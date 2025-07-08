https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/abdde-yapay-zeka-skandali-3-ulkenin-disisleri-bakani-yapay-rubio-ile-gorustu-1097716260.html

ABD'de yapay zeka skandalı: 3 ülkenin dışişleri bakanı 'Yapay Rubio' ile görüştü

ABD'de yapay zeka skandalı: 3 ülkenin dışişleri bakanı 'Yapay Rubio' ile görüştü

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Baknı Marco Rubio'nun sesi yapay zeka ile taklit edilerek 3 ülkenin dışişleri bakanları ile temasa geçildi. Rubio'nun sesini taklit eden kişinin... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T21:31+0300

2025-07-08T21:31+0300

2025-07-08T21:31+0300

dünya

abd

marco rubio

dışişleri bakanlığı

signal

yapay zeka

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ABD'de kimliği belirsiz bir kişi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sesini yapay zeka ile taklit etti. Olaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı, yapay zeka kullanarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu taklit eden bir dolandırıcının, üst düzey yetkililerle temasa geçtiğini açıkladı.3 ülkenin dışişleri bakanları, kongre üyesi ve vali ile temasa geçildiBakanlık, yapay zeka destekli bir yazılım kullanarak Rubio'nun sesini ve yazım tarzını taklit eden bir dolandırıcının, ABD'li siyasiler tarafından sıkça kullanılan 'Signal' isimli mesajlaşma uygulamasında Rubio adına sahte bir hesap oluşturarak üç farklı ülkenin dışişleri bakanları, bir Kongre üyesi ve bir valiye sesli ve yazılı mesajlar gönderdiğini belirtti.Kimliği hala belirsizMesajların içeriği ve hedef alınan yetkililerin isimleri belirtilmezken, Rubio'yu taklit eden kişinin kimliği de hala belirlenemedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüleceğini ve benzer bir olayın yaşanmaması adına önlemler alacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-rusyayi-kucuk-bir-surpriz-bekliyor-1097716133.html

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abd, marco rubio, dışişleri bakanlığı, signal, yapay zeka