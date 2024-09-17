https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/unlu-sunucu-konusmayi-nefes-almayi-yurumeyi-yeniden-ogrenme-asamasindayim--1088111487.html
Ünlü sunucu: Konuşmayı, nefes almayı, yürümeyi, yeniden öğrenme aşamasındayım
Ünlü sunucu: Konuşmayı, nefes almayı, yürümeyi, yeniden öğrenme aşamasındayım
Sputnik Türkiye
Yoğun bakımda tedavi gördüğü duyurulan ünlü sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı, sağlık durumu için dün yaptığı açıklamada ‘Yürümeyi, konuşmayı, bir nesneyi tutmayı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T10:42+0300
2024-09-17T10:42+0300
2024-09-17T10:42+0300
yaşam
ayşenur yazıcı
yoğun bakım
sunucu
haber sunucusu
yazar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088111635_0:273:843:747_1920x0_80_0_0_52acbab7a2212be303a49422205a3522.jpg
Ayşenur Yazıcı’nın oğlu annesinin hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurmuş, ünlü sunucunun rahatsızlığına dair bilgi paylaşımı olmamıştı. Enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi kabul edemeyen Ayşenur Yazıcı’nın sosyal medya hesaplarından dün sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/messinin-son-hali-gorenleri-uzdu-paylasim-rekoru-kirdi-ne-olmus-bu-adama-1088109480.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088111635_0:54:844:686_1920x0_80_0_0_04fd72dd22338b06b9407b0e76bcc60c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ayşenur yazıcı, yoğun bakım, sunucu, haber sunucusu, yazar
ayşenur yazıcı, yoğun bakım, sunucu, haber sunucusu, yazar
Ünlü sunucu: Konuşmayı, nefes almayı, yürümeyi, yeniden öğrenme aşamasındayım
Yoğun bakımda tedavi gördüğü duyurulan ünlü sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı, sağlık durumu için dün yaptığı açıklamada ‘Yürümeyi, konuşmayı, bir nesneyi tutmayı ve nefes almayı yeniden öğreniyorum’ dedi.
Ayşenur Yazıcı’nın oğlu annesinin hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurmuş, ünlü sunucunun rahatsızlığına dair bilgi paylaşımı olmamıştı. Enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi kabul edemeyen Ayşenur Yazıcı’nın sosyal medya hesaplarından dün sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Konuşmayı, nefes almayı, yürümeyi, bir nesneyi tutmayı yeniden öğrenme aşamasındayım bu yüzden telefonlarınıza cevap veremem, bana kırılıp darılmayın, bütün dostlarım benim için çok kıymetli ama izin verin iyileşeyim.”