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'Reservoir Dogs' ve 'Kill Bill' yıldızı Michael Madsen’in ölüm nedeni belli oldu
'Reservoir Dogs' ve 'Kill Bill' yıldızı Michael Madsen’in ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
Reservoir Dogs ve Kill Bill filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Michael Madsen’in ölüm nedeni açıklandı. Hayranlarını üzen detaylar haberimizde.
2025-07-09T12:47+0300
2025-07-09T12:47+0300
yaşam
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hollywood
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oyuncu
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'Reservoir Dogs' ve 'Kill Bill' gibi kült filmlerdeki rolleriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Michael Madsen'in ölüm nedeni açıklandı. 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun kalp yetmezliği nedeniyle öldüğü kayıtlara geçti. Ünlü aktör, uzun süredir alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Madsen'ın kardiyoloğu, aktörün resmi ölüm nedeninin kalp yetmezliği olarak listeleneceğini ve otopsi yapılmayacağını söyledi. Ünlü oyuncunun menajeri Ron Smith, daha önce Madsen'ın kalp krizinden öldüğünü açıklamıştı. Smith tarafından yapılan açıklamada, "Michael, hayatı boyunca inişler ve çıkışlar yaşadı. Özellikle son yıllarda psikolojik olarak kendisini toparlayamamıştı" ifadelerini kullandı.Ünlü oyuncunun, kariyerinin yanı sıra özel hayatında da zor zamanlar geçirdiği ve daha önce rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü biliniyor. Michael Madsen kimdir?25 Eylül 1957'de ABD'nin Şikago eyaletinde doğan Madsen, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun vazgeçilmez oyuncularından biridir. Reservoir Dogs filminde canlandırdığı Mr. Blonde karakteriyle hafızalara kazınan Madesen, Kill Bill serisinde Budd rolüyle izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Madsen kariyeri boyunca, Bir Zamanlar Hollywood'da, Savaş Oyunları, Köstebek gibi bir çok başarılı filme imza attı.Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Madsen, 2024'te aile içi şiddet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 23 Ocak 2022'de oğlu Hudson Lee Madsen, intihar etti. Michael Madsen, 3 Temmuz'da Malibu'daki evinde ölü bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/kill-bill-ve-reservoir-dogsun-efsane-oyuncusu-michael-madsen-67-yasinda-hayatini-kaybetti-1097584100.html
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michael madsen, michael madsen öldü, michael madsen ölüm nedeni, reservoir dogs michael madsen, kill bill michael madsen, hollywood ölümleri
michael madsen, michael madsen öldü, michael madsen ölüm nedeni, reservoir dogs michael madsen, kill bill michael madsen, hollywood ölümleri

'Reservoir Dogs' ve 'Kill Bill' yıldızı Michael Madsen’in ölüm nedeni belli oldu

12:47 09.07.2025
© AP Photo / Chris PizzelloMichael Madsen
Michael Madsen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
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Hollywood'un unutulmaz isimlerinden biri olan Michael Madsen'ın ani ölümünün nedeni açıklandı. Ünlü aktörün kardiyoloğu tarafından yapılan açıklamada, Madsen'in kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği ve otopsi yapılmayacağı açıklandı.
'Reservoir Dogs' ve 'Kill Bill' gibi kült filmlerdeki rolleriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Michael Madsen'in ölüm nedeni açıklandı. 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun kalp yetmezliği nedeniyle öldüğü kayıtlara geçti. Ünlü aktör, uzun süredir alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu.
Madsen'ın kardiyoloğu, aktörün resmi ölüm nedeninin kalp yetmezliği olarak listeleneceğini ve otopsi yapılmayacağını söyledi. Ünlü oyuncunun menajeri Ron Smith, daha önce Madsen'ın kalp krizinden öldüğünü açıklamıştı. Smith tarafından yapılan açıklamada, "Michael, hayatı boyunca inişler ve çıkışlar yaşadı. Özellikle son yıllarda psikolojik olarak kendisini toparlayamamıştı" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun, kariyerinin yanı sıra özel hayatında da zor zamanlar geçirdiği ve daha önce rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü biliniyor.

Michael Madsen kimdir?

25 Eylül 1957'de ABD'nin Şikago eyaletinde doğan Madsen, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun vazgeçilmez oyuncularından biridir. Reservoir Dogs filminde canlandırdığı Mr. Blonde karakteriyle hafızalara kazınan Madesen, Kill Bill serisinde Budd rolüyle izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Madsen kariyeri boyunca, Bir Zamanlar Hollywood'da, Savaş Oyunları, Köstebek gibi bir çok başarılı filme imza attı.
Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Madsen, 2024'te aile içi şiddet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 23 Ocak 2022'de oğlu Hudson Lee Madsen, intihar etti. Michael Madsen, 3 Temmuz'da Malibu'daki evinde ölü bulundu.
Michael Madsen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
DÜNYA
Kill Bill ve Reservoir Dogs’un efsane oyuncusu Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti
3 Temmuz, 21:56
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