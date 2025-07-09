https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/ukrayna-ordusu-kursktaki-sehir-plajina-saldirdi-3-kisi-oldu-6-kisi-yaralandi-1097719193.html

Ukrayna ordusu Kursk'taki şehir plajına saldırdı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ukrayna ordusu Kursk'taki şehir plajına saldırdı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk'taki Gorodskoy plajına saldırı... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T01:17+0300

2025-07-09T01:17+0300

2025-07-09T01:15+0300

dünya

aleksandr hinşteyn

kursk bölgesi

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

kursk

ukrayna

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/05/1059562965_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_418f42476a53f11e52382c8a50bd0e97.jpg

Hinşteyn, "Şehir plajına yapılan saldırı sonucunda üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum. Yakınlarına gerekli tüm yardımlar sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.Saldırı sonucunda 6 kişinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu belirten Hinşteyn, "Ukraynalı suçluların alçakça, insanlık dışı bir saldırısı! Akşamın geç saatlerinde, bir bayram gününde, düşman kasıtlı olarak sivillerin bulunduğu bir yere saldırdı! Bunun hiç bir makul açıklaması olamaz!" ifadelerini kullandı.Saldırının yapıldığı Jeleznodorojniy bölgesindeki birkaç evin de hasar gördüğü bilgisini paylaşan Hinşteyn, tüm acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trumptan-ukraynaya-daha-fazla-silah-sozu-pentagon-yakinda-gonderecegiz-dedi-1097682324.html

kursk bölgesi

kursk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr hinşteyn, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, kursk, ukrayna, telegram