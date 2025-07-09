https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/sicaklik-zirve-yapti-sicakliklar-ne-zaman-dusecek-yarina-dikkat-1097749459.html

Sıcaklık zirve yaptı: Hava ne zaman serinleyecek? Yarına dikkat

Sıcaklık zirve yaptı: Hava ne zaman serinleyecek? Yarına dikkat

Sputnik Türkiye

İstanbul’da kavurucu sıcaklıklar, bugün kent genelinde 35 derecenin üzerine çıktı. Tuzla ve Çekmeköy'de 39 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, vatandaşları deniz... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T16:10+0300

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Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sıcaklıklar bugün zirveye ulaştı. Kent genelinde ortalama sıcaklık 35 dereceye çıkarken, Tuzla ve Çekmeköy'de 39, Şile'de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye’de 37 derece ölçüldü.Aşırı sıcaklardan bunalan İstanbullular, serinlemek için denize girmeyi ve sahil yürüyüşlerini tercih etti. Bazı vatandaşlar parklarda ve sahillerde piknik yaparken, bazıları ise ağaç altlarında ve gölgelerde dinlenmeyi seçti.Millet bahçeleri ve parklar, öğle saatlerinde sahillere kıyasla daha sakin kaldı. Özellikle araç içinde seyahat edenler, sıcaklığın 40 dereceye kadar çıktığını belirtti.Hava ne zaman serinleyecek? Yağış var mı?Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da yarın itibarıyla sıcaklıklarda 8-9 derecelik düşüş bekleniyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, şu açıklamada bulundu:“Yarından itibaren kuzeyden gelen serin bir hava var. Öncelikle Marmara’da etkisini gösterecek. İstanbul’la birlikte sıcaklıklar yaz değerlerine, mevsim normallerine yaklaşacak.”Adil Tek, serin havayla birlikte Marmara’nın doğusunda yağış beklendiğini ve İstanbul’da da hafif yağmur ihtimali olduğunu aktardı.“Bu serin hava iki üç gün boyunca üzerinizde kalacak” diyen Tek, özellikle aşırı sıcaklardan etkilenen yaşlılar ve kronik hastalar için rahatlatıcı bir hava dalgası olacağını ifade etti.

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