Uluslararası uzmanlar, Trump'ın BRICS tehdidini değerlendirdi: 'Dolar düzeninin çökmesinden korkuyor'
08:21 08.07.2025 (güncellendi: 08:37 08.07.2025)
© Sputnik / Kirill Zykov/
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ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına ek gümrük vergileri uygulama tehditlerini değerlendiren uzmanlar, birçok ülke için BRICS'e katılmanın siyasi bağımsızlığı korumak ve tek taraflı yaptırımlardan korumak anlamına geldiğine dikkat çekti.
İranlı uluslararası sorunlar uzmanı Somaye Mandegar, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS’le işbirliği yapacak ülkelere ek gümrük vergisi uygulama tehdidinin sadece sadece ekonomik bir tepki olmadığını belirterek, “Washington'ın küresel dolar düzeninin çöküşüyle ilgili derin endişelerini yansıtıyor” diye kaydetti.
Özellikle Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya olmak üzere BRICS ülkeleri artık ticaretlerinin önemli bir kısmını ulusal para birimleriyle gerçekleştirdiğine dikkat çeken Mandegar, Suudi Arabistan’ın Çin'e yuan karşılığında petrol satma kararının, onlarca yıldır ABD'nin finansal gücünün temelini oluşturan petro-dolar sistemine indirilen en büyük darbelerden biri olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu durumda Trump, BRICS ülkeleri arasında hızlanan yakınlaşmayı tehdit ve baskıyla yavaşlatmaya çalışıyor. Ancak BRICS'in yumuşak gücü söylemde değil, Batı mekanizmalarına gerçek alternatifler sunmakta yatıyor. Yeni Kalkınma Bankası'ndan SWIFT'ten bağımsız ödeme sistemlerine kadar. Bu araçlar, gelişmekte olan ülkelerin IMF'nin katı koşulları veya Batı'nın siyasi baskısı olmadan finansman almasını ve gelişmesini sağlıyor.
Birçok ülke için BRICS'e katılmak, siyasi bağımsızlığı korumak, ekonomik ortakları çeşitlendirmek ve onları varlıklarına el konulmasından ve tek taraflı yaptırımlardan korumak anlamına geliyor. Bu bakış açısından, Trump'ın tehdidinin caydırıcı bir etkisi olmadığı gibi, aynı zamanda bu, BRICS’in büyüyen etkisinin istemsiz bir teyidi oluyor. Günümüzde BRICS artık ekonomik bir girişim değil, dünya düzenini daha çok kutuplu ve eşitlikçi bir yapı yönünde yeniden değerlendirmek için belirleyici bir güç.
‘Trump , BRICS'i ABD hegemonyasına tehdit olarak görüyor’
Afganistanlı siyaset uzmanı Seyid Bekir Muhsini, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, BRICS'in “Amerika karşıtı” politikalarını destekleyen ülkelere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama tehdidini şu sözlerle değerlendirdi:
Trump yönetimi, BRICS'i ABD hegemonyasına tehdit olarak gördüğünü göstermiş oldu. Bu, ABD’nin elinde kalan tek baskı aracı. Ama uzun vadede ABD'nin istediğinin tam tersi etki yaratabilir ve bu ülkeleri yeni pazarlara girmeye itebilir.
BRICS'in, üyelerini ABD ve Batı'ya olan ekonomik bağımlılıktan kurtarma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Musini, "Ancak kendi kaynaklarına rağmen BRICS, olması gerektiği gibi kendi ekonomik merkezini yaratmayı henüz başaramadı. Bu konu birliğin gündemine dahil edilmeli" diye ekledi.