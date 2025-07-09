Rus senatör Kosaçev: Avrupalı liderlerin sağduyusuna olan inanç tükendi

Başbakan Merz Ukrayna konusunda ‘diplomatik yolların tükendiğini’ söyledi. Yani AB'nin kilit gücü savaşı tercih ediyor. Sonuçta, diplomasi ‘tükenmiş’ kabul edildiğinde, bu doğrudan savaşa hazırlık anlamına gelir. Şimdi de Avrupa (yine Almanya'nın öncülüğünde) Rusya ile savaşa hazırlanıyor. Sorun, ne Merz'in ne de daha önce Scholz'un çatışmayı çözmek için diplomatik yolları denememiş olması değil, bunların tükendiğini ilan etmesi. ‘Ya dediğimizi yaparsınız ya da son adamımıza kadar savaşırız’ demek diplomasi değildir. Avrupalı liderlerin sağduyusuna olan inanç tükenmiştir. Geriye Avrupa halklarının sağduyusuna olan umut kalıyor.