İzmir’de kanserle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne rengarenk balonlar uçuruldu

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“Erhan’ın annesi ‘Biz bu bayram hastanedeyiz. Ali Asaf gibi uçurtma uçuralım mı, camdan seyrederiz’ diye paylaşım yaptı. Daha sonra diğer hasta çocuklarımızın aileleri de bize ulaştı. Balon uçurmak istediler. Tedavi süreci zorlu, en çok moralleri önemli. İzmirliler de destek vererek balonları gökyüzüne bıraktı. Tüm yavrularımıza acil şifalar diliyorum,” dedi.