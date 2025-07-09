https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/aliyev-ve-pasinyan-yarin-abu-dabide-gorusecek-1097736389.html

Aliyev ve Paşinyan yarın Abu Dabi'de görüşecek

Aliyev ve Paşinyan yarın Abu Dabi'de görüşecek

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 10 Temmuz Perşembe günü Abu Dabi'de ikili görüşme gerçekleştirecek. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T11:57+0300

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bae

abu dabi

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Azerbaycan medyasının aktardığına göre, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında, 10 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında ikili görüşme gerçekleştirilecek.Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Paşinyan’ın Aliyev’le görüşmek üzere BAE’ye uçtuğu bildirildi.Açıklamada, Paşinyan’ın bugün BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Âl-i Nehyan ile görüşeceği belirtilirken yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geleceği doğrulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-degerlendiriyor-ukraynaya-ilave-patriot-gonderebilir-1097731492.html

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azerbaycan, ermenistan, i̇lham aliyev, nikol paşinyan, bae, abu dabi