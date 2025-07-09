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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rusyada-demiryolu-koprusunu-patlatmaya-hazirlanan-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1097734978.html
Rusya'da demiryolu köprüsünü patlatmaya hazırlanan terörist etkisiz hale getirildi
Rusya'da demiryolu köprüsünü patlatmaya hazırlanan terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasındaki başarısızlığını Rusya'nın çeşitli bölgelerinde terör eylemleri düzenleyerek örtmeye çalışan Ukrayna, girişimlerinde başarısız olmaya devam... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T11:38+0300
2025-07-09T11:38+0300
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
terör eylemi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Saratov Bölgesi'nde bir demiryolu köprüsünü havaya uçurmayı planlayan teröristi öldürdü.FSB'den yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Saratov Bölgesi'nde bir terör saldırısının önüne geçildi.Rusya'da terör örgütü ilan edilerek yasaklanan bir örgütün mensubu tarafından bölgedeki bir demiryolu köprüsünün hedeflendiği sabotaj ve terör eylemi girişimi olduğunu bildiren FSB, yakalanan teröristin silahlı direniş gösterdiğini ve bunun sonucunda etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Teröristin bir zuladan eylemde kullanacağı patlayıcı maddeyi aldığı sırada yakalandığının altını çizen FSB, Rusya vatandaşı şahsın Kiev'deki koordinatörlerle temas halinde olduğunun ve saldırının ardından Ukrayna'ya kaçarak çatışmalara katılmayı planlandığının belirlediğini aktardı.FSB, zulanın bulunduğu noktada yapılan aramada, 11 kg ağırlığında kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat ve soruşturma konusu niteliğindeki çeşitli belgeler bulunduğu bilgisini de paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/zaharova-kievin-silah-tedarikcileri-bunlarin-cocuklarin-katli-icin-kullanildigini-bilsinler-1097727847.html
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rusya, ukrayna, kiev, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör eylemi, saldırı girişimi
rusya, ukrayna, kiev, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör eylemi, saldırı girişimi

Rusya'da demiryolu köprüsünü patlatmaya hazırlanan terörist etkisiz hale getirildi

11:38 09.07.2025
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation / Multimedya arşivine gidinСотрудники ФСБ во время задержания пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137
Сотрудники ФСБ во время задержания пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
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Muharebe sahasındaki başarısızlığını Rusya'nın çeşitli bölgelerinde terör eylemleri düzenleyerek örtmeye çalışan Ukrayna, girişimlerinde başarısız olmaya devam ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Saratov Bölgesi'nde bir demiryolu köprüsünü havaya uçurmayı planlayan teröristi öldürdü.

FSB'den yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Saratov Bölgesi'nde bir terör saldırısının önüne geçildi.

Rusya'da terör örgütü ilan edilerek yasaklanan bir örgütün mensubu tarafından bölgedeki bir demiryolu köprüsünün hedeflendiği sabotaj ve terör eylemi girişimi olduğunu bildiren FSB, yakalanan teröristin silahlı direniş gösterdiğini ve bunun sonucunda etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Teröristin bir zuladan eylemde kullanacağı patlayıcı maddeyi aldığı sırada yakalandığının altını çizen FSB, Rusya vatandaşı şahsın Kiev'deki koordinatörlerle temas halinde olduğunun ve saldırının ardından Ukrayna'ya kaçarak çatışmalara katılmayı planlandığının belirlediğini aktardı.

FSB, zulanın bulunduğu noktada yapılan aramada, 11 kg ağırlığında kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat ve soruşturma konusu niteliğindeki çeşitli belgeler bulunduğu bilgisini de paylaştı.
In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
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