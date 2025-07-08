https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/uluslararasi-uzmanlar-trumpin-brics-tehdidini-degerlendirdi-dolar-duzeninin-cokmesinden-korkuyor-1097683266.html

Uluslararası uzmanlar, Trump'ın BRICS tehdidini değerlendirdi: 'Dolar düzeninin çökmesinden korkuyor'

Uluslararası uzmanlar, Trump'ın BRICS tehdidini değerlendirdi: 'Dolar düzeninin çökmesinden korkuyor'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına ek gümrük vergileri uygulama tehditlerini değerlendiren uzmanlar, birçok ülke için BRICS'e katılmanın siyasi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T08:21+0300

2025-07-08T08:21+0300

2025-07-08T08:37+0300

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İranlı uluslararası sorunlar uzmanı Somaye Mandegar, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS’le işbirliği yapacak ülkelere ek gümrük vergisi uygulama tehdidinin sadece sadece ekonomik bir tepki olmadığını belirterek, “Washington'ın küresel dolar düzeninin çöküşüyle ​​ilgili derin endişelerini yansıtıyor” diye kaydetti.Özellikle Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya olmak üzere BRICS ülkeleri artık ticaretlerinin önemli bir kısmını ulusal para birimleriyle gerçekleştirdiğine dikkat çeken Mandegar, Suudi Arabistan’ın Çin'e yuan karşılığında petrol satma kararının, onlarca yıldır ABD'nin finansal gücünün temelini oluşturan petro-dolar sistemine indirilen en büyük darbelerden biri olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Trump , BRICS'i ABD hegemonyasına tehdit olarak görüyor’Afganistanlı siyaset uzmanı Seyid Bekir Muhsini, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, BRICS'in “Amerika karşıtı” politikalarını destekleyen ülkelere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama tehdidini şu sözlerle değerlendirdi:BRICS'in, üyelerini ABD ve Batı'ya olan ekonomik bağımlılıktan kurtarma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Musini, "Ancak kendi kaynaklarına rağmen BRICS, olması gerektiği gibi kendi ekonomik merkezini yaratmayı henüz başaramadı. Bu konu birliğin gündemine dahil edilmeli" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trumptan-ukraynaya-daha-fazla-silah-sozu-pentagon-yakinda-gonderecegiz-dedi-1097682324.html

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