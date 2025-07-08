https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/abdde-yapay-zeka-skandali-3-ulkenin-disisleri-bakani-yapay-rubio-ile-gorustu-1097716260.html
ABD'de yapay zeka skandalı: 3 ülkenin dışişleri bakanı 'Yapay Rubio' ile görüştü
ABD'de yapay zeka skandalı: 3 ülkenin dışişleri bakanı 'Yapay Rubio' ile görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Baknı Marco Rubio'nun sesi yapay zeka ile taklit edilerek 3 ülkenin dışişleri bakanları ile temasa geçildi. Rubio'nun sesini taklit eden kişinin... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T21:31+0300
2025-07-08T21:31+0300
2025-07-08T21:31+0300
dünya
abd
marco rubio
dışişleri bakanlığı
signal
yapay zeka
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ABD'de kimliği belirsiz bir kişi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sesini yapay zeka ile taklit etti. Olaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı, yapay zeka kullanarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu taklit eden bir dolandırıcının, üst düzey yetkililerle temasa geçtiğini açıkladı.3 ülkenin dışişleri bakanları, kongre üyesi ve vali ile temasa geçildiBakanlık, yapay zeka destekli bir yazılım kullanarak Rubio'nun sesini ve yazım tarzını taklit eden bir dolandırıcının, ABD'li siyasiler tarafından sıkça kullanılan 'Signal' isimli mesajlaşma uygulamasında Rubio adına sahte bir hesap oluşturarak üç farklı ülkenin dışişleri bakanları, bir Kongre üyesi ve bir valiye sesli ve yazılı mesajlar gönderdiğini belirtti.Kimliği hala belirsizMesajların içeriği ve hedef alınan yetkililerin isimleri belirtilmezken, Rubio'yu taklit eden kişinin kimliği de hala belirlenemedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüleceğini ve benzer bir olayın yaşanmaması adına önlemler alacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-rusyayi-kucuk-bir-surpriz-bekliyor-1097716133.html
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abd, marco rubio, dışişleri bakanlığı, signal, yapay zeka
abd, marco rubio, dışişleri bakanlığı, signal, yapay zeka
ABD'de yapay zeka skandalı: 3 ülkenin dışişleri bakanı 'Yapay Rubio' ile görüştü
ABD Dışişleri Baknı Marco Rubio'nun sesi yapay zeka ile taklit edilerek 3 ülkenin dışişleri bakanları ile temasa geçildi. Rubio'nun sesini taklit eden kişinin kimiği hala belirsiz, kimlerle iletişime geçtiği açıklanmadı.
ABD'de kimliği belirsiz bir kişi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sesini yapay zeka ile taklit etti. Olaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı, yapay zeka kullanarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu taklit eden bir dolandırıcının, üst düzey yetkililerle temasa geçtiğini açıkladı.
3 ülkenin dışişleri bakanları, kongre üyesi ve vali ile temasa geçildi
Bakanlık, yapay zeka destekli bir yazılım kullanarak Rubio'nun sesini ve yazım tarzını taklit eden bir dolandırıcının, ABD'li siyasiler tarafından sıkça kullanılan 'Signal' isimli mesajlaşma uygulamasında Rubio adına sahte bir hesap oluşturarak üç farklı ülkenin dışişleri bakanları, bir Kongre üyesi ve bir valiye sesli ve yazılı mesajlar gönderdiğini belirtti.
Mesajların içeriği ve hedef alınan yetkililerin isimleri belirtilmezken, Rubio'yu taklit eden kişinin kimliği de hala belirlenemedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüleceğini ve benzer bir olayın yaşanmaması adına önlemler alacağını kaydetti.