https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/real-madridin-eski-hocasi-ancelotti-hapis-cezasi-aldi-1097756536.html
Real Madrid'in eski hocası Ancelotti hapis cezası aldı
Real Madrid'in eski hocası Ancelotti hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, vergi kaçırma suçundan 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı. Suçlamalar, Ancelotti'nin... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T23:24+0300
2025-07-09T23:24+0300
2025-07-09T23:27+0300
spor
real madrid
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hapis
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Carlo Ancelotti, 2014 yılında Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı.Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya’da vergi kaçırma suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. İspanya medyasının aktardığına göre, Ancelotti’ye 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezası verildi.İtalyan teknik adam, 2014 yılında Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde elde ettiği gelirleri vergi dairesine eksik bildirdiği gerekçesiyle yargılandı. Savcılık, Ancelotti’nin imaj haklarından elde ettiği yaklaşık 1 milyon euroluk geliri beyan etmediğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/real-madridde-ancelotti-donemi-sona-eriyor-teknik-adam-yeni-takimla-anlasti-1096155263.html
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real madrid, carlo ancelotti, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, ömür boyu hapis, müebbet hapis cezası, hapishane
Real Madrid'in eski hocası Ancelotti hapis cezası aldı
23:24 09.07.2025 (güncellendi: 23:27 09.07.2025)
Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, vergi kaçırma suçundan 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı. Suçlamalar, Ancelotti'nin 2014 yılında Real Madrid teknik direktörüyken yaptığı vergi usulsüzlüklerine dayanıyor.
Carlo Ancelotti, 2014 yılında Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı.
Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya’da vergi kaçırma suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. İspanya medyasının aktardığına göre, Ancelotti’ye 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezası verildi.
İtalyan teknik adam, 2014 yılında Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde elde ettiği gelirleri vergi dairesine eksik bildirdiği gerekçesiyle yargılandı. Savcılık, Ancelotti’nin imaj haklarından elde ettiği yaklaşık 1 milyon euroluk geliri beyan etmediğini öne sürdü.