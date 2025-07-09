https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/abd-ukraynaya-tahsis-edilen-parayi-kendi-savunmasina-harcadi-1097742891.html

ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen parayı kendi savunmasına harcadı

ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen parayı kendi savunmasına harcadı

Sputnik Türkiye

ABD’nin, Ukrayna'ya yardım kapsamında ayrılan 1 milyar 600 milyon doları kendi askeri sanayisini genişletmek ve yurt içinde topçu mühimmatı üretimini artırmak... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T13:13+0300

2025-07-09T13:13+0300

2025-07-09T13:14+0300

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askeri harcama

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Sputnik, ABD Ordusunun 2026 mali yılı bütçe taslağını inceleyerek ABD’nin Ukrayna için ayırdığı askeri yardımın 1.6 milyar dolarlık kısmını kendi savunmasına harcadığı sonucuna ulaştı.Finansmanın 2024 yılında tahsis edilmesine rağmen ancak şimdi yeni bütçe belgelerinde açıklanıyor. Fonlar özellikle patlayıcılar, top mermileri ve bunlar için bileşenlerin üretimi için önemli işletmelerin yapımı ve modernizasyonuna yönlendirildi.Yılda yaklaşık 2 milyon 300 bin kiloya kadar madde üretecek yeni bir TNT tesisi inşa etmek için 623 milyon dolardan fazla kaynak ayrıldı. Hedef olarak, Ukrayna'ya mühimmat teslimi sonucu stokların azalması nedeniyle ‘riskli’ yabancı tedarikçilere olan bağımlılığın azaltılması gösterildi.600 milyon dolarlık fon daha Holston tesisinde IMX-104 patlayıcılarının üretimini genişletmek için ayrıldı. Amaç, 155 milimetrelik NATO mermilerindeki eski tip patlayıcıları değiştirmek. Scranton tesisinde mermilerin metal parçalarının üretimini artırmak için de 80 milyon dolar ve General Dynamics'i modernize etmek için 21 milyon dolar ayrıldı.Topçu şarjları ve hafif silah mühimmatı için parça üreten diğer tesislere de onlarca milyon dolar aktarıldı. Buna göre, Radford'daki tesise 93,8 milyon, Lake City'deki tesise yeni nesil 6.8 mm'lik tüfek mermisi üretimi için 100 milyon ve geri dönüşüm tesisi yapımı için 72 milyon, Camp Minden'deki Goex tesisine de 14 milyon sağlandı.Bütçe belgelerinde, bu yatırımların, Ukrayna'daki çatışmanın nasıl gelişeceğinden bağımsız olarak, ABD'nin iç savunma yeteneklerini güçlendireceği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rus-ordusu-ukraynadaki-hava-uslerini-kinjalla-vurdu-donbassta-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolune-1097740054.html

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abd, ukrayna, savunma, abd ordusu, askeri yardım, askeri harcama