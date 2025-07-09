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Sosyal medya fenomeni Bekir Aslan gözaltına alındı: Avukatından ilk açıklama
Sosyal medya fenomeni Bekir Aslan gözaltına alındı: Avukatından ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada Basel rumuzuyla bilinen fenomen Bekir Aslan, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya fenomeni 'Basel' lakabıyla tanınan Bekir Aslan gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aslan, evinin önünde operasyonla yakalandı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan arşiv kaydının bulunduğu ve yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Bekir Aslan'ın avukatı ise ''Müvekkilimin herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığı gibi cumhurbaşkanına da hakaret etmemiştir'' paylaşımında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sosyal-medyada-basel-adiyla-biliniyordu-1-mayista-polise-saldiran-bekir-aslan-yakalandi-1083437593.html
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bekir aslan, basel, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanına hakaret, cumhurbaşkanına alenen hakaret
bekir aslan, basel, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanına hakaret, cumhurbaşkanına alenen hakaret

Sosyal medya fenomeni Bekir Aslan gözaltına alındı: Avukatından ilk açıklama

00:58 09.07.2025 (güncellendi: 01:02 09.07.2025)
© Fotoğraf : Bekir Aslan XBekir Aslan
Bekir Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© Fotoğraf : Bekir Aslan X
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Sosyal medyada Basel rumuzuyla bilinen fenomen Bekir Aslan, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aslan, evinin önünde emniyet güçlerince yakalandı. Şüphelinin avukatı ise Cumhurbaşkanına hakaret iddialarını reddetti.
Sosyal medya fenomeni 'Basel' lakabıyla tanınan Bekir Aslan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aslan, evinin önünde operasyonla yakalandı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan arşiv kaydının bulunduğu ve yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Bekir Aslan'ın avukatı ise ''Müvekkilimin herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığı gibi cumhurbaşkanına da hakaret etmemiştir'' paylaşımında bulundu.
Saraçhane'de 1 Mayıs'ta sendika üyeleri ve polis arasında arbede - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
TÜRKİYE
Sosyal medyada 'Basel' adıyla biliniyordu: 1 Mayıs’ta polise saldıran Bekir Aslan yakalandı
3 Mayıs 2024, 11:31
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