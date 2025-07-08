Uluslararası uzmanlar, Trump'ın BRICS tehdidini değerlendirdi: 'Dolar düzeninin çökmesinden korkuyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika Partisi' siyasi paradigmaları değiştirebilir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri intikam değil adalet istiyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat pahalılığına karşı ‘zam’ talepleri artıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Nelere hayranlık duyarız ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varis nedir, neden olur?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
15:10
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
15:28
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
The Economist yazdı: Ukrayna’da ‘taht oyunları’
17:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Gölge CIA: ABD silahları olmadan Ukrayna en fazla altı ay dayanır
18:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
ABD, HTŞ’yi terör örgütü listesinden çıkardı
19:10
76 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Doların egemenliği tehdit altında mı? Trump’tan ek gümrük vergisi hamlesi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025'in ilk 6 ayında 136 kadın katledildi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Çorlu tren faciasının ardından geçen 7 yılda neler oldu?
12:31
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/uluslararasi-uzmanlar-trumpin-brics-tehdidini-degerlendirdi-dolar-duzeninin-cokmesinden-korkuyor-1097683266.html
Uluslararası uzmanlar, Trump'ın BRICS tehdidini değerlendirdi: 'Dolar düzeninin çökmesinden korkuyor'
Uluslararası uzmanlar, Trump'ın BRICS tehdidini değerlendirdi: 'Dolar düzeninin çökmesinden korkuyor'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına ek gümrük vergileri uygulama tehditlerini değerlendiren uzmanlar, birçok ülke için BRICS'e katılmanın siyasi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T08:21+0300
2025-07-08T08:37+0300
dünya
brics
abd
donald trump
batı
i̇ran
rusya
suudi arabistan
çin
gelişmekte olan ülkeler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097665036_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_1b109298b943b1f428a95c3ff8bd2979.jpg
İranlı uluslararası sorunlar uzmanı Somaye Mandegar, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS’le işbirliği yapacak ülkelere ek gümrük vergisi uygulama tehdidinin sadece sadece ekonomik bir tepki olmadığını belirterek, “Washington'ın küresel dolar düzeninin çöküşüyle ​​ilgili derin endişelerini yansıtıyor” diye kaydetti.Özellikle Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya olmak üzere BRICS ülkeleri artık ticaretlerinin önemli bir kısmını ulusal para birimleriyle gerçekleştirdiğine dikkat çeken Mandegar, Suudi Arabistan’ın Çin'e yuan karşılığında petrol satma kararının, onlarca yıldır ABD'nin finansal gücünün temelini oluşturan petro-dolar sistemine indirilen en büyük darbelerden biri olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Trump , BRICS'i ABD hegemonyasına tehdit olarak görüyor’Afganistanlı siyaset uzmanı Seyid Bekir Muhsini, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, BRICS'in “Amerika karşıtı” politikalarını destekleyen ülkelere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama tehdidini şu sözlerle değerlendirdi:BRICS'in, üyelerini ABD ve Batı'ya olan ekonomik bağımlılıktan kurtarma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Musini, "Ancak kendi kaynaklarına rağmen BRICS, olması gerektiği gibi kendi ekonomik merkezini yaratmayı henüz başaramadı. Bu konu birliğin gündemine dahil edilmeli" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trumptan-ukraynaya-daha-fazla-silah-sozu-pentagon-yakinda-gonderecegiz-dedi-1097682324.html
abd
batı
i̇ran
rusya
suudi arabistan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097665036_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_7090b08aaa229a63d54c54d97579e106.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brics, abd, donald trump, batı, i̇ran, rusya, suudi arabistan, çin, gelişmekte olan ülkeler
brics, abd, donald trump, batı, i̇ran, rusya, suudi arabistan, çin, gelişmekte olan ülkeler

Uluslararası uzmanlar, Trump'ın BRICS tehdidini değerlendirdi: 'Dolar düzeninin çökmesinden korkuyor'

08:21 08.07.2025 (güncellendi: 08:37 08.07.2025)
© Sputnik / Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinXVII саммит БРИКС
XVII саммит БРИКС - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına ek gümrük vergileri uygulama tehditlerini değerlendiren uzmanlar, birçok ülke için BRICS'e katılmanın siyasi bağımsızlığı korumak ve tek taraflı yaptırımlardan korumak anlamına geldiğine dikkat çekti.
İranlı uluslararası sorunlar uzmanı Somaye Mandegar, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS’le işbirliği yapacak ülkelere ek gümrük vergisi uygulama tehdidinin sadece sadece ekonomik bir tepki olmadığını belirterek, “Washington'ın küresel dolar düzeninin çöküşüyle ​​ilgili derin endişelerini yansıtıyor” diye kaydetti.
Özellikle Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya olmak üzere BRICS ülkeleri artık ticaretlerinin önemli bir kısmını ulusal para birimleriyle gerçekleştirdiğine dikkat çeken Mandegar, Suudi Arabistan’ın Çin'e yuan karşılığında petrol satma kararının, onlarca yıldır ABD'nin finansal gücünün temelini oluşturan petro-dolar sistemine indirilen en büyük darbelerden biri olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu durumda Trump, BRICS ülkeleri arasında hızlanan yakınlaşmayı tehdit ve baskıyla yavaşlatmaya çalışıyor. Ancak BRICS'in yumuşak gücü söylemde değil, Batı mekanizmalarına gerçek alternatifler sunmakta yatıyor. Yeni Kalkınma Bankası'ndan SWIFT'ten bağımsız ödeme sistemlerine kadar. Bu araçlar, gelişmekte olan ülkelerin IMF'nin katı koşulları veya Batı'nın siyasi baskısı olmadan finansman almasını ve gelişmesini sağlıyor.
Birçok ülke için BRICS'e katılmak, siyasi bağımsızlığı korumak, ekonomik ortakları çeşitlendirmek ve onları varlıklarına el konulmasından ve tek taraflı yaptırımlardan korumak anlamına geliyor. Bu bakış açısından, Trump'ın tehdidinin caydırıcı bir etkisi olmadığı gibi, aynı zamanda bu, BRICS’in büyüyen etkisinin istemsiz bir teyidi oluyor. Günümüzde BRICS artık ekonomik bir girişim değil, dünya düzenini daha çok kutuplu ve eşitlikçi bir yapı yönünde yeniden değerlendirmek için belirleyici bir güç.

‘Trump , BRICS'i ABD hegemonyasına tehdit olarak görüyor’

Afganistanlı siyaset uzmanı Seyid Bekir Muhsini, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, BRICS'in “Amerika karşıtı” politikalarını destekleyen ülkelere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama tehdidini şu sözlerle değerlendirdi:
Trump yönetimi, BRICS'i ABD hegemonyasına tehdit olarak gördüğünü göstermiş oldu. Bu, ABD’nin elinde kalan tek baskı aracı. Ama uzun vadede ABD'nin istediğinin tam tersi etki yaratabilir ve bu ülkeleri yeni pazarlara girmeye itebilir.
BRICS'in, üyelerini ABD ve Batı'ya olan ekonomik bağımlılıktan kurtarma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Musini, "Ancak kendi kaynaklarına rağmen BRICS, olması gerektiği gibi kendi ekonomik merkezini yaratmayı henüz başaramadı. Bu konu birliğin gündemine dahil edilmeli" diye ekledi.
ABD Ukrayna silah yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump’tan Ukrayna’ya daha fazla silah sözü: Pentagon ‘yakında göndereceğiz’ dedi
07:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала