https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/vergi-borcu-olanlar-icin-yeni-donem-yuzde-400-yukseltildi-1097726377.html
Vergi borcu olanlar için yeni dönem: Yüzde 400 yükseltildi
Vergi borcu olanlar için yeni dönem: Yüzde 400 yükseltildi
Sputnik Türkiye
Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil limiti 50 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren düzenleme... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T09:52+0300
2025-07-09T09:52+0300
2025-07-09T09:52+0300
ekonomi̇
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vergi
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hazine
maliye bakanlığı
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Vergi borçlarının taksitle ödenmesinde önemli bir değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete Kararı kapsamında, teminatsız tecil yapılabilecek tutar yüzde 400 artırılarak 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.Borcu olan mükellefler dikkatHazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, vergi ve diğer kamu borçlarını ödemekte zorlanan mükellefler, talepleri doğrultusunda taksitlendirme başvurusunda bulunabiliyor. Bu talepler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında değerlendiriliyor.Yeni karara göre, artık 250 bin liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. Ancak bu tutarı aşan borçların taksitlendirilmesinde, 250 bin lirayı aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek. Bu değişiklik, yalnızca vergi dairelerini değil, SGK, belediyeler ve il özel idareleri gibi kamu idarelerini de kapsıyor.Kanuna göre, gerekli şartları sağlayan mükellefler, borçlarını faiz işletilerek 36 aya kadar taksitlendirme imkânına sahip.
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vergi borcu, teminatsız tecil, 250 bin lira yapılandırma limiti, hazine ve maliye bakanlığı, 6183 sayılı kanun, vergi yapılandırma, taksitlendirme düzenlemesi, cumhurbaşkanı kararı, resmi gazete vergi kararı, sgk ve belediye borçları
vergi borcu, teminatsız tecil, 250 bin lira yapılandırma limiti, hazine ve maliye bakanlığı, 6183 sayılı kanun, vergi yapılandırma, taksitlendirme düzenlemesi, cumhurbaşkanı kararı, resmi gazete vergi kararı, sgk ve belediye borçları
Vergi borcu olanlar için yeni dönem: Yüzde 400 yükseltildi
Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil limiti 50 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren düzenleme sayesinde, artık daha yüksek tutarlardaki borçlar için teminat göstermeden yapılandırma yapılabilecek.
Vergi borçlarının taksitle ödenmesinde önemli bir değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete Kararı kapsamında, teminatsız tecil yapılabilecek tutar yüzde 400 artırılarak 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.
Borcu olan mükellefler dikkat
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, vergi ve diğer kamu borçlarını ödemekte zorlanan mükellefler, talepleri doğrultusunda taksitlendirme başvurusunda bulunabiliyor. Bu talepler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında değerlendiriliyor.
Yeni karara göre, artık 250 bin liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. Ancak bu tutarı aşan borçların taksitlendirilmesinde, 250 bin lirayı aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek. Bu değişiklik, yalnızca vergi dairelerini değil, SGK, belediyeler ve il özel idareleri gibi kamu idarelerini de kapsıyor.
Kanuna göre, gerekli şartları sağlayan mükellefler, borçlarını faiz işletilerek 36 aya kadar taksitlendirme imkânına sahip.