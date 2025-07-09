https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rusya-petrol-ihracatini-iki-ay-sureyle-yasaklayabilir-1097752163.html
‘Rusya petrol ihracatını iki ay süreyle yasaklayabilir’
‘Rusya petrol ihracatını iki ay süreyle yasaklayabilir’
Sputnik Türkiye
Rusya’nın ağustos-eylül döneminde petrol ihracatını yasaklayabileceği öne sürüldü. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T17:55+0300
2025-07-09T17:55+0300
2025-07-09T17:54+0300
dünya
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rusya federal anti-tekel servisi (fas)
petrol
aleksandr novak
enerji
petrol fiyatları
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın petrol ürünleriyle ilgili toplantısının sonuçlarına vakıf bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin fiyatlarda keskin bir artış olması durumunda ağustos-eylül ayları için petrol şirketlerini de kapsayacak şekilde yurtdışına petrol ihracatı yasağı getirme olasılığını değerlendirdiklerini söyledi.Kaynak, “Rusya Federal Anti-Tekel Servisi, ağustos-eylül ayları için yasak getirilmesini önerdi, Enerji Bakanlığı herşeyi hazırlamış durumda. Ancak şimdilik durumun gözlemlenmesi kararı alındı, fiyatlar yükselirse bunu çok hızlı bir şekilde uygulamaya koyabilirler" dedi.
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rusya, rusya federal anti-tekel servisi (fas), petrol, aleksandr novak, enerji, petrol fiyatları
rusya, rusya federal anti-tekel servisi (fas), petrol, aleksandr novak, enerji, petrol fiyatları
‘Rusya petrol ihracatını iki ay süreyle yasaklayabilir’
Rusya’nın ağustos-eylül döneminde petrol ihracatını yasaklayabileceği öne sürüldü.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın petrol ürünleriyle ilgili toplantısının sonuçlarına vakıf bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin fiyatlarda keskin bir artış olması durumunda ağustos-eylül ayları için petrol şirketlerini de kapsayacak şekilde yurtdışına petrol ihracatı yasağı getirme olasılığını değerlendirdiklerini söyledi.
Kaynak, “Rusya Federal Anti-Tekel Servisi, ağustos-eylül ayları için yasak getirilmesini önerdi, Enerji Bakanlığı herşeyi hazırlamış durumda. Ancak şimdilik durumun gözlemlenmesi kararı alındı, fiyatlar yükselirse bunu çok hızlı bir şekilde uygulamaya koyabilirler" dedi.