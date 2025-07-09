https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/tff-duyurdu-passolig-donemi-sona-erdi-artik-maclara-kimlik-kartiyla-girilecek-1097745639.html
TFF duyurdu: Passolig dönemi sona erdi, artık maçlara kimlik kartıyla girilecek
TFF duyurdu: Passolig dönemi sona erdi, artık maçlara kimlik kartıyla girilecek
Sputnik Türkiye
TFF, yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig maçlarına kimlik kartıyla giriş yapılabileceğini açıkladı. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T14:25+0300
2025-07-09T14:25+0300
2025-07-09T14:25+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
passolig
süper lig
tff 1. lig
maç
çipli kimlik kartı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103523/55/1035235578_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_af4c71af2cf80211f34a0237ded9d40b.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyuma girişlerde yeni dönemin başladığını resmen duyurdu. Açıklamada Süper Lig ve 1. Lig maçlarına taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarıyla giriş yapabileceğini açıkladı.Çipli nüfus kartlarına elektronik bilet yüklenebilecekYapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:"Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/super-ligdeki-yabanci-kurali-degisti-hemen-uygulanacak-1097692709.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), passolig, süper lig, tff 1. lig, maç, çipli kimlik kartı
türkiye futbol federasyonu (tff), passolig, süper lig, tff 1. lig, maç, çipli kimlik kartı
TFF duyurdu: Passolig dönemi sona erdi, artık maçlara kimlik kartıyla girilecek
TFF, yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig maçlarına kimlik kartıyla giriş yapılabileceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyuma girişlerde yeni dönemin başladığını resmen duyurdu. Açıklamada Süper Lig ve 1. Lig maçlarına taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarıyla giriş yapabileceğini açıkladı.
Çipli nüfus kartlarına elektronik bilet yüklenebilecek
Yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.
Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."