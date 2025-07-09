https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/sunucu-aysenur-yazici-o-hastaneye-sapasaglam-girdim-yuzde-74-engelli-ciktim-1097740929.html

Sunucu Ayşenur Yazıcı: O hastaneye sapasağlam girdim, yüzde 74 engelli çıktım

Sunucu Ayşenur Yazıcı: O hastaneye sapasağlam girdim, yüzde 74 engelli çıktım

Sputnik Türkiye

Rahatsızlığı nedeniyle uzun süre hastanede kalan ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı hastaneye dava açacağını açıkladı. Yazıcı tedavi gördüğü hastane nedeniyle yüzde 74... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T12:37+0300

2025-07-09T12:37+0300

2025-07-09T12:44+0300

yaşam

ayşenur yazıcı

hastalık

dava

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Ciddi sağlık sorunları nedeniyle 2024 ağustos ayında hastaneye kaldırılan ve uzun süre tedavi gören ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı, hastane nedeniyle yüzde 74 engelli kaldığını iddia etti. Yazıcı, "O hastaneye ben sapasağlam girdim. Yüzde 74 engelli bırakan hastaneye dava açıyorum. Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! ben kendi kendime mi engelli kaldım?'' ifadelerini kullandı. Hastanenizin önünde demirle kendimi kelepçeleyeceğim Sosyal medyasından yaşadıklarını anlatan Yazıcı, hastane hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Yazıcı, "Çok öfkeliyim! Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stend takarken, "aa kaydı pardon böbreğini tıkadı" gel düzeltelim diyen, 7,5 saat düzeltirken (!) organlarımı paramparça eden, devlet raporuyla kanıtlı %74 engelli bırakan HASTANE' ye dava açıyorum. (Adını şimdilik yazmıyorum)'' ifadelerini kullandı. Yazıcı mesajının devamında da, "'O hastaneye ben sapasağlam girdim. Kolesterol şeker vs hiç bir hastalığı olmayan insandım! Şu an kan problemleriyle boğuşuyorum. İçeride bir yer hala kanıyor. Sürekli hastanelerdeyim. Toparlanayım azıcık, hastanenizin önündeki demirlere kendimi kelepçeleyeceğim. Elimdeki pankartta da BÖBREĞİMİ GERİ VER yazacak... Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! ben kendi kendime mi engelli kaldım?'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/unlu-sunucu-konusmayi-nefes-almayi-yurumeyi-yeniden-ogrenme-asamasindayim--1088111487.html

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ayşenur yazıcı