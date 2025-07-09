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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rubio-natonun-savunma-kabiliyetinin-buyuk-olcude-yenilenmesi-gerekiyor-1097753830.html
Rubio: NATO'nun savunma kabiliyetinin büyük ölçüde yenilenmesi gerekiyor
Rubio: NATO'nun savunma kabiliyetinin büyük ölçüde yenilenmesi gerekiyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO'nun savunma kapasitesinin büyük ölçüde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rubio, USA Today'in internet sitesinde yayınlanan makalesinde, Avrupa ülkelerinin silah cephaneliklerinin Ukrayna'ya verilen destek nedeniyle tükendiğini ve NATO'nun savunma kapasitesinin büyük ölçüde yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yaptı.Rubio, “Avrupa, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı koymasına yardımcı olmak için elindeki mütevazı silah stokunu tüketti. Bu durum, müttefiklerin savunma harcamalarını on yıllardır ihmal etmesine son verdi” ifadelerine yer verdi.İttifakın uzun süredir ihmal ettiği temel bileşenleri yeniden tesis etmesi gerektiğini belirten Rubio, "NATO, stratejik konuşlanma, hava savunma sistemleri, topçu ve komuta kontrol yetenekleri de dahil olmak üzere uzun zamandır ihmal edilen yetenekleri geri kazanmalı" ifadelerini kullandı.Rubio, NATO ülkelerinin askeri harcamalarının GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılması konusunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, ABD'nin Avrupa'nın savunma ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek endüstriyel kapasiteye sahip tek ülke olmaya devam ettiğini de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/abd-ukraynaya-tahsis-edilen-parayi-kendi-savunmasina-harcadi-1097742891.html
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marco rubio, abd, nato, ukrayna, avrupa, usa today
marco rubio, abd, nato, ukrayna, avrupa, usa today

Rubio: NATO'nun savunma kabiliyetinin büyük ölçüde yenilenmesi gerekiyor

19:33 09.07.2025
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO'nun savunma kapasitesinin büyük ölçüde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.
Rubio, USA Today'in internet sitesinde yayınlanan makalesinde, Avrupa ülkelerinin silah cephaneliklerinin Ukrayna'ya verilen destek nedeniyle tükendiğini ve NATO'nun savunma kapasitesinin büyük ölçüde yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Rubio, Avrupa, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı koymasına yardımcı olmak için elindeki mütevazı silah stokunu tüketti. Bu durum, müttefiklerin savunma harcamalarını on yıllardır ihmal etmesine son verdi” ifadelerine yer verdi.
İttifakın uzun süredir ihmal ettiği temel bileşenleri yeniden tesis etmesi gerektiğini belirten Rubio, "NATO, stratejik konuşlanma, hava savunma sistemleri, topçu ve komuta kontrol yetenekleri de dahil olmak üzere uzun zamandır ihmal edilen yetenekleri geri kazanmalı" ifadelerini kullandı.
Rubio, NATO ülkelerinin askeri harcamalarının GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılması konusunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, ABD'nin Avrupa'nın savunma ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek endüstriyel kapasiteye sahip tek ülke olmaya devam ettiğini de ekledi.
ABD Ukrayna silah yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
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ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen parayı kendi savunmasına harcadı
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