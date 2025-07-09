https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/real-madridin-eski-hocasi-ancelotti-hapis-cezasi-aldi-1097756536.html

Real Madrid'in eski hocası Ancelotti hapis cezası aldı

Real Madrid'in eski hocası Ancelotti hapis cezası aldı

Sputnik Türkiye

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, vergi kaçırma suçundan 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı. Suçlamalar, Ancelotti'nin... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T23:24+0300

2025-07-09T23:24+0300

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Carlo Ancelotti, 2014 yılında Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı.Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya’da vergi kaçırma suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. İspanya medyasının aktardığına göre, Ancelotti’ye 1 yıl hapis ve 386 bin euro para cezası verildi.İtalyan teknik adam, 2014 yılında Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde elde ettiği gelirleri vergi dairesine eksik bildirdiği gerekçesiyle yargılandı. Savcılık, Ancelotti’nin imaj haklarından elde ettiği yaklaşık 1 milyon euroluk geliri beyan etmediğini öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/real-madridde-ancelotti-donemi-sona-eriyor-teknik-adam-yeni-takimla-anlasti-1096155263.html

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Sputnik Türkiye

real madrid, carlo ancelotti, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, ömür boyu hapis, müebbet hapis cezası, hapishane