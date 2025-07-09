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Rus senatör Puşkov: Trump savaş karşıtı ve reformcu potansiyelini kaybediyor
Rus senatör Puşkov: Trump savaş karşıtı ve reformcu potansiyelini kaybediyor
Sputnik Türkiye
Rus senator Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde olduğu gibi savaş karşıtı ve reformcu potansiyelini kaybettiğini belirtti. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ilk başkanlık dönemindeki hatalarını tekrarlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş karşıtı ve reformcu potansiyelini kaybettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:Puşkov, Trump'ın siyasi müttefiklerini de kaybetmeye başladığını, örneğin ‘en samimi’ müttefiki Elon Musk ile arasının açıldığını anımsatarak şöyle devam etti:Trump'ın bir kez daha ‘kurutmaya yemin ettiği ama asla kurutamayacağı Washington bataklığına saplandığını’ kaydeden Puşkov, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-abye-gumruk-vergisi-mektubu-yollamama-son-2-gun-1097717184.html
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aleksey puşkov, rusya, donald trump, washington, dışişleri bakanlığı, cia, i̇ran, elon musk, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
aleksey puşkov, rusya, donald trump, washington, dışişleri bakanlığı, cia, i̇ran, elon musk, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

Rus senatör Puşkov: Trump savaş karşıtı ve reformcu potansiyelini kaybediyor

00:31 09.07.2025
© Sputnik / Владимир ТрефиловAleksey Puşkov
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Rus senator Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde olduğu gibi savaş karşıtı ve reformcu potansiyelini kaybettiğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ilk başkanlık dönemindeki hatalarını tekrarlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş karşıtı ve reformcu potansiyelini kaybettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:
Donald Trump, savaş karşıtı ve reformcu potansiyelinin Amerikan siyasi ana akımı tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiği ilk başkanlık dönemindeki durumu yaşıyor. Anti-bürokratik devrim gerçekleşmedi. Her şey, işlevleri Dışişleri Bakanlığı ve muhtemelen CIA tarafından paylaşılacak USAID'ın kapatılmasıyla sınırlı kaldı.
Puşkov, Trump'ın siyasi müttefiklerini de kaybetmeye başladığını, örneğin ‘en samimi’ müttefiki Elon Musk ile arasının açıldığını anımsatarak şöyle devam etti:
İran konusundaki anlaşmazlık nedeniyle, Ulusal İstihbarat Direktörü olarak atadığı Tulsi Gabbard ile arasına kara kedi girdi. Yeni muhafazakarlar, şahinler ve liberal müdahaleciler ondan nefret ediyor, Trump onu görevden alırsa çok mutlu olacaklar. Lindsey Graham gibi bir süre sessiz kalan Rus düşmanı senatörler, hamamböcekleri gibi çatlaklardan sürünerek çıkıp Rusya karşıtı yeni yaptırımlar listesini öfkeyle sallıyorlar.
Trump'ın bir kez daha ‘kurutmaya yemin ettiği ama asla kurutamayacağı Washington bataklığına saplandığını’ kaydeden Puşkov, şu ifadeleri kullandı:
Amerika'ya ifşa edeceğini vaat ettiği şeyler boş çıktı. Trump Amerikalılara 11 Eylül 2001, John F. Kennedy, Robert Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili gerçekleri açıklama sözü verdi ama kimse gerçeğin yanına bile yaklaşamadı. En dikkat çeken dava olan Epstein davası, yüksek makamlarda başarılı bir şekilde ‘hasır altı’ edildi ve potansiyel sanıkları rahatlayarak ellerini ovuşturuyor ve viski kadehlerini kaldırıyor.
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