https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rekabet-kurumu-duyurdu-can-grubuna-11-milyon-tl-ceza-verildi-1097372704.html
Rekabet Kurumu duyurdu: Can Grubu'na 11 Milyon TL ceza verildi
Rekabet Kurumu duyurdu: Can Grubu'na 11 Milyon TL ceza verildi
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurumu, Tekfen Holding'in hisselerinin devralınmasına yönelik işlemin izinsiz gerçekleştiği gerekçesiyle Can Grubu'na yaklaşık 11 milyon lira idari... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T22:25+0300
2025-06-26T22:25+0300
2025-06-26T22:25+0300
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rekabet kurumu
ceza
para
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i̇dari para cezası
holding
medya
inşaat
inşaat sektörü
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Rekabet Kurumu, Tekfen Holding hisselerinin izinsiz devralımı nedeniyle Can Grubu'na 11 milyon TL para cezası kesti.Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının tamamının hisselerini elinde bulunduran ve inşaat sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Can Holding'in Tekfen Holding'in hisselerinin devralınmasına yönelik işleminin izinsiz gerçekleştiği gerekçesiyle hukuken geçerli olmadığı açıklandı.Kurum, Can Grubu'nun herhangi bir kontrol devri işleminde bulunmaması gerektiğini bildirdi. Söz konusu işlemin Rekabet Kanunu’na aykırılık teşkil edip etmediğine dair incelemenin ise devam ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rekabet-kurulundan-ev-aletleri-firmasina-26-milyon-lira-ceza-1097248963.html
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rekabet kurumu, ceza, para, para cezası, i̇dari para cezası, holding, medya, inşaat, inşaat sektörü
rekabet kurumu, ceza, para, para cezası, i̇dari para cezası, holding, medya, inşaat, inşaat sektörü
Rekabet Kurumu duyurdu: Can Grubu'na 11 Milyon TL ceza verildi
Rekabet Kurumu, Tekfen Holding'in hisselerinin devralınmasına yönelik işlemin izinsiz gerçekleştiği gerekçesiyle Can Grubu'na yaklaşık 11 milyon lira idari para cezası verdi. Kurum, işlemin nihai karara kadar hukuken geçerli olmadığını ve Can Grubu'nun herhangi bir kontrol devri işleminde bulunmaması gerektiğini bildirdi.
Rekabet Kurumu, Tekfen Holding hisselerinin izinsiz devralımı nedeniyle Can Grubu'na 11 milyon TL para cezası kesti.
Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının tamamının hisselerini elinde bulunduran ve inşaat sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Can Holding'in Tekfen Holding'in hisselerinin devralınmasına yönelik işleminin izinsiz gerçekleştiği gerekçesiyle hukuken geçerli olmadığı açıklandı.
Kurum, Can Grubu'nun herhangi bir kontrol devri işleminde bulunmaması gerektiğini bildirdi. Söz konusu işlemin Rekabet Kanunu’na aykırılık teşkil edip etmediğine dair incelemenin ise devam ettiği belirtildi.