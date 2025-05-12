https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/real-madridde-ancelotti-donemi-sona-eriyor-teknik-adam-yeni-takimla-anlasti-1096155263.html
Real Madrid'de Ancelotti dönemi sona eriyor: Teknik adam yeni takımla anlaştı
Real Madrid'de Ancelotti dönemi sona eriyor: Teknik adam yeni takımla anlaştı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de kötüye giden sonuçların ardından Carlo Ancelotti, 26 Mayıs’ta başlayacağı görevle Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Böylece... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T17:16+0300
2025-05-12T17:16+0300
2025-05-12T17:16+0300
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Brezilya Milli Takımı'nın başına Carlo Ancelotti getirilirken, Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso oldu.Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın başına geçti. The Athletic’in haberine göre Ancelotti, yeni görevine 26 Mayıs 2025 tarihinde resmen başlayacak. Bu atamayla Ancelotti, Brezilya tarihindeki ilk yabancı teknik direktör unvanını kazanarak tarihe geçti.65 yaşındaki deneyimli teknik adam, Real Madrid'de geçirdiği dönemde zaman zaman Arda Güler'e yeterli süre vermediği gerekçesiyle eleştirilmişti. Ancak genel olarak kulüp kariyerinde büyük başarılara imza atan Ancelotti, Madrid ekibinde çıktığı 231 maçta 2.24’lük galibiyet ortalaması yakalayarak önemli bir performans sergiledi.Ancelotti’nin Brezilya’ya gitmesiyle birlikte Real Madrid’in teknik direktörlük koltuğuna İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun getirileceği iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/arda-guler-mesaj-verdi-yeni-rakip-geliyor-real-madrid-transfer-listesine-aldi-1095852554.html
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brezilya, milli takım, milli takım, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, arda güler, transfer, transfermarkt
brezilya, milli takım, milli takım, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, arda güler, transfer, transfermarkt
Real Madrid'de Ancelotti dönemi sona eriyor: Teknik adam yeni takımla anlaştı
Real Madrid'de kötüye giden sonuçların ardından Carlo Ancelotti, 26 Mayıs’ta başlayacağı görevle Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Böylece Brezilya tarihinde milli takımı çalıştıran ilk yabancı teknik direktör unvanını kazandı. Ancelotti’nin yerine Real Madrid’in başına Xabi Alonso'nun geçeceği belirtildi.
Brezilya Milli Takımı'nın başına Carlo Ancelotti getirilirken, Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso oldu.
Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın başına geçti. The Athletic’in haberine göre Ancelotti, yeni görevine 26 Mayıs 2025 tarihinde resmen başlayacak. Bu atamayla Ancelotti, Brezilya tarihindeki ilk yabancı teknik direktör unvanını kazanarak tarihe geçti.
65 yaşındaki deneyimli teknik adam, Real Madrid'de geçirdiği dönemde zaman zaman Arda Güler'e yeterli süre vermediği gerekçesiyle eleştirilmişti. Ancak genel olarak kulüp kariyerinde büyük başarılara imza atan Ancelotti, Madrid ekibinde çıktığı 231 maçta 2.24’lük galibiyet ortalaması yakalayarak önemli bir performans sergiledi.
Ancelotti’nin Brezilya’ya gitmesiyle birlikte Real Madrid’in teknik direktörlük koltuğuna İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun getirileceği iddia edildi.