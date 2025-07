https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/real-madrid-havada-kabusu-yasadi-arda-guler-de-dahil-tum-takim-ucaktaydi-uzun-sure-inis-yapilamadi-1097735941.html

Real Madrid havada kabusu yaşadı: Arda Güler de dahil tüm takım uçaktaydı, uzun süre iniş yapılamadı

Real Madrid havada kabusu yaşadı: Arda Güler de dahil tüm takım uçaktaydı, uzun süre iniş yapılamadı

Sputnik Türkiye

Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde PSG ile karşılaşacak olan Real Madrid, uçak seyahatinde kabus yaşadı. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T12:03+0300

2025-07-09T12:03+0300

2025-07-09T12:04+0300

spor

real madrid

arda güler

paris saint-germain (psg)

dünya kupası

uçak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097736223_0:294:1069:895_1920x0_80_0_0_fa337dc7c0acc45ba88da3bc9a5774fc.jpg

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sona gelinirken, yarı finalde Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek. İspanya devi, yarı final maçı için New York'a gitti ancak seyahat, planlanandan oldukça geç bir şekilde gerçekleştirilebildi.Arda Güler de uçaktaydı: Uçak bekletildiMilli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı özel uçak, hava koşulları nedeniyle West Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak bekletildi.Basın toplantısı önce ertelendi sonra iptal edildiYeşil ışık verilmesiyle birlikte kalkış izni alan uçak, New York'a hareket etti. Bu durumun ardından Real Madrid; teknik direktör Xabi Alonso, oyuncular Valverde, Courtois ve Jacobo’nun katılacağı basın toplantısını önce erteledi sonra ise iptal etti.Real Madrid kulübünün aktardığı bilgilere göre yaklaşık 1 saatlik gecikmeyle birlikte uçak havalandı ve LaGuardia Havalimanı'na iki buçuk saatlik bir uçuş gerçekleştirildi.Kulüp, New York hava sahasındaki yoğunluk nedeniyle takımın içinde bulunduğu uçağın Virginia semalarında bir saat daha iniş izni beklemek zorunda kaldığını aktardı.Kamptan vazgeçtiKabusa dönüşen uçak seyahatinin ardından Real Madrid, kamp için belirlenen Palm Beach'ten vazgeçme kararı aldı.İspanyol devi, pazar günü New Jersey'de oynanacak olan finale yükselmesi halinde turnuvanın kalan günlerini New York'ta geçirecek ve Palm Beach'e dönmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/arda-guler-parladi-real-madrid-3-2-ile-borussia-dortmundu-devirdi-1097631388.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

real madrid, arda güler, paris saint-germain (psg), dünya kupası, uçak