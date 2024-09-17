Ünlü sunucu: Konuşmayı, nefes almayı, yürümeyi, yeniden öğrenme aşamasındayım

“Konuşmayı, nefes almayı, yürümeyi, bir nesneyi tutmayı yeniden öğrenme aşamasındayım bu yüzden telefonlarınıza cevap veremem, bana kırılıp darılmayın, bütün dostlarım benim için çok kıymetli ama izin verin iyileşeyim.”