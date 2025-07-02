https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/prof-dr-sener-usumezsoy-gemlik-depremleri-23-nisandaki-depremin-artcilari-1097532661.html
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Gemlik depremleri 23 Nisan'daki depremin artçıları
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Gemlik depremleri 23 Nisan'daki depremin artçıları
Sputnik Türkiye
Bursa Gemlik merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremlerin 23 Nisan'da Marmara Depremi'nde meydana gelen... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T16:37+0300
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Bursa Gemlik'te dün ve bugün meydana gelen depremler endişe yaratılırken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu depremlerin 23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen ve büyük korku yaratan 6.2 büyüklüğünde artçıları olduğunu belirtti. İstanbul için büyük deprem beklemiyoruzGemlik'te yaşanan depremlerin şimdilik tehlike oluşturmadığını belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, bu depremlerin Nisan ayında Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğunu dile getirdi. Daha önce de İstanbul’da büyük bir depremin beklenmediğini defalarca dile getiren Üşümezsoy, söz konusu 6.2’lik depremin büyük oranda enerji boşalttığını savundu. Ünlü deprem uzmanı, İstanbul açıklarında yaşanan sarsıntının ardından bölgede zaman zaman artçıların hissedileceğini, Gemlik’te yaşanan son depremlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/prof-dr-okan-tuysuz-uyardi-buyuk-depreme-hazirlikli-olunmali-1097532231.html
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şener üşümezsoy, i̇stanbul, bursa, gemlik, deprem
şener üşümezsoy, i̇stanbul, bursa, gemlik, deprem
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Gemlik depremleri 23 Nisan'daki depremin artçıları
Bursa Gemlik merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremlerin 23 Nisan'da Marmara Depremi'nde meydana gelen depremin artçıları olduğunu dile getirdi.
Bursa Gemlik'te dün ve bugün meydana gelen depremler endişe yaratılırken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu depremlerin 23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen ve büyük korku yaratan 6.2 büyüklüğünde artçıları olduğunu belirtti.
İstanbul için büyük deprem beklemiyoruz
Gemlik'te yaşanan depremlerin şimdilik tehlike oluşturmadığını belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, bu depremlerin Nisan ayında Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğunu dile getirdi.
Daha önce de İstanbul’da büyük bir depremin beklenmediğini defalarca dile getiren Üşümezsoy, söz konusu 6.2’lik depremin büyük oranda enerji boşalttığını savundu. Ünlü deprem uzmanı, İstanbul açıklarında yaşanan sarsıntının ardından bölgede zaman zaman artçıların hissedileceğini, Gemlik’te yaşanan son depremlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.