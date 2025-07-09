https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/kursk-valisi-hinsteyn-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-yaralananlarin-durumunu-anlatti-1097724137.html
Kursk Valisi Hinşteyn, Ukrayna ordusunun saldırısında yaralananların durumunu anlattı
Kursk Valisi Hinşteyn, Ukrayna ordusunun saldırısında yaralananların durumunu anlattı
Sputnik Türkiye
Kursk Valisi Hinşteyn, Ukrayna ordusunun saldırı düzenlediği Kursk'taki Gorodskoy plajında yaralanan vatandaşlardan üçünün durumunun ağır olduğunu belirtti. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T09:12+0300
2025-07-09T09:12+0300
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yaralama
aleksandr hinşteyn
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Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Hinşteyn, Telegram paylaşımında, Kursk şehrinin Gorodskoy plajına yapılan saldırıda yaralanan çocuk dahil 3 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.Ukrayna ordusunun Kursk'a düzenlediği saldırıda yaralanan altı kişinin Kursk Bölge Hastanesi'ne kaldırıldığını anımsatan Hinşteyn, “Muayeneden sonra doktorlar, aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç yaralıda ciddi bir durum teşhisi koydu. Bu kişiler ameliyat edildi ve tüm ameliyatlar neyse ki başarılı oldu!” diye yazdı.Yaralananlardan birinin 5 yaşındaki çocuk olduğuna dikkat çeken Hinşteyn, çocuğun saldırı sırasında annesinin üzerini kapayarak onu korumaya çalıştığını belirterek, “Ciddi yanıkları var, şu anda yoğun bakımda. Çocuğu ve annesini Moskova'ya transfer edeceğiz” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun Kursk’taki plaja saldırması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken biri çocuk 6 kişi daha yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/moskovadan-donen-moldovali-muhalifler-kisinev-havalimaninda-alikonuldu-1097723331.html
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rusya, ukrayna, kursk, plaj, saldırı, sivil kayıplar, yaralama, aleksandr hinşteyn
rusya, ukrayna, kursk, plaj, saldırı, sivil kayıplar, yaralama, aleksandr hinşteyn
Kursk Valisi Hinşteyn, Ukrayna ordusunun saldırısında yaralananların durumunu anlattı
09:12 09.07.2025 (güncellendi: 09:18 09.07.2025)
Kursk Valisi Hinşteyn, Ukrayna ordusunun saldırı düzenlediği Kursk'taki Gorodskoy plajında yaralanan vatandaşlardan üçünün durumunun ağır olduğunu belirtti.
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Hinşteyn, Telegram paylaşımında, Kursk şehrinin Gorodskoy plajına yapılan saldırıda yaralanan çocuk dahil 3 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Ukrayna ordusunun Kursk'a düzenlediği saldırıda yaralanan altı kişinin Kursk Bölge Hastanesi'ne kaldırıldığını anımsatan Hinşteyn, “Muayeneden sonra doktorlar, aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç yaralıda ciddi bir durum teşhisi koydu. Bu kişiler ameliyat edildi ve tüm ameliyatlar neyse ki başarılı oldu!” diye yazdı.
Yaralananlardan birinin 5 yaşındaki çocuk olduğuna dikkat çeken Hinşteyn, çocuğun saldırı sırasında annesinin üzerini kapayarak onu korumaya çalıştığını belirterek, “Ciddi yanıkları var, şu anda yoğun bakımda. Çocuğu ve annesini Moskova'ya transfer edeceğiz” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun Kursk’taki plaja saldırması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken biri çocuk 6 kişi daha yaralanmıştı.