hacimlerin yetmediği bir durumla karşı karşıyayız” dedi.Marşavin, BRICS ortaklarının enerji tedarikinin yanı sıra Rusya'nın yaptırımlar altındaki ticaret deneyimiyle de ilgilendiğini belirterek, Rusya'nın 2022'de ihracatını başka kanallara yönlendirmekle kalmayıp hacimlerini de koruyabildiğini anımsattı.Rusya’nın ortak ekonomik altyapının oluşturulması için yardım sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Marşavin, “Dış etkilere karşı savunmasız bir sistem yaratırsak ve kendi ödeme mekanizmalarımız ve lojistiğimiz olursa, dolara ve Batı derecelendirmelerine ihtiyaç kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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rusya enerji bakanlığı, brics, rusya, batı, enerji kaynakları, petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz, kömür