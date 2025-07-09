https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rubio-natonun-savunma-kabiliyetinin-buyuk-olcude-yenilenmesi-gerekiyor-1097753830.html
Rubio: NATO'nun savunma kabiliyetinin büyük ölçüde yenilenmesi gerekiyor
Rubio: NATO'nun savunma kabiliyetinin büyük ölçüde yenilenmesi gerekiyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO'nun savunma kapasitesinin büyük ölçüde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T19:33+0300
2025-07-09T19:33+0300
2025-07-09T19:31+0300
dünya
marco rubio
abd
nato
ukrayna
avrupa
usa today
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095629560_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_89c396d42b9c2e1696c1707ecb77e9c9.png
Rubio, USA Today'in internet sitesinde yayınlanan makalesinde, Avrupa ülkelerinin silah cephaneliklerinin Ukrayna'ya verilen destek nedeniyle tükendiğini ve NATO'nun savunma kapasitesinin büyük ölçüde yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yaptı.Rubio, “Avrupa, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı koymasına yardımcı olmak için elindeki mütevazı silah stokunu tüketti. Bu durum, müttefiklerin savunma harcamalarını on yıllardır ihmal etmesine son verdi” ifadelerine yer verdi.İttifakın uzun süredir ihmal ettiği temel bileşenleri yeniden tesis etmesi gerektiğini belirten Rubio, "NATO, stratejik konuşlanma, hava savunma sistemleri, topçu ve komuta kontrol yetenekleri de dahil olmak üzere uzun zamandır ihmal edilen yetenekleri geri kazanmalı" ifadelerini kullandı.Rubio, NATO ülkelerinin askeri harcamalarının GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılması konusunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, ABD'nin Avrupa'nın savunma ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek endüstriyel kapasiteye sahip tek ülke olmaya devam ettiğini de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/abd-ukraynaya-tahsis-edilen-parayi-kendi-savunmasina-harcadi-1097742891.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095629560_31:0:688:493_1920x0_80_0_0_0e4d61ba2edddb7e2830727ec0ca142c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marco rubio, abd, nato, ukrayna, avrupa, usa today
marco rubio, abd, nato, ukrayna, avrupa, usa today
Rubio: NATO'nun savunma kabiliyetinin büyük ölçüde yenilenmesi gerekiyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO'nun savunma kapasitesinin büyük ölçüde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.
Rubio, USA Today'in internet sitesinde yayınlanan makalesinde, Avrupa ülkelerinin silah cephaneliklerinin Ukrayna'ya verilen destek nedeniyle tükendiğini ve NATO'nun savunma kapasitesinin büyük ölçüde yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Rubio, “Avrupa, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı koymasına yardımcı olmak için elindeki mütevazı silah stokunu tüketti. Bu durum, müttefiklerin savunma harcamalarını on yıllardır ihmal etmesine son verdi” ifadelerine yer verdi.
İttifakın uzun süredir ihmal ettiği temel bileşenleri yeniden tesis etmesi gerektiğini belirten Rubio, "NATO, stratejik konuşlanma, hava savunma sistemleri, topçu ve komuta kontrol yetenekleri de dahil olmak üzere uzun zamandır ihmal edilen yetenekleri geri kazanmalı" ifadelerini kullandı.
Rubio, NATO ülkelerinin askeri harcamalarının GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılması konusunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, ABD'nin Avrupa'nın savunma ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek endüstriyel kapasiteye sahip tek ülke olmaya devam ettiğini de ekledi.