Zaharova: Kiev'in silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler
© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Multimedya arşivine gidinIn this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia
© Sputnik / Russian Foreign Ministry/
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Ukrayna ordusunun Kursk'taki bir plaja düzenlediği saldırıda çocukların da zarar gördüğünün altını çizen Zaharova, Kiev'in Batılı silah tedarikçilerine mesaj gönderdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rus Kursk Bölgesi'ndeki bir plaja saldırmasına tepki gösterdiği açıklamasında, Batı'nın Kiev'e tedarik ettiği silahların çocukların öldürülmesinde kullanıldığını vurguladı.
Telegram hesabından bir paylaşımda bulunan Zaharova, Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn'in Gorodskoy plajına düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığını duyurduğunu belirtti.
Saldırıda çocukların da hedefte olduğuna dikkat çeken Zaharova, "Kiev rejiminin silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler" ifadelerini kullandı.
Hinşteyn, yaralı 3 kişinin durumunun ağır olduğunu ve yaralananlardan birinin 5 yaşında bir çocuk olduğunu kaydederek "Çocuk saldırı sırasında annesinin üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Ciddi yanıkları var, şu anda yoğun bakımda. Çocuğu ve annesini Moskova'ya transfer edeceğiz” bilgisini paylaşmıştı.
Telegram hesabından bir paylaşımda bulunan Zaharova, Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn'in Gorodskoy plajına düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığını duyurduğunu belirtti.
Saldırıda çocukların da hedefte olduğuna dikkat çeken Zaharova, "Kiev rejiminin silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler" ifadelerini kullandı.
Hinşteyn, yaralı 3 kişinin durumunun ağır olduğunu ve yaralananlardan birinin 5 yaşında bir çocuk olduğunu kaydederek "Çocuk saldırı sırasında annesinin üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Ciddi yanıkları var, şu anda yoğun bakımda. Çocuğu ve annesini Moskova'ya transfer edeceğiz” bilgisini paylaşmıştı.