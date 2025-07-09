Rusya'da demiryolu köprüsünü patlatmaya hazırlanan terörist etkisiz hale getirildi
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation / Multimedya arşivine gidinСотрудники ФСБ во время задержания пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation/
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Muharebe sahasındaki başarısızlığını Rusya'nın çeşitli bölgelerinde terör eylemleri düzenleyerek örtmeye çalışan Ukrayna, girişimlerinde başarısız olmaya devam ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Saratov Bölgesi'nde bir demiryolu köprüsünü havaya uçurmayı planlayan teröristi öldürdü.
FSB'den yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Saratov Bölgesi'nde bir terör saldırısının önüne geçildi.
Rusya'da terör örgütü ilan edilerek yasaklanan bir örgütün mensubu tarafından bölgedeki bir demiryolu köprüsünün hedeflendiği sabotaj ve terör eylemi girişimi olduğunu bildiren FSB, yakalanan teröristin silahlı direniş gösterdiğini ve bunun sonucunda etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Teröristin bir zuladan eylemde kullanacağı patlayıcı maddeyi aldığı sırada yakalandığının altını çizen FSB, Rusya vatandaşı şahsın Kiev'deki koordinatörlerle temas halinde olduğunun ve saldırının ardından Ukrayna'ya kaçarak çatışmalara katılmayı planlandığının belirlediğini aktardı.
FSB, zulanın bulunduğu noktada yapılan aramada, 11 kg ağırlığında kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat ve soruşturma konusu niteliğindeki çeşitli belgeler bulunduğu bilgisini de paylaştı.
FSB'den yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Saratov Bölgesi'nde bir terör saldırısının önüne geçildi.
Rusya'da terör örgütü ilan edilerek yasaklanan bir örgütün mensubu tarafından bölgedeki bir demiryolu köprüsünün hedeflendiği sabotaj ve terör eylemi girişimi olduğunu bildiren FSB, yakalanan teröristin silahlı direniş gösterdiğini ve bunun sonucunda etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Teröristin bir zuladan eylemde kullanacağı patlayıcı maddeyi aldığı sırada yakalandığının altını çizen FSB, Rusya vatandaşı şahsın Kiev'deki koordinatörlerle temas halinde olduğunun ve saldırının ardından Ukrayna'ya kaçarak çatışmalara katılmayı planlandığının belirlediğini aktardı.
FSB, zulanın bulunduğu noktada yapılan aramada, 11 kg ağırlığında kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat ve soruşturma konusu niteliğindeki çeşitli belgeler bulunduğu bilgisini de paylaştı.