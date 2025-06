https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rekabet-kurumu-duyurdu-can-grubuna-11-milyon-tl-ceza-verildi-1097372704.html

Rekabet Kurumu duyurdu: Can Grubu'na 11 Milyon TL ceza verildi

Rekabet Kurumu duyurdu: Can Grubu'na 11 Milyon TL ceza verildi

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurumu, Tekfen Holding'in hisselerinin devralınmasına yönelik işlemin izinsiz gerçekleştiği gerekçesiyle Can Grubu'na yaklaşık 11 milyon lira idari... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T22:25+0300

2025-06-26T22:25+0300

2025-06-26T22:25+0300

türki̇ye

rekabet kurumu

ceza

para

para cezası

i̇dari para cezası

holding

medya

inşaat

inşaat sektörü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9324dc96076a72796c7acabc9f46393c.jpg

Rekabet Kurumu, Tekfen Holding hisselerinin izinsiz devralımı nedeniyle Can Grubu'na 11 milyon TL para cezası kesti.Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının tamamının hisselerini elinde bulunduran ve inşaat sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Can Holding'in Tekfen Holding'in hisselerinin devralınmasına yönelik işleminin izinsiz gerçekleştiği gerekçesiyle hukuken geçerli olmadığı açıklandı.Kurum, Can Grubu'nun herhangi bir kontrol devri işleminde bulunmaması gerektiğini bildirdi. Söz konusu işlemin Rekabet Kanunu’na aykırılık teşkil edip etmediğine dair incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rekabet-kurulundan-ev-aletleri-firmasina-26-milyon-lira-ceza-1097248963.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rekabet kurumu, ceza, para, para cezası, i̇dari para cezası, holding, medya, inşaat, inşaat sektörü