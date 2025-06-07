İzmir’de kanserle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne rengarenk balonlar uçuruldu

İzmir’de kanserle mücadele eden çocuklar için duygu dolu bir etkinlik gerçekleştirildi. İzmir Şehir Hastanesi otoparkında düzenlenen organizasyonda, tedavi gören çocukların moralini yükseltmek amacıyla yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.
İzmir’de kanserle mücadele eden çocuklar için duygu dolu bir etkinlik gerçekleştirildi. İzmir Şehir Hastanesi otoparkında düzenlenen organizasyonda, tedavi gören çocukların moralini yükseltmek amacıyla yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.
Çocuk onkoloji servisinde tedavi gören minikler, hastane odalarının pencerelerinden etkinliği seyrederken, dışarıdaki kalabalık da şarkılar eşliğinde balonları uçurdu.
Çocuk onkoloji servisinde tedavi gören minikler, hastane odalarının pencerelerinden etkinliği seyrederken, dışarıdaki kalabalık da şarkılar eşliğinde balonları uçurdu.
Küçük hastalar, kalabalığın tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi ve şarkılara ritim tuttu.
Küçük hastalar, kalabalığın tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi ve şarkılara ritim tuttu.
Organizasyonu düzenleyen gönüllülerden Berrin Güner, etkinliğin kanser hastası Erhan Bolat’ın annesinin sosyal medyadaki çağrısıyla başladığını aktardı.
Organizasyonu düzenleyen gönüllülerden Berrin Güner, etkinliğin kanser hastası Erhan Bolat’ın annesinin sosyal medyadaki çağrısıyla başladığını aktardı.
“Erhan’ın annesi ‘Biz bu bayram hastanedeyiz. Ali Asaf gibi uçurtma uçuralım mı, camdan seyrederiz’ diye paylaşım yaptı. Daha sonra diğer hasta çocuklarımızın aileleri de bize ulaştı. Balon uçurmak istediler. Tedavi süreci zorlu, en çok moralleri önemli. İzmirliler de destek vererek balonları gökyüzüne bıraktı. Tüm yavrularımıza acil şifalar diliyorum,” dedi.
“Erhan’ın annesi ‘Biz bu bayram hastanedeyiz. Ali Asaf gibi uçurtma uçuralım mı, camdan seyrederiz’ diye paylaşım yaptı. Daha sonra diğer hasta çocuklarımızın aileleri de bize ulaştı. Balon uçurmak istediler. Tedavi süreci zorlu, en çok moralleri önemli. İzmirliler de destek vererek balonları gökyüzüne bıraktı. Tüm yavrularımıza acil şifalar diliyorum,” dedi.
Katılımcılardan Yağmur Akyüz ise, “Böyle anlamlı bir projede yer almak gurur verici. Çocuklarımızın yanında olmak ve onları yalnız bırakmamak için buradayız. Bu bayramın onların bayramı olmasını istedik,” diye konuştu.
Katılımcılardan Yağmur Akyüz ise, “Böyle anlamlı bir projede yer almak gurur verici. Çocuklarımızın yanında olmak ve onları yalnız bırakmamak için buradayız. Bu bayramın onların bayramı olmasını istedik,” diye konuştu.
İzmir'de kanser tedavisi gören çocukların hayalini gerçekleştirmek için yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.
İzmir'de kanser tedavisi gören çocukların hayalini gerçekleştirmek için yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.