https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rus-senator-kosacev-avrupali-liderlerin-sagduyusuna-olan-inanc-tukendi-1097756878.html
Rus senatör Kosaçev: Avrupalı liderlerin sağduyusuna olan inanç tükendi
Rus senatör Kosaçev: Avrupalı liderlerin sağduyusuna olan inanç tükendi
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üs kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Avrupalı liderlerin sağduyusuna olan inancın tükendiğini belirtti. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T23:55+0300
2025-07-09T23:55+0300
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ‘Ukrayna ihtilafının çözümünde diplomatik yolların tükendiği’ yönündeki sözlerini Telegram kanalından yorumlayan Kosaçev, Avrupalı liderlerin sağduyusuna olan inancın tükendiğini, geriye Avrupa halklarının sağduyusuna olan umudun kaldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Sorunun başka bir yerde yattığını belirten Kosaçev, Avrupalı liderlerin Rusya'nın 3-5 yıl içinde saldıracağından değil, saldırmayacağından korktuklarını, çünkü aksi takdirde uzun yıllar ‘beslendikleri’ ve Avrupa ülkelerinin vatandaşları için ‘oldukça pahalıya mal olan’ yıllardır söyledikleri yalanlarının ortaya çıkacağını vurgulayarak şöyle devam etti:Kosaçev, Avrupa'da muhalefete yönelik totaliter yasakların olduğu koşullarda bile, Avrupalılara kendileri için asıl tehdidin, kendi feci hatalarının hesabını verme paniği içinde olan liderleri olduğunu tekrarlamak gerektiğini vurguladı.Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'teki konuşmasında ‘Ukrayna ihtilafının diplomatik yollarla çözümünün tükendiği’ görüşünü dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/lavrov-bati-rusyaya-stratejik-bir-yenilgi-yasatamayacagini-anlamaya-basliyor-1097432030.html
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konstantin kosaçev, rusya, federasyon konseyi, friedrich merz, federal meclis, ukrayna, telegram
Rus senatör Kosaçev: Avrupalı liderlerin sağduyusuna olan inanç tükendi
23:55 09.07.2025 (güncellendi: 00:11 10.07.2025)
Rusya parlamentosunun üs kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Avrupalı liderlerin sağduyusuna olan inancın tükendiğini belirtti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ‘Ukrayna ihtilafının çözümünde diplomatik yolların tükendiği’ yönündeki sözlerini Telegram kanalından yorumlayan Kosaçev, Avrupalı liderlerin sağduyusuna olan inancın tükendiğini, geriye Avrupa halklarının sağduyusuna olan umudun kaldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Başbakan Merz Ukrayna konusunda ‘diplomatik yolların tükendiğini’ söyledi. Yani AB'nin kilit gücü savaşı tercih ediyor. Sonuçta, diplomasi ‘tükenmiş’ kabul edildiğinde, bu doğrudan savaşa hazırlık anlamına gelir. Şimdi de Avrupa (yine Almanya'nın öncülüğünde) Rusya ile savaşa hazırlanıyor. Sorun, ne Merz'in ne de daha önce Scholz'un çatışmayı çözmek için diplomatik yolları denememiş olması değil, bunların tükendiğini ilan etmesi. ‘Ya dediğimizi yaparsınız ya da son adamımıza kadar savaşırız’ demek diplomasi değildir. Avrupalı liderlerin sağduyusuna olan inanç tükenmiştir. Geriye Avrupa halklarının sağduyusuna olan umut kalıyor.
Sorunun başka bir yerde yattığını belirten Kosaçev, Avrupalı liderlerin Rusya'nın 3-5 yıl içinde saldıracağından değil, saldırmayacağından korktuklarını, çünkü aksi takdirde uzun yıllar ‘beslendikleri’ ve Avrupa ülkelerinin vatandaşları için ‘oldukça pahalıya mal olan’ yıllardır söyledikleri yalanlarının ortaya çıkacağını vurgulayarak şöyle devam etti:
Bugün Avrupalı siyasetçilerin ‘bencil çıkarları’ için savaşa olan ilgileri asıl risk faktörüdür. Artık Rusya'nın ‘saldırmazlık’ politikasına tahammülleri yok. Bu nedenle Baltık'ta, Transkafkasya'da ya da başka yerlerde provokasyonlar hızla artacaktır.
Kosaçev, Avrupa'da muhalefete yönelik totaliter yasakların olduğu koşullarda bile, Avrupalılara kendileri için asıl tehdidin, kendi feci hatalarının hesabını verme paniği içinde olan liderleri olduğunu tekrarlamak gerektiğini vurguladı.
Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'teki konuşmasında ‘Ukrayna ihtilafının diplomatik yollarla çözümünün tükendiği’ görüşünü dile getirmişti.