https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/ukrayna-ordusu-kursktaki-sehir-plajina-saldirdi-3-kisi-oldu-6-kisi-yaralandi-1097719193.html
Ukrayna ordusu Kursk'taki şehir plajına saldırdı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ukrayna ordusu Kursk'taki şehir plajına saldırdı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk'taki Gorodskoy plajına saldırı... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T01:17+0300
2025-07-09T01:17+0300
2025-07-09T01:15+0300
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Hinşteyn, "Şehir plajına yapılan saldırı sonucunda üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum. Yakınlarına gerekli tüm yardımlar sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.Saldırı sonucunda 6 kişinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu belirten Hinşteyn, "Ukraynalı suçluların alçakça, insanlık dışı bir saldırısı! Akşamın geç saatlerinde, bir bayram gününde, düşman kasıtlı olarak sivillerin bulunduğu bir yere saldırdı! Bunun hiç bir makul açıklaması olamaz!" ifadelerini kullandı.Saldırının yapıldığı Jeleznodorojniy bölgesindeki birkaç evin de hasar gördüğü bilgisini paylaşan Hinşteyn, tüm acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trumptan-ukraynaya-daha-fazla-silah-sozu-pentagon-yakinda-gonderecegiz-dedi-1097682324.html
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aleksandr hinşteyn, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, kursk, ukrayna, telegram
aleksandr hinşteyn, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, kursk, ukrayna, telegram
Ukrayna ordusu Kursk'taki şehir plajına saldırdı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk'taki Gorodskoy plajına saldırı düzenlediğini, 3 kişinin öldüğünü, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
Hinşteyn, "Şehir plajına yapılan saldırı sonucunda üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum. Yakınlarına gerekli tüm yardımlar sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.
Saldırı sonucunda 6 kişinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu belirten Hinşteyn, "Ukraynalı suçluların alçakça, insanlık dışı bir saldırısı! Akşamın geç saatlerinde, bir bayram gününde, düşman kasıtlı olarak sivillerin bulunduğu bir yere saldırdı! Bunun hiç bir makul açıklaması olamaz!" ifadelerini kullandı.
Saldırının yapıldığı Jeleznodorojniy bölgesindeki birkaç evin de hasar gördüğü bilgisini paylaşan Hinşteyn, tüm acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.