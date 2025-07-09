https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/tff-duyurdu-passolig-donemi-sona-erdi-artik-maclara-kimlik-kartiyla-girilecek-1097745639.html

TFF duyurdu: Passolig dönemi sona erdi, artık maçlara kimlik kartıyla girilecek

TFF duyurdu: Passolig dönemi sona erdi, artık maçlara kimlik kartıyla girilecek

Sputnik Türkiye

TFF, yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig maçlarına kimlik kartıyla giriş yapılabileceğini açıkladı. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T14:25+0300

2025-07-09T14:25+0300

2025-07-09T14:25+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

passolig

süper lig

tff 1. lig

maç

çipli kimlik kartı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyuma girişlerde yeni dönemin başladığını resmen duyurdu. Açıklamada Süper Lig ve 1. Lig maçlarına taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarıyla giriş yapabileceğini açıkladı.Çipli nüfus kartlarına elektronik bilet yüklenebilecekYapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:"Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."

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türkiye futbol federasyonu (tff), passolig, süper lig, tff 1. lig, maç, çipli kimlik kartı