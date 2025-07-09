Zaharova: Kiev'in silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Doların egemenliği tehdit altında mı? Trump’tan ek gümrük vergisi hamlesi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Yaz tatili 'ucuz emek gücü' çocuklar için başlamadı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çorlu tren faciasının ardından geçen 7 yılda neler oldu?
12:22
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'li belediyelere operasyon
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Çin, Küresel Güney'e 'Trump'ın tehditlerinden korkmayın, özgüvenli olun' dedi'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
‘Kanlı 1923 darbesi’ diyen Çamlı’ya Ortaylı’dan tepki
19:40
7 dk
SESLİ HABER
Karpuz ekimi arttı, fiyatlar düştü
20:06
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsral ve İran yeniden bir çatışmanın eşiğinde mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Zeydan Karalar tutuklandı
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/zaharova-kievin-silah-tedarikcileri-bunlarin-cocuklarin-katli-icin-kullanildigini-bilsinler-1097727847.html
Zaharova: Kiev'in silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler
Zaharova: Kiev'in silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Kursk'taki bir plaja düzenlediği saldırıda çocukların da zarar gördüğünün altını çizen Zaharova, Kiev'in Batılı silah tedarikçilerine mesaj... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T10:37+0300
2025-07-09T10:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kursk bölgesi
kiev
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087380838_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9666c94d7794ee42067dcfacf3643387.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rus Kursk Bölgesi'ndeki bir plaja saldırmasına tepki gösterdiği açıklamasında, Batı'nın Kiev'e tedarik ettiği silahların çocukların öldürülmesinde kullanıldığını vurguladı.Telegram hesabından bir paylaşımda bulunan Zaharova, Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn'in Gorodskoy plajına düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığını duyurduğunu belirtti.Saldırıda çocukların da hedefte olduğuna dikkat çeken Zaharova, "Kiev rejiminin silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler" ifadelerini kullandı.Hinşteyn, yaralı 3 kişinin durumunun ağır olduğunu ve yaralananlardan birinin 5 yaşında bir çocuk olduğunu kaydederek "Çocuk saldırı sırasında annesinin üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Ciddi yanıkları var, şu anda yoğun bakımda. Çocuğu ve annesini Moskova'ya transfer edeceğiz” bilgisini paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/kursk-valisi-hinsteyn-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-yaralananlarin-durumunu-anlatti-1097724137.html
ukrayna
kursk bölgesi
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087380838_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_1f256109f8c10c0db51c11ac37316676.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kursk bölgesi, kiev, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
ukrayna, kursk bölgesi, kiev, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Zaharova: Kiev'in silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler

10:37 09.07.2025
© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Multimedya arşivine gidinIn this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia
In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Russian Foreign Ministry
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna ordusunun Kursk'taki bir plaja düzenlediği saldırıda çocukların da zarar gördüğünün altını çizen Zaharova, Kiev'in Batılı silah tedarikçilerine mesaj gönderdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rus Kursk Bölgesi'ndeki bir plaja saldırmasına tepki gösterdiği açıklamasında, Batı'nın Kiev'e tedarik ettiği silahların çocukların öldürülmesinde kullanıldığını vurguladı.

Telegram hesabından bir paylaşımda bulunan Zaharova, Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn'in Gorodskoy plajına düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığını duyurduğunu belirtti.

Saldırıda çocukların da hedefte olduğuna dikkat çeken Zaharova, "Kiev rejiminin silah tedarikçileri, bunların çocukların katli için kullanıldığını bilsinler" ifadelerini kullandı.

Hinşteyn, yaralı 3 kişinin durumunun ağır olduğunu ve yaralananlardan birinin 5 yaşında bir çocuk olduğunu kaydederek "Çocuk saldırı sırasında annesinin üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Ciddi yanıkları var, şu anda yoğun bakımda. Çocuğu ve annesini Moskova'ya transfer edeceğiz” bilgisini paylaşmıştı.
Rus ambulans aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kursk Valisi Hinşteyn, Ukrayna ordusunun saldırısında yaralananların durumunu anlattı
09:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала