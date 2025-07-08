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Süper Lig'deki yabancı kuralı değişti: Hemen uygulanacak
Süper Lig'deki yabancı kuralı değişti: Hemen uygulanacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralında değişikliğe gidildiğini açıkladı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T12:13+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
yabancı
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Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu için geri sayım devam ederken yabancı kuralında değişiklik yapıldı.Yabancı kuralı değişti mi?Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “TFF Yönetim Kurulu'nun 07.07.2025 tarih ve 46 sayılı toplantısında alınan kararla Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilir Talimatı'nda, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nde ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.TFF'den daha önce yapılan açıklamaya göre takımların kadrolarındaki 14 yabancı futbolcudan 2'sinin 1 Ocak 2003'ten sonra doğmuş olması gerektiği belirtilmişti.'En az 2’sinin 01.01.2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu'TFF, bu kuralda değişikliğe gidildiğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, “A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 – 2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez. ” denildi.Yabanci kuralı nedir?Türkiye Süper Lig ve alt liglerde, kulüplerin kadrolarında kaç yabancı oyuncuya yer verebileceklerini ve bu oyuncuların kaç tanesinin sahada aynı anda oynayabileceğini belirleyen kurala “yabancı kuralı” denir.2024-2025 sezonu için yabancı kuralı örneği
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/1-ligden-avrupaya-transfer-oldu-turkiyeye-universite-egitimi-icin-gelmisti-1097605746.html
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2025 yabancı kuralı, türkiye'de yabancı sınırı, tff yabancı kuralı açıklaması, futbolcu yabancı kuralı nedir, sahada kaç yabancı oynayabilir, kulüplerde yabancı oyuncu limiti, yeni sezonda yabancı kuralı, yabancı oyuncu serbest mi, türk futbolunda yabancı sınırı 2025,
2025 yabancı kuralı, türkiye'de yabancı sınırı, tff yabancı kuralı açıklaması, futbolcu yabancı kuralı nedir, sahada kaç yabancı oynayabilir, kulüplerde yabancı oyuncu limiti, yeni sezonda yabancı kuralı, yabancı oyuncu serbest mi, türk futbolunda yabancı sınırı 2025,

Süper Lig'deki yabancı kuralı değişti: Hemen uygulanacak

12:13 08.07.2025
© İHA / İHA-AW197135Türkiye Futbol Federasyonu, TFF
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© İHA / İHA-AW197135
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralında değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu için geri sayım devam ederken yabancı kuralında değişiklik yapıldı.

Yabancı kuralı değişti mi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “TFF Yönetim Kurulu'nun 07.07.2025 tarih ve 46 sayılı toplantısında alınan kararla Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilir Talimatı'nda, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nde ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.
TFF'den daha önce yapılan açıklamaya göre takımların kadrolarındaki 14 yabancı futbolcudan 2'sinin 1 Ocak 2003'ten sonra doğmuş olması gerektiği belirtilmişti.

'En az 2’sinin 01.01.2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu'

TFF, bu kuralda değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, “A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 – 2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez. ” denildi.

Yabanci kuralı nedir?

Türkiye Süper Lig ve alt liglerde, kulüplerin kadrolarında kaç yabancı oyuncuya yer verebileceklerini ve bu oyuncuların kaç tanesinin sahada aynı anda oynayabileceğini belirleyen kurala “yabancı kuralı” denir.

2024-2025 sezonu için yabancı kuralı örneği

Kadroda en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurulabilir.
Maç kadrosuna en fazla 12 yabancı oyuncu alınabilir.
Sahada aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu oynayabilir.
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