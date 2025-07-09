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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-degerlendiriyor-ukraynaya-ilave-patriot-gonderebilir-1097731492.html
Trump değerlendiriyor: Ukrayna'ya ilave Patriot gönderebilir
Trump değerlendiriyor: Ukrayna'ya ilave Patriot gönderebilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna'ya ek bir Patriot hava savunma sistemi vermeyi değerlendirdiği belirtildi. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T11:21+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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donald trump
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patriot
pentagon
wall street journal
avrupa birliği
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Wall Street Journal gazetesi, yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ukrayna’ya bir Patriot hava savunma sistemini daha verebileceğini yazdı.Haberde, “Başkan Trump, Ukrayna'ya ilave Patriot hava savunma sistemleri göndermeyi düşünüyor” ifadesi kullanıldı.Beyaz Saray’ın ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon), Patriot'lar dahil Ukrayna'ya ilave silahlar gönderme seçeneklerini sorduğu bildirilen haberde, “Yetkililer ayrıca, diğer ülkelerin Kiev'e daha fazla Patriot sistemi sağlama imkanına sahip olup olmadığını da araştırıyor” dendi.Eski bir Pentagon yetkilisine göre, daha önce ABD ve Almanya Ukrayna'ya üçer adet, Avrupa Birliği de bir adet Patriot sistemi verdi. Ancak şu anda bakım sorunları nedeniyle yedi sistemin aynı anda çalışamadığı belirtildi.ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatı sorunuPolitico, geçen hafta, ABD'nin Kiev rejimine hava savunma füzeleri ve diğer mühimmat sevkiyatını askıya aldığını bildirmişti. Pentagon'un, Amerikan depolarındaki silah stoklarının çok fazla azaldığı endişesiyle sevkiyatı askıya aldığı iddia edilmişti.Ancak Trump önceki gün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya askeri yardımın askıya alınmasına kimin izin verdiğini bilmediğini söyledi. ABD lideri, öncelikle savunma silahları olmak üzere Kiev'e daha fazla silah transfer edeceğine söz vermişti. Bu bilgi Pentagon tarafından doğrulanmıştı.Axios portalına göre, ABD Başkanı Ukrayna'ya 10 adet Patriot hava savunma sistemi göndermeyi planlıyor ve ayrıca Ukrayna ordusuna tedarik için başka seçenekler bulma konusunda yardımcı olma sözü verdi.Rusya'dan uyarıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine silah tedarikinin, barışçıl çözümü teşvik etme girişimleriyle uyumlu olmadığını, aksine çatışmaların devam etmesine katkıda bulunduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bm-ermeni-apostolik-kilisesi-ile-ilgili-durumun-cozume-kavusturulmasini-umuyoruz-1097727713.html
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abd, donald trump, ukrayna, patriot, pentagon, wall street journal, avrupa birliği
abd, donald trump, ukrayna, patriot, pentagon, wall street journal, avrupa birliği

Trump değerlendiriyor: Ukrayna'ya ilave Patriot gönderebilir

11:21 09.07.2025 (güncellendi: 11:26 09.07.2025)
© Fotoğraf : ABD Savunma BakanlığıPatriot hava savunma sistemi
Patriot hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© Fotoğraf : ABD Savunma Bakanlığı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna'ya ek bir Patriot hava savunma sistemi vermeyi değerlendirdiği belirtildi.
Wall Street Journal gazetesi, yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ukrayna’ya bir Patriot hava savunma sistemini daha verebileceğini yazdı.
Haberde, “Başkan Trump, Ukrayna'ya ilave Patriot hava savunma sistemleri göndermeyi düşünüyor” ifadesi kullanıldı.
Beyaz Saray’ın ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon), Patriot'lar dahil Ukrayna'ya ilave silahlar gönderme seçeneklerini sorduğu bildirilen haberde, “Yetkililer ayrıca, diğer ülkelerin Kiev'e daha fazla Patriot sistemi sağlama imkanına sahip olup olmadığını da araştırıyor” dendi.
Eski bir Pentagon yetkilisine göre, daha önce ABD ve Almanya Ukrayna'ya üçer adet, Avrupa Birliği de bir adet Patriot sistemi verdi. Ancak şu anda bakım sorunları nedeniyle yedi sistemin aynı anda çalışamadığı belirtildi.

ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatı sorunu

Politico, geçen hafta, ABD'nin Kiev rejimine hava savunma füzeleri ve diğer mühimmat sevkiyatını askıya aldığını bildirmişti. Pentagon'un, Amerikan depolarındaki silah stoklarının çok fazla azaldığı endişesiyle sevkiyatı askıya aldığı iddia edilmişti.
Ancak Trump önceki gün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya askeri yardımın askıya alınmasına kimin izin verdiğini bilmediğini söyledi. ABD lideri, öncelikle savunma silahları olmak üzere Kiev'e daha fazla silah transfer edeceğine söz vermişti. Bu bilgi Pentagon tarafından doğrulanmıştı.
Axios portalına göre, ABD Başkanı Ukrayna'ya 10 adet Patriot hava savunma sistemi göndermeyi planlıyor ve ayrıca Ukrayna ordusuna tedarik için başka seçenekler bulma konusunda yardımcı olma sözü verdi.

Rusya'dan uyarı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine silah tedarikinin, barışçıl çözümü teşvik etme girişimleriyle uyumlu olmadığını, aksine çatışmaların devam etmesine katkıda bulunduğunu dile getirmişti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
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