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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-kesin-bir-sey-yok-vurgusuyla-konustu-gazzede-anlasmaya-varilmasi-cok-yuksek-ihtimal-1097755045.html
Trump, 'kesin bir şey yok' vurgusuyla konuştu: Gazze'de anlaşmaya varılması 'çok yüksek ihtimal'
Trump, 'kesin bir şey yok' vurgusuyla konuştu: Gazze'de anlaşmaya varılması 'çok yüksek ihtimal'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de anlaşmaya varılmaya çok yakın olunduğunu ancak kesin bir şey söyleyemediğini ifade etti. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T21:44+0300
2025-07-09T21:44+0300
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Gazze konusunda bu hafta veya gelecek hafta bir anlaşmaya varılmasının 'çok yüksek bir ihtimal' olduğunu söyledi, ancak hiçbir şeyin kesin olmadığının da altını çizdi.Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı liderlerle yaptığı görüşmede, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-7-ulkeye-yonelik-tarife-mektubu-paylasti-tarifeler-1-agustostan-itibaren-uygulanacak-1097754767.html
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haberler, donald trump, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, filistin, ateşkes, ateşkes anlaşması
haberler, donald trump, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, filistin, ateşkes, ateşkes anlaşması

Trump, 'kesin bir şey yok' vurgusuyla konuştu: Gazze'de anlaşmaya varılması 'çok yüksek ihtimal'

21:44 09.07.2025
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de anlaşmaya varılmaya çok yakın olunduğunu ancak kesin bir şey söyleyemediğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Gazze konusunda bu hafta veya gelecek hafta bir anlaşmaya varılmasının 'çok yüksek bir ihtimal' olduğunu söyledi, ancak hiçbir şeyin kesin olmadığının da altını çizdi.
Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı liderlerle yaptığı görüşmede, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta veya gelecek hafta bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Kesin değil. Gazze'deki ve hepimizin uğraştığı diğer yerlerdeki savaş hakkında da kesin bir şey yok. Bu hafta ve belki de gelecek hafta bir tür uzlaşma ve anlaşmaya varma ihtimalimiz çok yüksek."

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