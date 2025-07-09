İşkur: 1.2 milyon eleman aranıyor, en çok açık turizm ve güvenlikte

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Doların egemenliği tehdit altında mı? Trump’tan ek gümrük vergisi hamlesi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Yaz tatili 'ucuz emek gücü' çocuklar için başlamadı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çorlu tren faciasının ardından geçen 7 yılda neler oldu?
12:22
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'li belediyelere operasyon
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Çin, Küresel Güney'e 'Trump'ın tehditlerinden korkmayın, özgüvenli olun' dedi'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
‘Kanlı 1923 darbesi’ diyen Çamlı’ya Ortaylı’dan tepki
19:40
7 dk
SESLİ HABER
Karpuz ekimi arttı, fiyatlar düştü
20:06
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 'Altın Kubbe' krizi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/iskur-12-milyon-eleman-araniyor-en-cok-acik-turizm-ve-guvenlikte-1097722097.html
İşkur: 1.2 milyon eleman aranıyor, en çok açık turizm ve güvenlikte
İşkur: 1.2 milyon eleman aranıyor, en çok açık turizm ve güvenlikte
Sputnik Türkiye
İşkur, yılın ilk 6 ayında 759 bin kişiyi işe yerleştirdi. Açık iş sayısı 1 milyon 195 bine ulaştı. En fazla eleman ihtiyacı turizm, otelcilik ve özel güvenlik... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T07:55+0300
2025-07-09T07:55+0300
yaşam
i̇şkur
iş arama
personel alımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072833526_0:5:1770:1001_1920x0_80_0_0_e01a7d1ba1c9f0914068c9a2fe588a53.jpg
İşkur’un haziran ayı verilerine göre, yılın ilk 6 ayında işe yerleştirilen kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 10 artarak 759 bin 945 oldu. Sadece haziran ayında 145 bin 900 kişi işe yerleşti. Aynı dönemde açık iş sayısı 1 milyon 195 bin 954’e yükseldi.Haziranda açık iş sayısı yüzde 7.3 artarak 208 bin 109 olarak gerçekleşti. En fazla eleman açığı turizm ve otelcilik sektöründe yaşanıyor. Bu alanda 56 bin 668 kişilik açık bulunuyor. Onu 47 bin 648 kişiyle silahsız özel güvenlik görevlisi izliyor.Üçüncü sırada 26 bin 115 reyon görevlisi, dördüncü sırada 24 bin 156 güvenlik görevlisi, beşinci sırada ise 26 bin 760 garson yer aldı.Sanayi sektöründeki toplam eleman açığı 534 bin 613 kişi olurken, bu açığın 419 bin 816’sı imalat alanında. İnşaat sektöründe ise 99 bin 501 kişilik açık dikkat çekti. Hizmet sektöründe ise 652 bin 950 kişi aranıyor. Özellikle idari ve destek hizmetlerde 200 bin 128 kişilik eleman ihtiyacı bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/17-yeni-bolum-acildi-universite-icin-tercihler-degisecek-mi-1097687887.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072833526_216:0:1555:1004_1920x0_80_0_0_f1cf0e79baa704d7e55ca1a2e45104c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇şkur, iş arama , personel alımı
i̇şkur, iş arama , personel alımı

İşkur: 1.2 milyon eleman aranıyor, en çok açık turizm ve güvenlikte

07:55 09.07.2025
© İHATurizmciler uyardı: 'Her şey dahil otel konsepti, nitelikli yabancı turistlere cazip gelmiyor'
Turizmciler uyardı: 'Her şey dahil otel konsepti, nitelikli yabancı turistlere cazip gelmiyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© İHA
Abone ol
İşkur, yılın ilk 6 ayında 759 bin kişiyi işe yerleştirdi. Açık iş sayısı 1 milyon 195 bine ulaştı. En fazla eleman ihtiyacı turizm, otelcilik ve özel güvenlik alanlarında görülüyor.
İşkur’un haziran ayı verilerine göre, yılın ilk 6 ayında işe yerleştirilen kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 10 artarak 759 bin 945 oldu. Sadece haziran ayında 145 bin 900 kişi işe yerleşti. Aynı dönemde açık iş sayısı 1 milyon 195 bin 954’e yükseldi.
Haziranda açık iş sayısı yüzde 7.3 artarak 208 bin 109 olarak gerçekleşti. En fazla eleman açığı turizm ve otelcilik sektöründe yaşanıyor. Bu alanda 56 bin 668 kişilik açık bulunuyor. Onu 47 bin 648 kişiyle silahsız özel güvenlik görevlisi izliyor.
Üçüncü sırada 26 bin 115 reyon görevlisi, dördüncü sırada 24 bin 156 güvenlik görevlisi, beşinci sırada ise 26 bin 760 garson yer aldı.
Sanayi sektöründeki toplam eleman açığı 534 bin 613 kişi olurken, bu açığın 419 bin 816’sı imalat alanında. İnşaat sektöründe ise 99 bin 501 kişilik açık dikkat çekti. Hizmet sektöründe ise 652 bin 950 kişi aranıyor. Özellikle idari ve destek hizmetlerde 200 bin 128 kişilik eleman ihtiyacı bulunuyor.
Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
YAŞAM
17 yeni bölüm açıldı: Üniversite için tercihler değişecek mi?
Dün, 11:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала