https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/saglik-bakanligi-18-bin-personel-alimi-ne-zaman-bakan-kemal-memisoglundan-aciklama-1097738995.html
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Bakan Kemal Memişoğlu'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Bakan Kemal Memişoğlu'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
37 bin sağlık personeli alımının ikinci etabı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili "Eylül ayında... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T12:23+0300
2025-07-09T12:23+0300
2025-07-09T12:28+0300
türki̇ye
sağlık bakanı
kemal memişoğlu
atama
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı takvimi merak konusu oldu. 2025 yılı içinde planlanan toplam 37 bin sağlık personeli alımının ilk etabı Mayıs ayında tamamlanmış, 19 bin kişi atanmıştı. Şimdi gözler, 2. etap olan 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına çevrildi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan, atama sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız.”Bu açıklama, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı için resmi takvimin ilk sinyali oldu.Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?Eylül ayı başı gibi sağlık personeli alımına dair ilanın yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/kara-parayi-posla-aklamislar-475-milyar-liralik-islem-hacmine-ulasilmis-1097725619.html
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sağlık bakanlığı 18 bin alım, 2. etap sağlık personeli ataması, kemal memişoğlu açıklama, sözleşmeli sağlık personeli başvuru takvimi, eylül 2025 sağlık alımı, sağlık bakanlığı atama süreci, 2025 sağlık personeli ilanı
sağlık bakanlığı 18 bin alım, 2. etap sağlık personeli ataması, kemal memişoğlu açıklama, sözleşmeli sağlık personeli başvuru takvimi, eylül 2025 sağlık alımı, sağlık bakanlığı atama süreci, 2025 sağlık personeli ilanı
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Bakan Kemal Memişoğlu'ndan açıklama
12:23 09.07.2025 (güncellendi: 12:28 09.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
37 bin sağlık personeli alımının ikinci etabı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" dedi.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı takvimi merak konusu oldu. 2025 yılı içinde planlanan toplam 37 bin sağlık personeli alımının ilk etabı Mayıs ayında tamamlanmış, 19 bin kişi atanmıştı. Şimdi gözler, 2. etap olan 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına çevrildi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan, atama sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız.”
Bu açıklama, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı için resmi takvimin ilk sinyali oldu.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?
Eylül ayı başı gibi sağlık personeli alımına dair ilanın yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.