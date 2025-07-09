https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/real-madrid-havada-kabusu-yasadi-arda-guler-de-dahil-tum-takim-ucaktaydi-uzun-sure-inis-yapilamadi-1097735941.html
Real Madrid havada kabusu yaşadı: Arda Güler de dahil tüm takım uçaktaydı, uzun süre iniş yapılamadı
Real Madrid havada kabusu yaşadı: Arda Güler de dahil tüm takım uçaktaydı, uzun süre iniş yapılamadı
Sputnik Türkiye
Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde PSG ile karşılaşacak olan Real Madrid, uçak seyahatinde kabus yaşadı. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T12:03+0300
2025-07-09T12:03+0300
2025-07-09T12:04+0300
spor
real madrid
arda güler
paris saint-germain (psg)
dünya kupası
uçak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sona gelinirken, yarı finalde Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek. İspanya devi, yarı final maçı için New York'a gitti ancak seyahat, planlanandan oldukça geç bir şekilde gerçekleştirilebildi.Arda Güler de uçaktaydı: Uçak bekletildiMilli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı özel uçak, hava koşulları nedeniyle West Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak bekletildi.Basın toplantısı önce ertelendi sonra iptal edildiYeşil ışık verilmesiyle birlikte kalkış izni alan uçak, New York'a hareket etti. Bu durumun ardından Real Madrid; teknik direktör Xabi Alonso, oyuncular Valverde, Courtois ve Jacobo’nun katılacağı basın toplantısını önce erteledi sonra ise iptal etti.Real Madrid kulübünün aktardığı bilgilere göre yaklaşık 1 saatlik gecikmeyle birlikte uçak havalandı ve LaGuardia Havalimanı'na iki buçuk saatlik bir uçuş gerçekleştirildi.Kulüp, New York hava sahasındaki yoğunluk nedeniyle takımın içinde bulunduğu uçağın Virginia semalarında bir saat daha iniş izni beklemek zorunda kaldığını aktardı.Kamptan vazgeçtiKabusa dönüşen uçak seyahatinin ardından Real Madrid, kamp için belirlenen Palm Beach'ten vazgeçme kararı aldı.İspanyol devi, pazar günü New Jersey'de oynanacak olan finale yükselmesi halinde turnuvanın kalan günlerini New York'ta geçirecek ve Palm Beach'e dönmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/arda-guler-parladi-real-madrid-3-2-ile-borussia-dortmundu-devirdi-1097631388.html
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real madrid, arda güler, paris saint-germain (psg), dünya kupası, uçak
real madrid, arda güler, paris saint-germain (psg), dünya kupası, uçak
Real Madrid havada kabusu yaşadı: Arda Güler de dahil tüm takım uçaktaydı, uzun süre iniş yapılamadı
12:03 09.07.2025 (güncellendi: 12:04 09.07.2025)
Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde PSG ile karşılaşacak olan Real Madrid, uçak seyahatinde kabus yaşadı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sona gelinirken, yarı finalde Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek. İspanya devi, yarı final maçı için New York'a gitti ancak seyahat, planlanandan oldukça geç bir şekilde gerçekleştirilebildi.
Arda Güler de uçaktaydı: Uçak bekletildi
Milli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı özel uçak, hava koşulları nedeniyle West Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak bekletildi.
Basın toplantısı önce ertelendi sonra iptal edildi
Yeşil ışık verilmesiyle birlikte kalkış izni alan uçak, New York'a hareket etti. Bu durumun ardından Real Madrid; teknik direktör Xabi Alonso, oyuncular Valverde, Courtois ve Jacobo’nun katılacağı basın toplantısını önce erteledi sonra ise iptal etti.
Real Madrid kulübünün aktardığı bilgilere göre yaklaşık 1 saatlik gecikmeyle birlikte uçak havalandı ve LaGuardia Havalimanı'na iki buçuk saatlik bir uçuş gerçekleştirildi.
Kulüp, New York hava sahasındaki yoğunluk nedeniyle takımın içinde bulunduğu uçağın Virginia semalarında bir saat daha iniş izni beklemek zorunda kaldığını aktardı.
Kabusa dönüşen uçak seyahatinin ardından Real Madrid, kamp için belirlenen Palm Beach'ten vazgeçme kararı aldı.
İspanyol devi, pazar günü New Jersey'de oynanacak olan finale yükselmesi halinde turnuvanın kalan günlerini New York'ta geçirecek ve Palm Beach'e dönmeyecek.