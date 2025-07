https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/kill-bill-ve-reservoir-dogsun-efsane-oyuncusu-michael-madsen-67-yasinda-hayatini-kaybetti-1097584100.html

Kill Bill ve Reservoir Dogs’un efsane oyuncusu Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti

Kill Bill ve Reservoir Dogs filmlerinin yıldızı Michael Madsen, 67 yaşında Malibu’daki evinde hayatını kaybetti. Oyuncunun menajeri, ölüm sebebinin kalp krizi... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

Ünlü Hollywood oyuncusu Michael Madsen, 67 yaşında Malibu’daki evinde hayatını kaybetti.Sabah erken saatlerde evinde 'tepkisiz' halde bulunan Madsen için 911 acil çağrısı yapıldığı, olay yerine gelen yetkililerin ise usta oyuncunun hayatını kaybettiğini doğruladığı açıklandı. Menajeri Ron Smith yaptığı açıklamada Madsen’in ölüm sebebinin 'kalp krizi' olduğunu açıkladı.Kariyeri boyunca Quentin Tarantino'yla sık sık çalışan Madsen, 1992 yapımı Reservoir Dogs’taki Mr. Blonde rolüyle hafızalara kazındı. Ayrıca 2003 yapımı Kill Bill: Volume 2, The Hateful Eight (2015) ve Once Upon a Time in Hollywood (2019) gibi önemli filmlerde de yer aldı.

