https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/vergi-borcu-olanlar-icin-yeni-donem-yuzde-400-yukseltildi-1097726377.html

Vergi borcu olanlar için yeni dönem: Yüzde 400 yükseltildi

Vergi borcu olanlar için yeni dönem: Yüzde 400 yükseltildi

Sputnik Türkiye

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil limiti 50 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren düzenleme... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T09:52+0300

2025-07-09T09:52+0300

2025-07-09T09:52+0300

ekonomi̇

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vergi borcu

hazine

maliye bakanlığı

sgk

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Vergi borçlarının taksitle ödenmesinde önemli bir değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete Kararı kapsamında, teminatsız tecil yapılabilecek tutar yüzde 400 artırılarak 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.Borcu olan mükellefler dikkatHazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, vergi ve diğer kamu borçlarını ödemekte zorlanan mükellefler, talepleri doğrultusunda taksitlendirme başvurusunda bulunabiliyor. Bu talepler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında değerlendiriliyor.Yeni karara göre, artık 250 bin liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. Ancak bu tutarı aşan borçların taksitlendirilmesinde, 250 bin lirayı aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek. Bu değişiklik, yalnızca vergi dairelerini değil, SGK, belediyeler ve il özel idareleri gibi kamu idarelerini de kapsıyor.Kanuna göre, gerekli şartları sağlayan mükellefler, borçlarını faiz işletilerek 36 aya kadar taksitlendirme imkânına sahip.

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