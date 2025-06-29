https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/lavrov-bati-rusyaya-stratejik-bir-yenilgi-yasatamayacagini-anlamaya-basliyor-1097432030.html
Lavrov: Batı, Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatamayacağını anlamaya başlıyor
Lavrov: Batı, Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatamayacağını anlamaya başlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı, Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatamayacağını anlamaya başladığını belirtti. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T11:40+0300
2025-06-29T11:40+0300
2025-06-29T11:40+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgızistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen iki bakan, basın açıklaması yaptı.Diğer açıklamaların yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Avrupa'nın savunma kapasitesini artırma gerekliliği üzerinde tartıştıkları ortak makaleye dikkat çekerek, iki liderin sağduyularını tamamen yitirmiş durumda olduklarını vurguladı.“Bu şahsiyetler sağduyularını tamamen yitirmiş durumdalar ve açıkça Fransa ve Almanya'nın tüm Avrupa'yı, özellikle de Rus İmparatorluğu’nu ve Sovyetler Birliği'ni fethetmek istediği zamanlara geri dönmeye çalışıyor” diyen Lavrov, Almanya ve Fransa’nın ‘o içgüdülere geri dönmesinin üzücü’ olduğunu ifade etti.Lavrov, “Ülkemizle, bize karşı bir kez daha savaş açmaya ve Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatmaya karar veren, bunun için de Kiev'deki Nazi rejimini bir koçbaşı olarak kullanan kolektif Batı arasında benzeri görülmemiş bir çatışmaya tanık oluyoruz. Batı bunu hiçbir zaman başaramadı ve bu sefer de başaramayacak. Muhtemelen kendileri de bunu anlamaya başlıyor” vurgusunu yaptı.Rusya’nın, Ukrayna ile ihtilafın çözümü için dürüst bir çalışmaya açık olduğuna dikkat çeken Lavrov, aynı zamanda bazı Avrupa liderlerinin Kiev'e yönelttiği hileli yaklaşımlara ise hazır olmadığının altını çizdi.Rus diplomat, tüm sorunların çözümü için krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kırgızistan, batı, kırgızistan dışişleri bakanlığı, fransa, emmanuel macron, almanya, friedrich merz
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kırgızistan, batı, kırgızistan dışişleri bakanlığı, fransa, emmanuel macron, almanya, friedrich merz
Lavrov: Batı, Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatamayacağını anlamaya başlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı, Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatamayacağını anlamaya başladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgızistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen iki bakan, basın açıklaması yaptı.
Diğer açıklamaların yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Avrupa'nın savunma kapasitesini artırma gerekliliği üzerinde tartıştıkları ortak makaleye dikkat çekerek, iki liderin sağduyularını tamamen yitirmiş durumda olduklarını vurguladı.
“Bu şahsiyetler sağduyularını tamamen yitirmiş durumdalar ve açıkça Fransa ve Almanya'nın tüm Avrupa'yı, özellikle de Rus İmparatorluğu’nu ve Sovyetler Birliği'ni fethetmek istediği zamanlara geri dönmeye çalışıyor” diyen Lavrov, Almanya ve Fransa’nın ‘o içgüdülere geri dönmesinin üzücü’ olduğunu ifade etti.
Lavrov, “Ülkemizle, bize karşı bir kez daha savaş açmaya ve Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatmaya karar veren, bunun için de Kiev'deki Nazi rejimini bir koçbaşı olarak kullanan kolektif Batı arasında benzeri görülmemiş bir çatışmaya tanık oluyoruz. Batı bunu hiçbir zaman başaramadı ve bu sefer de başaramayacak. Muhtemelen kendileri de bunu anlamaya başlıyor” vurgusunu yaptı.
Rusya’nın, Ukrayna ile ihtilafın çözümü için dürüst bir çalışmaya açık olduğuna dikkat çeken Lavrov, aynı zamanda bazı Avrupa liderlerinin Kiev'e yönelttiği hileli yaklaşımlara ise hazır olmadığının altını çizdi.
Rus diplomat, tüm sorunların çözümü için krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.