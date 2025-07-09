https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/kara-parayi-posla-aklamislar-475-milyar-liralik-islem-hacmine-ulasilmis-1097725619.html

Kara parayı ‘POS’la aklamışlar: 47.5 milyar liralık işlem hacmine ulaşılmış

Kara parayı ‘POS’la aklamışlar: 47.5 milyar liralık işlem hacmine ulaşılmış

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 6 ilde, 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 47,5 milyar TL'lik şüpheli işlem tespit edildi. Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T11:36+0300

2025-07-09T11:36+0300

2025-07-09T11:36+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen kişi ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu tespit edildi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ile MASAK ve BDDK raporları sonucunda, şüpheli işlem örüntüleri belirlendi.Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu anlaşıldı.312 pos cihazından 47 milyarlık işlem2022-2024 yılları arasında, 21 firmaya ait toplam 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı ve bu işlemlerin yüzde 99'unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu, bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü oluşturduğu, ayrıca önemli bir kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu belirlendi. İşlemlerden yüksek miktarda komisyon geliri elde edildiği, MASAK tarafından hazırlanan raporlarda bu gelirlerin şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi. Ayrıca, kullanılan POS cihazlarının büyük çoğunluğunun çeşitli banka ve kuruluşlara ait olduğu ortaya çıktı.85 şüpheli için gözaltı kararıAralarında banka çalışanlarının da bulunduğu toplam 85 şüpheliye yönelik olarak, 8 Temmuz’da İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlıklara el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlıklarına yönelik olarak; 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konulduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/kripto-para-piyasasini-karistirdi-gizemli-yatirimci-14-yil-sonra-ilk-kez-islem-yapti--1097730645.html

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