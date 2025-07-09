https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/sosyal-medya-fenomeni-bekir-aslan-gozaltina-alindi-avukatindan-ilk-aciklama-1097719058.html

Sosyal medya fenomeni Bekir Aslan gözaltına alındı: Avukatından ilk açıklama

Sosyal medya fenomeni Bekir Aslan gözaltına alındı: Avukatından ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada Basel rumuzuyla bilinen fenomen Bekir Aslan, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T00:58+0300

2025-07-09T00:58+0300

2025-07-09T01:02+0300

türki̇ye

bekir aslan

basel

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanına hakaret

cumhurbaşkanına alenen hakaret

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Sosyal medya fenomeni 'Basel' lakabıyla tanınan Bekir Aslan gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aslan, evinin önünde operasyonla yakalandı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan arşiv kaydının bulunduğu ve yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Bekir Aslan'ın avukatı ise ''Müvekkilimin herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığı gibi cumhurbaşkanına da hakaret etmemiştir'' paylaşımında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sosyal-medyada-basel-adiyla-biliniyordu-1-mayista-polise-saldiran-bekir-aslan-yakalandi-1083437593.html

türki̇ye

basel

i̇stanbul

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bekir aslan, basel, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanına hakaret, cumhurbaşkanına alenen hakaret