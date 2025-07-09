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Aliyev ve Paşinyan yarın Abu Dabi'de görüşecek
Aliyev ve Paşinyan yarın Abu Dabi'de görüşecek
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 10 Temmuz Perşembe günü Abu Dabi'de ikili görüşme gerçekleştirecek. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan medyasının aktardığına göre, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında, 10 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında ikili görüşme gerçekleştirilecek.Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Paşinyan’ın Aliyev’le görüşmek üzere BAE’ye uçtuğu bildirildi.Açıklamada, Paşinyan’ın bugün BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Âl-i Nehyan ile görüşeceği belirtilirken yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geleceği doğrulandı.
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azerbaycan, ermenistan, i̇lham aliyev, nikol paşinyan, bae, abu dabi
azerbaycan, ermenistan, i̇lham aliyev, nikol paşinyan, bae, abu dabi

Aliyev ve Paşinyan yarın Abu Dabi'de görüşecek

11:57 09.07.2025
© Sputnik / Kristina KormilitsinaAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Kristina Kormilitsina
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 10 Temmuz Perşembe günü Abu Dabi'de ikili görüşme gerçekleştirecek.
Azerbaycan medyasının aktardığına göre, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında, 10 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında ikili görüşme gerçekleştirilecek.
Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Paşinyan’ın Aliyev’le görüşmek üzere BAE’ye uçtuğu bildirildi.
Açıklamada, Paşinyan’ın bugün BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Âl-i Nehyan ile görüşeceği belirtilirken yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geleceği doğrulandı.
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