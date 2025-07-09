https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bogazdaki-kacak-yapilara-yikim-soku-aralarinda-unlu-mekanlar-da-var-1097747871.html

Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Aralarında ünlü mekanlar da var

Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Aralarında ünlü mekanlar da var

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı kaçak yapılan için yıkım kararı verdi. Yıkım kararı çıkan yerler arasında ünlü oteller ve mekanlar da yer alıyor., 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T15:31+0300

2025-07-09T15:31+0300

2025-07-09T15:35+0300

türki̇ye

i̇stanbul boğazı

boğaziçi

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi boğaziçi i̇mar müdürlüğü

anıtlar yüksek kurulu

denetim

mandarin oriental oteli

baylan pastanesi

bebek balıkçısı

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İstanbul Boğazı hattında kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarında üç otel ve üç mekan için yıkım kararı çıktı. Kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmalar gibi tespit edilen aykırılıklar nedeniyle çıkan yıkım kararları önümüzdeki günlerde uygulanacak. Yıkım kararı verilen yerler ise Baylan Pastanesi, Bebek Balıkçısı, Bebek Otel, Arnavutköy Balıkçısı, Mandarin Otel ve Ottoman Otel bulunuyor. Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ortaya çıkardıHabertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in özel haberine göre, Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı yapılarda kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit etti. Özellikle Bebek – Arnavutköy hattında birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bu tespitler, uzman raporu ve tutanaklarıyla kayıt altına alındı.Kaçak yapılaşma daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine geldi. Tutulan rapor ve tutanaklar incelendi.Anıtlar Kurulu'nun bu konudaki değerlendirme, rapor ve tespitleri dikkate alınarak İBB encümen kararıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi. Yıkılmasına karar verilen yapılar arasında ünlü otel ve mekanlar var.İşte yıkım kararı çıkan yerler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/turkiyede-ocak-haziran-arasinda-besik-gibi-sallandi-saatte-4-gunde-100-deprem-meydana-geldi-1097735750.html

türki̇ye

i̇stanbul boğazı

boğaziçi

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul boğazı, boğaziçi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul büyükşehir belediyesi boğaziçi i̇mar müdürlüğü, anıtlar yüksek kurulu , denetim, mandarin oriental oteli, baylan pastanesi, bebek balıkçısı, bebek otel