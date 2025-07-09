https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/saglik-bakanligi-18-bin-personel-alimi-ne-zaman-bakan-kemal-memisoglundan-aciklama-1097738995.html

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Bakan Kemal Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Bakan Kemal Memişoğlu'ndan açıklama

Sputnik Türkiye

37 bin sağlık personeli alımının ikinci etabı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili "Eylül ayında... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T12:23+0300

2025-07-09T12:23+0300

2025-07-09T12:28+0300

türki̇ye

sağlık bakanı

kemal memişoğlu

atama

sağlık bakanlığı

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Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı takvimi merak konusu oldu. 2025 yılı içinde planlanan toplam 37 bin sağlık personeli alımının ilk etabı Mayıs ayında tamamlanmış, 19 bin kişi atanmıştı. Şimdi gözler, 2. etap olan 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına çevrildi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan, atama sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız.”Bu açıklama, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı için resmi takvimin ilk sinyali oldu.Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?Eylül ayı başı gibi sağlık personeli alımına dair ilanın yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/kara-parayi-posla-aklamislar-475-milyar-liralik-islem-hacmine-ulasilmis-1097725619.html

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Sputnik Türkiye

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