https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/kill-bill-ve-reservoir-dogsun-efsane-oyuncusu-michael-madsen-67-yasinda-hayatini-kaybetti-1097584100.html
Kill Bill ve Reservoir Dogs’un efsane oyuncusu Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti
Kill Bill ve Reservoir Dogs’un efsane oyuncusu Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kill Bill ve Reservoir Dogs filmlerinin yıldızı Michael Madsen, 67 yaşında Malibu’daki evinde hayatını kaybetti. Oyuncunun menajeri, ölüm sebebinin kalp krizi... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T21:56+0300
2025-07-03T21:56+0300
2025-07-03T21:58+0300
dünya
abd
kill bill
sinema
sinema filmi
sinema salonu
yabancı sinema
oyuncu
yabancı oyuncu
en iyi oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097583803_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c4581ed20a2e8081fc600a69cfa3b127.jpg
Ünlü Hollywood oyuncusu Michael Madsen, 67 yaşında Malibu’daki evinde hayatını kaybetti.Sabah erken saatlerde evinde 'tepkisiz' halde bulunan Madsen için 911 acil çağrısı yapıldığı, olay yerine gelen yetkililerin ise usta oyuncunun hayatını kaybettiğini doğruladığı açıklandı. Menajeri Ron Smith yaptığı açıklamada Madsen’in ölüm sebebinin 'kalp krizi' olduğunu açıkladı.Kariyeri boyunca Quentin Tarantino'yla sık sık çalışan Madsen, 1992 yapımı Reservoir Dogs’taki Mr. Blonde rolüyle hafızalara kazındı. Ayrıca 2003 yapımı Kill Bill: Volume 2, The Hateful Eight (2015) ve Once Upon a Time in Hollywood (2019) gibi önemli filmlerde de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/liverpool-futbolcusu-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1097556111.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097583803_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fc98d0c11a44ec420ab7f736e5a3f31b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, kill bill, sinema, sinema filmi, sinema salonu, yabancı sinema, oyuncu, yabancı oyuncu, en iyi oyuncu, profesyonel oyuncu
abd, kill bill, sinema, sinema filmi, sinema salonu, yabancı sinema, oyuncu, yabancı oyuncu, en iyi oyuncu, profesyonel oyuncu
Kill Bill ve Reservoir Dogs’un efsane oyuncusu Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti
21:56 03.07.2025 (güncellendi: 21:58 03.07.2025)
Kill Bill ve Reservoir Dogs filmlerinin yıldızı Michael Madsen, 67 yaşında Malibu’daki evinde hayatını kaybetti. Oyuncunun menajeri, ölüm sebebinin kalp krizi olduğunu açıkladı. Madsen, kariyeri boyunca birçok önemli filmde rol almıştı.
Ünlü Hollywood oyuncusu Michael Madsen, 67 yaşında Malibu’daki evinde hayatını kaybetti.
Sabah erken saatlerde evinde 'tepkisiz' halde bulunan Madsen için 911 acil çağrısı yapıldığı, olay yerine gelen yetkililerin ise usta oyuncunun hayatını kaybettiğini doğruladığı açıklandı. Menajeri Ron Smith yaptığı açıklamada Madsen’in ölüm sebebinin 'kalp krizi' olduğunu açıkladı.
Kariyeri boyunca Quentin Tarantino'yla sık sık çalışan Madsen, 1992 yapımı Reservoir Dogs’taki Mr. Blonde rolüyle hafızalara kazındı. Ayrıca 2003 yapımı Kill Bill: Volume 2, The Hateful Eight (2015) ve Once Upon a Time in Hollywood (2019) gibi önemli filmlerde de yer aldı.