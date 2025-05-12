https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/real-madridde-ancelotti-donemi-sona-eriyor-teknik-adam-yeni-takimla-anlasti-1096155263.html

Real Madrid'de Ancelotti dönemi sona eriyor: Teknik adam yeni takımla anlaştı

Real Madrid'de Ancelotti dönemi sona eriyor: Teknik adam yeni takımla anlaştı

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de kötüye giden sonuçların ardından Carlo Ancelotti, 26 Mayıs’ta başlayacağı görevle Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Böylece... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T17:16+0300

2025-05-12T17:16+0300

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Brezilya Milli Takımı'nın başına Carlo Ancelotti getirilirken, Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso oldu.Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın başına geçti. The Athletic’in haberine göre Ancelotti, yeni görevine 26 Mayıs 2025 tarihinde resmen başlayacak. Bu atamayla Ancelotti, Brezilya tarihindeki ilk yabancı teknik direktör unvanını kazanarak tarihe geçti.65 yaşındaki deneyimli teknik adam, Real Madrid'de geçirdiği dönemde zaman zaman Arda Güler'e yeterli süre vermediği gerekçesiyle eleştirilmişti. Ancak genel olarak kulüp kariyerinde büyük başarılara imza atan Ancelotti, Madrid ekibinde çıktığı 231 maçta 2.24’lük galibiyet ortalaması yakalayarak önemli bir performans sergiledi.Ancelotti’nin Brezilya’ya gitmesiyle birlikte Real Madrid’in teknik direktörlük koltuğuna İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun getirileceği iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/arda-guler-mesaj-verdi-yeni-rakip-geliyor-real-madrid-transfer-listesine-aldi-1095852554.html

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