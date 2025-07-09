https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bogazdaki-kacak-yapilara-yikim-soku-aralarinda-unlu-mekanlar-da-var-1097747871.html
Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Aralarında ünlü mekanlar da var
Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Aralarında ünlü mekanlar da var
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı kaçak yapılan için yıkım kararı verdi. Yıkım kararı çıkan yerler arasında ünlü oteller ve mekanlar da yer alıyor., 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T15:31+0300
2025-07-09T15:31+0300
2025-07-09T15:35+0300
türki̇ye
i̇stanbul boğazı
boğaziçi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi boğaziçi i̇mar müdürlüğü
anıtlar yüksek kurulu
denetim
mandarin oriental oteli
baylan pastanesi
bebek balıkçısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/17/1074855084_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c7ca04ef129df3ac742c5c7e915bb2d2.jpg
İstanbul Boğazı hattında kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarında üç otel ve üç mekan için yıkım kararı çıktı. Kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmalar gibi tespit edilen aykırılıklar nedeniyle çıkan yıkım kararları önümüzdeki günlerde uygulanacak. Yıkım kararı verilen yerler ise Baylan Pastanesi, Bebek Balıkçısı, Bebek Otel, Arnavutköy Balıkçısı, Mandarin Otel ve Ottoman Otel bulunuyor. Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ortaya çıkardıHabertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in özel haberine göre, Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı yapılarda kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit etti. Özellikle Bebek – Arnavutköy hattında birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bu tespitler, uzman raporu ve tutanaklarıyla kayıt altına alındı.Kaçak yapılaşma daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine geldi. Tutulan rapor ve tutanaklar incelendi.Anıtlar Kurulu'nun bu konudaki değerlendirme, rapor ve tespitleri dikkate alınarak İBB encümen kararıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi. Yıkılmasına karar verilen yapılar arasında ünlü otel ve mekanlar var.İşte yıkım kararı çıkan yerler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/turkiyede-ocak-haziran-arasinda-besik-gibi-sallandi-saatte-4-gunde-100-deprem-meydana-geldi-1097735750.html
türki̇ye
i̇stanbul boğazı
boğaziçi
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i̇stanbul boğazı, boğaziçi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul büyükşehir belediyesi boğaziçi i̇mar müdürlüğü, anıtlar yüksek kurulu , denetim, mandarin oriental oteli, baylan pastanesi, bebek balıkçısı, bebek otel
i̇stanbul boğazı, boğaziçi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul büyükşehir belediyesi boğaziçi i̇mar müdürlüğü, anıtlar yüksek kurulu , denetim, mandarin oriental oteli, baylan pastanesi, bebek balıkçısı, bebek otel
Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Aralarında ünlü mekanlar da var
15:31 09.07.2025 (güncellendi: 15:35 09.07.2025)
İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı kaçak yapılan için yıkım kararı verdi. Yıkım kararı çıkan yerler arasında ünlü oteller ve mekanlar da yer alıyor.,
İstanbul Boğazı hattında kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarında üç otel ve üç mekan için yıkım kararı çıktı. Kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmalar gibi tespit edilen aykırılıklar nedeniyle çıkan yıkım kararları önümüzdeki günlerde uygulanacak. Yıkım kararı verilen yerler ise Baylan Pastanesi, Bebek Balıkçısı, Bebek Otel, Arnavutköy Balıkçısı, Mandarin Otel ve Ottoman Otel bulunuyor.
Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ortaya çıkardı
Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in özel haberine göre, Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı yapılarda kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit etti. Özellikle Bebek – Arnavutköy hattında birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bu tespitler, uzman raporu ve tutanaklarıyla kayıt altına alındı.
Kaçak yapılaşma daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine geldi. Tutulan rapor ve tutanaklar incelendi.
Anıtlar Kurulu'nun bu konudaki değerlendirme, rapor ve tespitleri dikkate alınarak İBB encümen kararıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi. Yıkılmasına karar verilen yapılar arasında ünlü otel ve mekanlar var.
İşte yıkım kararı çıkan yerler:
Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025
Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025
Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025
Arnavutköy Balıkçısı – Yıkım tarihi: 30.07.2025
Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025
Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.06.2025