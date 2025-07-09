https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/iskur-12-milyon-eleman-araniyor-en-cok-acik-turizm-ve-guvenlikte-1097722097.html
İşkur: 1.2 milyon eleman aranıyor, en çok açık turizm ve güvenlikte
İşkur: 1.2 milyon eleman aranıyor, en çok açık turizm ve güvenlikte
Sputnik Türkiye
İşkur, yılın ilk 6 ayında 759 bin kişiyi işe yerleştirdi. Açık iş sayısı 1 milyon 195 bine ulaştı. En fazla eleman ihtiyacı turizm, otelcilik ve özel güvenlik... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T07:55+0300
2025-07-09T07:55+0300
2025-07-09T07:55+0300
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İşkur’un haziran ayı verilerine göre, yılın ilk 6 ayında işe yerleştirilen kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 10 artarak 759 bin 945 oldu. Sadece haziran ayında 145 bin 900 kişi işe yerleşti. Aynı dönemde açık iş sayısı 1 milyon 195 bin 954’e yükseldi.Haziranda açık iş sayısı yüzde 7.3 artarak 208 bin 109 olarak gerçekleşti. En fazla eleman açığı turizm ve otelcilik sektöründe yaşanıyor. Bu alanda 56 bin 668 kişilik açık bulunuyor. Onu 47 bin 648 kişiyle silahsız özel güvenlik görevlisi izliyor.Üçüncü sırada 26 bin 115 reyon görevlisi, dördüncü sırada 24 bin 156 güvenlik görevlisi, beşinci sırada ise 26 bin 760 garson yer aldı.Sanayi sektöründeki toplam eleman açığı 534 bin 613 kişi olurken, bu açığın 419 bin 816’sı imalat alanında. İnşaat sektöründe ise 99 bin 501 kişilik açık dikkat çekti. Hizmet sektöründe ise 652 bin 950 kişi aranıyor. Özellikle idari ve destek hizmetlerde 200 bin 128 kişilik eleman ihtiyacı bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/17-yeni-bolum-acildi-universite-icin-tercihler-degisecek-mi-1097687887.html
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i̇şkur, iş arama , personel alımı
i̇şkur, iş arama , personel alımı
İşkur: 1.2 milyon eleman aranıyor, en çok açık turizm ve güvenlikte
İşkur, yılın ilk 6 ayında 759 bin kişiyi işe yerleştirdi. Açık iş sayısı 1 milyon 195 bine ulaştı. En fazla eleman ihtiyacı turizm, otelcilik ve özel güvenlik alanlarında görülüyor.
İşkur’un haziran ayı verilerine göre, yılın ilk 6 ayında işe yerleştirilen kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 10 artarak 759 bin 945 oldu. Sadece haziran ayında 145 bin 900 kişi işe yerleşti. Aynı dönemde açık iş sayısı 1 milyon 195 bin 954’e yükseldi.
Haziranda açık iş sayısı yüzde 7.3 artarak 208 bin 109 olarak gerçekleşti. En fazla eleman açığı turizm ve otelcilik sektöründe yaşanıyor. Bu alanda 56 bin 668 kişilik açık bulunuyor. Onu 47 bin 648 kişiyle silahsız özel güvenlik görevlisi izliyor.
Üçüncü sırada 26 bin 115 reyon görevlisi, dördüncü sırada 24 bin 156 güvenlik görevlisi, beşinci sırada ise 26 bin 760 garson yer aldı.
Sanayi sektöründeki toplam eleman açığı 534 bin 613 kişi olurken, bu açığın 419 bin 816’sı imalat alanında. İnşaat sektöründe ise 99 bin 501 kişilik açık dikkat çekti. Hizmet sektöründe ise 652 bin 950 kişi aranıyor. Özellikle idari ve destek hizmetlerde 200 bin 128 kişilik eleman ihtiyacı bulunuyor.