https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rus-senator-puskov-trump-savas-karsiti-ve-reformcu-potansiyelini-kaybediyor-1097718462.html

Rus senatör Puşkov: Trump savaş karşıtı ve reformcu potansiyelini kaybediyor

Rus senatör Puşkov: Trump savaş karşıtı ve reformcu potansiyelini kaybediyor

Sputnik Türkiye

Rus senator Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde olduğu gibi savaş karşıtı ve reformcu potansiyelini kaybettiğini belirtti. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T00:31+0300

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dünya

aleksey puşkov

rusya

donald trump

washington

dışişleri bakanlığı

cia

i̇ran

elon musk

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ilk başkanlık dönemindeki hatalarını tekrarlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş karşıtı ve reformcu potansiyelini kaybettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:Puşkov, Trump'ın siyasi müttefiklerini de kaybetmeye başladığını, örneğin ‘en samimi’ müttefiki Elon Musk ile arasının açıldığını anımsatarak şöyle devam etti:Trump'ın bir kez daha ‘kurutmaya yemin ettiği ama asla kurutamayacağı Washington bataklığına saplandığını’ kaydeden Puşkov, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-abye-gumruk-vergisi-mektubu-yollamama-son-2-gun-1097717184.html

rusya

washington

i̇ran

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aleksey puşkov, rusya, donald trump, washington, dışişleri bakanlığı, cia, i̇ran, elon musk, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)