https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rusyada-demiryolu-koprusunu-patlatmaya-hazirlanan-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1097734978.html

Rusya'da demiryolu köprüsünü patlatmaya hazırlanan terörist etkisiz hale getirildi

Rusya'da demiryolu köprüsünü patlatmaya hazırlanan terörist etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasındaki başarısızlığını Rusya'nın çeşitli bölgelerinde terör eylemleri düzenleyerek örtmeye çalışan Ukrayna, girişimlerinde başarısız olmaya devam... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T11:38+0300

2025-07-09T11:38+0300

2025-07-09T11:38+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kiev

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

terör eylemi

saldırı girişimi

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Saratov Bölgesi'nde bir demiryolu köprüsünü havaya uçurmayı planlayan teröristi öldürdü.FSB'den yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Saratov Bölgesi'nde bir terör saldırısının önüne geçildi.Rusya'da terör örgütü ilan edilerek yasaklanan bir örgütün mensubu tarafından bölgedeki bir demiryolu köprüsünün hedeflendiği sabotaj ve terör eylemi girişimi olduğunu bildiren FSB, yakalanan teröristin silahlı direniş gösterdiğini ve bunun sonucunda etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Teröristin bir zuladan eylemde kullanacağı patlayıcı maddeyi aldığı sırada yakalandığının altını çizen FSB, Rusya vatandaşı şahsın Kiev'deki koordinatörlerle temas halinde olduğunun ve saldırının ardından Ukrayna'ya kaçarak çatışmalara katılmayı planlandığının belirlediğini aktardı.FSB, zulanın bulunduğu noktada yapılan aramada, 11 kg ağırlığında kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat ve soruşturma konusu niteliğindeki çeşitli belgeler bulunduğu bilgisini de paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/zaharova-kievin-silah-tedarikcileri-bunlarin-cocuklarin-katli-icin-kullanildigini-bilsinler-1097727847.html

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rusya, ukrayna, kiev, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör eylemi, saldırı girişimi