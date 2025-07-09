https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/sosyal-medya-fenomeni-bekir-aslan-gozaltina-alindi-avukatindan-ilk-aciklama-1097719058.html
Sosyal medya fenomeni Bekir Aslan gözaltına alındı: Avukatından ilk açıklama
Sosyal medya fenomeni Bekir Aslan gözaltına alındı: Avukatından ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada Basel rumuzuyla bilinen fenomen Bekir Aslan, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T00:58+0300
2025-07-09T00:58+0300
2025-07-09T01:02+0300
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i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanına hakaret
cumhurbaşkanına alenen hakaret
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Sosyal medya fenomeni 'Basel' lakabıyla tanınan Bekir Aslan gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aslan, evinin önünde operasyonla yakalandı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan arşiv kaydının bulunduğu ve yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Bekir Aslan'ın avukatı ise ''Müvekkilimin herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığı gibi cumhurbaşkanına da hakaret etmemiştir'' paylaşımında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sosyal-medyada-basel-adiyla-biliniyordu-1-mayista-polise-saldiran-bekir-aslan-yakalandi-1083437593.html
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basel
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bekir aslan, basel, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanına hakaret, cumhurbaşkanına alenen hakaret
bekir aslan, basel, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanına hakaret, cumhurbaşkanına alenen hakaret
Sosyal medya fenomeni Bekir Aslan gözaltına alındı: Avukatından ilk açıklama
00:58 09.07.2025 (güncellendi: 01:02 09.07.2025)
Sosyal medyada Basel rumuzuyla bilinen fenomen Bekir Aslan, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aslan, evinin önünde emniyet güçlerince yakalandı. Şüphelinin avukatı ise Cumhurbaşkanına hakaret iddialarını reddetti.
Sosyal medya fenomeni 'Basel' lakabıyla tanınan Bekir Aslan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aslan, evinin önünde operasyonla yakalandı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan arşiv kaydının bulunduğu ve yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Bekir Aslan'ın avukatı ise ''Müvekkilimin herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığı gibi cumhurbaşkanına da hakaret etmemiştir'' paylaşımında bulundu.