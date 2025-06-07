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05:01
115 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
07:01
47 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:48
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:54
2 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
08:01
44 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
08:45
14 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:01
46 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
09:49
6 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
10:01
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İzmir’de kanserle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne rengarenk balonlar uçuruldu
İzmir’de kanserle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne rengarenk balonlar uçuruldu
Sputnik Türkiye
İzmir Şehir Hastanesi’nde kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek için düzenlenen etkinlikte, yüzlerce kişi renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Minikler... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇zmir, kanser tedavisi
фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇zmir, kanser tedavisi

İzmir’de kanserle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne rengarenk balonlar uçuruldu

19:45 07.06.2025
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İzmir Şehir Hastanesi’nde kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek için düzenlenen etkinlikte, yüzlerce kişi renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Minikler, hastane pencerelerinden balonları izleyerek neşe dolu anlar yaşadı.
© AA / Melike Balkaya

İzmir’de kanserle mücadele eden çocuklar için duygu dolu bir etkinlik gerçekleştirildi. İzmir Şehir Hastanesi otoparkında düzenlenen organizasyonda, tedavi gören çocukların moralini yükseltmek amacıyla yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

İzmir’de kanserle mücadele eden çocuklar için duygu dolu bir etkinlik gerçekleştirildi. İzmir Şehir Hastanesi otoparkında düzenlenen organizasyonda, tedavi gören çocukların moralini yükseltmek amacıyla yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Melike Balkaya

İzmir’de kanserle mücadele eden çocuklar için duygu dolu bir etkinlik gerçekleştirildi. İzmir Şehir Hastanesi otoparkında düzenlenen organizasyonda, tedavi gören çocukların moralini yükseltmek amacıyla yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

© AA / Melike Balkaya

Çocuk onkoloji servisinde tedavi gören minikler, hastane odalarının pencerelerinden etkinliği seyrederken, dışarıdaki kalabalık da şarkılar eşliğinde balonları uçurdu.

Çocuk onkoloji servisinde tedavi gören minikler, hastane odalarının pencerelerinden etkinliği seyrederken, dışarıdaki kalabalık da şarkılar eşliğinde balonları uçurdu. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Melike Balkaya

Çocuk onkoloji servisinde tedavi gören minikler, hastane odalarının pencerelerinden etkinliği seyrederken, dışarıdaki kalabalık da şarkılar eşliğinde balonları uçurdu.

© AA / Melike Balkaya

Küçük hastalar, kalabalığın tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi ve şarkılara ritim tuttu.

Küçük hastalar, kalabalığın tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi ve şarkılara ritim tuttu. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Melike Balkaya

Küçük hastalar, kalabalığın tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi ve şarkılara ritim tuttu.

© AA / Melike Balkaya

Organizasyonu düzenleyen gönüllülerden Berrin Güner, etkinliğin kanser hastası Erhan Bolat’ın annesinin sosyal medyadaki çağrısıyla başladığını aktardı.

Organizasyonu düzenleyen gönüllülerden Berrin Güner, etkinliğin kanser hastası Erhan Bolat’ın annesinin sosyal medyadaki çağrısıyla başladığını aktardı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Melike Balkaya

Organizasyonu düzenleyen gönüllülerden Berrin Güner, etkinliğin kanser hastası Erhan Bolat’ın annesinin sosyal medyadaki çağrısıyla başladığını aktardı.

© AA / Melike Balkaya

“Erhan’ın annesi ‘Biz bu bayram hastanedeyiz. Ali Asaf gibi uçurtma uçuralım mı, camdan seyrederiz’ diye paylaşım yaptı. Daha sonra diğer hasta çocuklarımızın aileleri de bize ulaştı. Balon uçurmak istediler. Tedavi süreci zorlu, en çok moralleri önemli. İzmirliler de destek vererek balonları gökyüzüne bıraktı. Tüm yavrularımıza acil şifalar diliyorum,” dedi.

“Erhan’ın annesi ‘Biz bu bayram hastanedeyiz. Ali Asaf gibi uçurtma uçuralım mı, camdan seyrederiz’ diye paylaşım yaptı. Daha sonra diğer hasta çocuklarımızın aileleri de bize ulaştı. Balon uçurmak istediler. Tedavi süreci zorlu, en çok moralleri önemli. İzmirliler de destek vererek balonları gökyüzüne bıraktı. Tüm yavrularımıza acil şifalar diliyorum,” dedi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Melike Balkaya

“Erhan’ın annesi ‘Biz bu bayram hastanedeyiz. Ali Asaf gibi uçurtma uçuralım mı, camdan seyrederiz’ diye paylaşım yaptı. Daha sonra diğer hasta çocuklarımızın aileleri de bize ulaştı. Balon uçurmak istediler. Tedavi süreci zorlu, en çok moralleri önemli. İzmirliler de destek vererek balonları gökyüzüne bıraktı. Tüm yavrularımıza acil şifalar diliyorum,” dedi.

© AA / Melike Balkaya

Katılımcılardan Yağmur Akyüz ise, “Böyle anlamlı bir projede yer almak gurur verici. Çocuklarımızın yanında olmak ve onları yalnız bırakmamak için buradayız. Bu bayramın onların bayramı olmasını istedik,” diye konuştu.

Katılımcılardan Yağmur Akyüz ise, “Böyle anlamlı bir projede yer almak gurur verici. Çocuklarımızın yanında olmak ve onları yalnız bırakmamak için buradayız. Bu bayramın onların bayramı olmasını istedik,” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Melike Balkaya

Katılımcılardan Yağmur Akyüz ise, “Böyle anlamlı bir projede yer almak gurur verici. Çocuklarımızın yanında olmak ve onları yalnız bırakmamak için buradayız. Bu bayramın onların bayramı olmasını istedik,” diye konuştu.

© AA / Melike Balkaya

İzmir'de kanser tedavisi gören çocukların hayalini gerçekleştirmek için yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

İzmir&#x27;de kanser tedavisi gören çocukların hayalini gerçekleştirmek için yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Melike Balkaya

İzmir'de kanser tedavisi gören çocukların hayalini gerçekleştirmek için yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

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