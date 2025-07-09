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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/real-madridin-eski-hocasi-ancelotti-hapis-cezasi-aldi-1097756536.html
Real Madrid'in eski hocası Ancelotti hapis cezası aldı
Real Madrid'in eski hocası Ancelotti hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, vergi kaçırma suçundan 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı. Suçlamalar, Ancelotti'nin... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T23:24+0300
2025-07-09T23:27+0300
spor
real madrid
carlo ancelotti
hapis
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hapishane
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Carlo Ancelotti, 2014 yılında Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı.Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya’da vergi kaçırma suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. İspanya medyasının aktardığına göre, Ancelotti’ye 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezası verildi.İtalyan teknik adam, 2014 yılında Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde elde ettiği gelirleri vergi dairesine eksik bildirdiği gerekçesiyle yargılandı. Savcılık, Ancelotti’nin imaj haklarından elde ettiği yaklaşık 1 milyon euroluk geliri beyan etmediğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/real-madridde-ancelotti-donemi-sona-eriyor-teknik-adam-yeni-takimla-anlasti-1096155263.html
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real madrid, carlo ancelotti, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, ömür boyu hapis, müebbet hapis cezası, hapishane
real madrid, carlo ancelotti, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, ömür boyu hapis, müebbet hapis cezası, hapishane

Real Madrid'in eski hocası Ancelotti hapis cezası aldı

23:24 09.07.2025 (güncellendi: 23:27 09.07.2025)
© AA / Fabio TeixeiraBrezilya milli takımı çalıştıracak
Brezilya milli takımı çalıştıracak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA / Fabio Teixeira
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Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, vergi kaçırma suçundan 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı. Suçlamalar, Ancelotti'nin 2014 yılında Real Madrid teknik direktörüyken yaptığı vergi usulsüzlüklerine dayanıyor.
Carlo Ancelotti, 2014 yılında Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı.
Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya’da vergi kaçırma suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. İspanya medyasının aktardığına göre, Ancelotti’ye 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezası verildi.
İtalyan teknik adam, 2014 yılında Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde elde ettiği gelirleri vergi dairesine eksik bildirdiği gerekçesiyle yargılandı. Savcılık, Ancelotti’nin imaj haklarından elde ettiği yaklaşık 1 milyon euroluk geliri beyan etmediğini öne sürdü.
arda ancelotti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
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Real Madrid'de Ancelotti dönemi sona eriyor: Teknik adam yeni takımla anlaştı
12 Mayıs, 17:16
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