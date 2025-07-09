https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-kesin-bir-sey-yok-vurgusuyla-konustu-gazzede-anlasmaya-varilmasi-cok-yuksek-ihtimal-1097755045.html

Trump, 'kesin bir şey yok' vurgusuyla konuştu: Gazze'de anlaşmaya varılması 'çok yüksek ihtimal'

Trump, 'kesin bir şey yok' vurgusuyla konuştu: Gazze'de anlaşmaya varılması 'çok yüksek ihtimal'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de anlaşmaya varılmaya çok yakın olunduğunu ancak kesin bir şey söyleyemediğini ifade etti. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T21:44+0300

2025-07-09T21:44+0300

2025-07-09T21:44+0300

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ateşkes anlaşması

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Gazze konusunda bu hafta veya gelecek hafta bir anlaşmaya varılmasının 'çok yüksek bir ihtimal' olduğunu söyledi, ancak hiçbir şeyin kesin olmadığının da altını çizdi.Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı liderlerle yaptığı görüşmede, şu ifadeleri kullandı:

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haberler, donald trump, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, filistin, ateşkes, ateşkes anlaşması