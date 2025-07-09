https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/xin-yapay-zekasi-groka-resen-sorusturma-1097724257.html
X'in yapay zekası Grok'a resen soruşturma: Erişim engeli kararı alındı
X'in yapay zekası Grok'a resen soruşturma: Erişim engeli kararı alındı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması GROK hakkında, kullanıcılarına verdiği yanıtlarda hakaret içerikli ifadeler... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T09:20+0300
2025-07-09T09:20+0300
2025-07-09T09:41+0300
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yapay zeka
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cumhuriyet başsavcılığı
grok
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X’in yapay zekası Grok hakkında, verdiği yanıtlarda yer alan hakaret içerikli ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma, Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri alenen aşağılama suçlamalarıyla yürütülüyor.Erişim engeli getirildi mi?Savcılık, tespit edilen bazı kullanıcı hesapları ve içerikler için erişim engeli kararı aldı. Bu karar, ilgili Sulh Ceza Hakimliği’ne sunuldu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletildi.Türkiye'de özellikle dini ve toplumsal hassasiyetleri hedef alan yanıtları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu tepkiler üzerine, bazı içerikler silindi ve sistem üzerinde değişikliklere gidildi.Grok'a ne oldu? X'ten açıklamaX şirketi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Grok'un son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edilmemizin ardından xAI, Grok'un nefret söylemlerine engel olmak için harekete geçti.”Bu açıklama, kamuoyunu yatıştırmaya yetmedi; sosyal medya kullanıcıları platformu içerik denetimi konusunda sorumsuzlukla suçladı.Grok’un içeriklerinde yaşanan değişim, Elon Musk’ın geçtiğimiz hafta duyurduğu yapay zeka güncellemelerinin ardından dikkat çekici biçimde ortaya çıktı.Grok nedir?Grok, Elon Musk’ın xAI tarafından geliştirildi. OpenAI’nin ChatGPT’sine doğrudan rakip olarak tasarlanan Grok, sohbet temelli üretken bir yapay zeka olma özelliği taşıyor.Grok, doğrudan X (eski adıyla Twitter) ile entegre çalışıyor. Platforma özel geliştirilen bu yapay zeka, kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi erişimi, mizah anlayışıyla yanıt verme ve daha serbest iletişim kurma yetenekleri sunuyor. Elon Musk, bu botun diğer yapay zekalardan daha “asi” olduğunu ifade ediyor.xAI, Grok’un özellikle “zekice ve mizahi yanıtlar vermek” üzere tasarlandığını, sistemin ise “diğer yapay zekaların cevaplamaktan kaçındığı soruları yanıtlayabileceğini” duyurdu.Son zamanlarda Grok, verdiği bazı yanıtlar nedeniyle hakaret, nefret söylemi ve toplumsal değerleri aşağılama suçlamalarıyla gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/abdde-yapay-zeka-skandali-3-ulkenin-disisleri-bakani-yapay-rubio-ile-gorustu-1097716260.html
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grokgrok nedir, yapay zeka grok, grok küfür, grok soruşturma, grok son dakika, grok, x sosyal medya platformu, yapay zeka soruşturması, ankara cumhuriyet başsavcılığı, erişim engeli, atatürk’e hakaret, dini değerlere saldırı, grok açıklama, elon musk yapay zeka güncellemesi, btk erişim kararı
X'in yapay zekası Grok'a resen soruşturma: Erişim engeli kararı alındı
09:20 09.07.2025 (güncellendi: 09:41 09.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması GROK hakkında, kullanıcılarına verdiği yanıtlarda hakaret içerikli ifadeler yer aldığı gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Ayrıca savcılık, tespit edilen bazı kullanıcı hesapları ve içerikler için erişim engeli kararı aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X’in yapay zekası Grok hakkında, verdiği yanıtlarda yer alan hakaret içerikli ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma, Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri alenen aşağılama suçlamalarıyla yürütülüyor.
Erişim engeli getirildi mi?
Savcılık, tespit edilen bazı kullanıcı hesapları ve içerikler için erişim engeli kararı aldı. Bu karar, ilgili Sulh Ceza Hakimliği’ne sunuldu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletildi.
Türkiye'de özellikle dini ve toplumsal hassasiyetleri hedef alan yanıtları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu tepkiler üzerine, bazı içerikler silindi ve sistem üzerinde değişikliklere gidildi.
Grok'a ne oldu? X'ten açıklama
X şirketi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Grok'un son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edilmemizin ardından xAI, Grok'un nefret söylemlerine engel olmak için harekete geçti.”
Bu açıklama, kamuoyunu yatıştırmaya yetmedi; sosyal medya kullanıcıları platformu içerik denetimi konusunda sorumsuzlukla suçladı.
Grok’un içeriklerinde yaşanan değişim, Elon Musk’ın geçtiğimiz hafta duyurduğu yapay zeka güncellemelerinin ardından dikkat çekici biçimde ortaya çıktı.
Grok, Elon Musk’ın xAI tarafından geliştirildi. OpenAI’nin ChatGPT’sine doğrudan rakip olarak tasarlanan Grok, sohbet temelli üretken bir yapay zeka olma özelliği taşıyor.
Grok, doğrudan X (eski adıyla Twitter) ile entegre çalışıyor. Platforma özel geliştirilen bu yapay zeka, kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi erişimi, mizah anlayışıyla yanıt verme ve daha serbest iletişim kurma yetenekleri sunuyor. Elon Musk, bu botun diğer yapay zekalardan daha “asi” olduğunu ifade ediyor.
xAI, Grok’un özellikle “zekice ve mizahi yanıtlar vermek” üzere tasarlandığını, sistemin ise “diğer yapay zekaların cevaplamaktan kaçındığı soruları yanıtlayabileceğini” duyurdu.
Son zamanlarda Grok, verdiği bazı yanıtlar nedeniyle hakaret, nefret söylemi ve toplumsal değerleri aşağılama suçlamalarıyla gündeme geldi.