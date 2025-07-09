https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/zaharova-kievin-silah-tedarikcileri-bunlarin-cocuklarin-katli-icin-kullanildigini-bilsinler-1097727847.html

Zaharova: Kiev'in silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler

Zaharova: Kiev'in silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Kursk'taki bir plaja düzenlediği saldırıda çocukların da zarar gördüğünün altını çizen Zaharova, Kiev'in Batılı silah tedarikçilerine mesaj... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T10:37+0300

2025-07-09T10:37+0300

2025-07-09T10:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

kursk bölgesi

kiev

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rus Kursk Bölgesi'ndeki bir plaja saldırmasına tepki gösterdiği açıklamasında, Batı'nın Kiev'e tedarik ettiği silahların çocukların öldürülmesinde kullanıldığını vurguladı.Telegram hesabından bir paylaşımda bulunan Zaharova, Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn'in Gorodskoy plajına düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığını duyurduğunu belirtti.Saldırıda çocukların da hedefte olduğuna dikkat çeken Zaharova, "Kiev rejiminin silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler" ifadelerini kullandı.Hinşteyn, yaralı 3 kişinin durumunun ağır olduğunu ve yaralananlardan birinin 5 yaşında bir çocuk olduğunu kaydederek "Çocuk saldırı sırasında annesinin üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Ciddi yanıkları var, şu anda yoğun bakımda. Çocuğu ve annesini Moskova'ya transfer edeceğiz” bilgisini paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/kursk-valisi-hinsteyn-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-yaralananlarin-durumunu-anlatti-1097724137.html

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ukrayna, kursk bölgesi, kiev, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova