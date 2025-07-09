https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rusya-petrol-ihracatini-iki-ay-sureyle-yasaklayabilir-1097752163.html

‘Rusya petrol ihracatını iki ay süreyle yasaklayabilir’

‘Rusya petrol ihracatını iki ay süreyle yasaklayabilir’

Sputnik Türkiye

Rusya’nın ağustos-eylül döneminde petrol ihracatını yasaklayabileceği öne sürüldü. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T17:55+0300

2025-07-09T17:55+0300

2025-07-09T17:54+0300

dünya

rusya

rusya federal anti-tekel servisi (fas)

petrol

aleksandr novak

enerji

petrol fiyatları

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın petrol ürünleriyle ilgili toplantısının sonuçlarına vakıf bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin fiyatlarda keskin bir artış olması durumunda ağustos-eylül ayları için petrol şirketlerini de kapsayacak şekilde yurtdışına petrol ihracatı yasağı getirme olasılığını değerlendirdiklerini söyledi.Kaynak, “Rusya Federal Anti-Tekel Servisi, ağustos-eylül ayları için yasak getirilmesini önerdi, Enerji Bakanlığı herşeyi hazırlamış durumda. Ancak şimdilik durumun gözlemlenmesi kararı alındı, fiyatlar yükselirse bunu çok hızlı bir şekilde uygulamaya koyabilirler" dedi.

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya federal anti-tekel servisi (fas), petrol, aleksandr novak, enerji, petrol fiyatları