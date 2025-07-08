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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trumptan-ukraynaya-daha-fazla-silah-sozu-pentagon-yakinda-gonderecegiz-dedi-1097682324.html
Trump’tan Ukrayna’ya daha fazla silah sözü: Pentagon ‘yakında göndereceğiz’ dedi
Trump’tan Ukrayna’ya daha fazla silah sözü: Pentagon ‘yakında göndereceğiz’ dedi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Ukrayna’ya çoğunluğu savunma amaçlı olmak üzere daha fazla silah göndereceklerini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kiev rejimine... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T07:44+0300
2025-07-08T07:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
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donald trump
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abd savunma bakanlığı (pentagon)
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte katıldığı bir etkinlik sırasında, Ukrayna’ya daha fazla silah gönderme sözünü verdi.Trump, “Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Şu anda çok sert vuruluyorlar. Daha fazla silah göndereceğiz. Öncelikle savunma silahları” şeklinde konuştu.Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre, ABD lideri Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’e verebileceği kadar silah vermeyi vaat etti. Haberde, silah sevkiyatlarına şimdilik mola verildiği kaydedildi.Pentagon: Yakında yeniden başlayacakPentagon’dan yapılan açıklamada da Ukrayna’ya silah sevkiyatını yeniden başlatmak için hazırlık çalışmalarının yapıldığını ifade edildi.Açıklamada, Ukrayna’ya gönderilecek silahların savunma amaçlı olduğunun altı çizildi.Sevkiyatlar askıya alınmıştıDaha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.Rusya karşı çıkıyor: 'Meşru hedef'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusuna ne kadar az silah sağlanırsa özel harekatın sonuna o kadar yaklaşılacağını kaydetmişti.Rusya, Batı'dan gelen askeri yardımların Ukrayna için iyi olmadığını ve çatışmayı daha da uzattığını defalarca dile getirirken, silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef haline geldiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/filistinde-iki-devletli-cozum-gorusuldu-netanyahu-trumpi-nobel-baris-odulune-aday-gosterdi-1097680664.html
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abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, silah, silah yardımı, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon

Trump’tan Ukrayna’ya daha fazla silah sözü: Pentagon ‘yakında göndereceğiz’ dedi

07:44 08.07.2025 (güncellendi: 07:59 08.07.2025)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYABD Ukrayna silah yardım
ABD Ukrayna silah yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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ABD Başkanı Trump, Ukrayna’ya çoğunluğu savunma amaçlı olmak üzere daha fazla silah göndereceklerini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kiev rejimine yeni silah partileri teslim etmeye hazırlandıklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte katıldığı bir etkinlik sırasında, Ukrayna’ya daha fazla silah gönderme sözünü verdi.
Trump, “Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Şu anda çok sert vuruluyorlar. Daha fazla silah göndereceğiz. Öncelikle savunma silahları” şeklinde konuştu.
Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre, ABD lideri Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’e verebileceği kadar silah vermeyi vaat etti. Haberde, silah sevkiyatlarına şimdilik mola verildiği kaydedildi.

Pentagon: Yakında yeniden başlayacak

Pentagon’dan yapılan açıklamada da Ukrayna’ya silah sevkiyatını yeniden başlatmak için hazırlık çalışmalarının yapıldığını ifade edildi.
Açıklamada, Ukrayna’ya gönderilecek silahların savunma amaçlı olduğunun altı çizildi.

Sevkiyatlar askıya alınmıştı

Daha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.

Rusya karşı çıkıyor: 'Meşru hedef'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusuna ne kadar az silah sağlanırsa özel harekatın sonuna o kadar yaklaşılacağını kaydetmişti.
Rusya, Batı'dan gelen askeri yardımların Ukrayna için iyi olmadığını ve çatışmayı daha da uzattığını defalarca dile getirirken, silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef haline geldiğini ifade etmişti.
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