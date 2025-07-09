https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/peskov-kremlin-trumpin-sertlesen-soylemini-oldukca-sakin-karsiliyor-1097743021.html
Peskov: Kremlin, Trump'ın sertleşen söylemini oldukça sakin karşılıyor
Peskov: Kremlin, Trump'ın sertleşen söylemini oldukça sakin karşılıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın Moskova'ya yönelik ‘sertleşen söyleminin’ Kremlin tarafından oldukça sakin karşılandığını, ABD Başkanı'nın sert ifadeler... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T13:24+0300
2025-07-09T13:24+0300
2025-07-09T13:37+0300
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ukrayna
diplomatik çözüm
kiev
moskova
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kremlin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'ya yönelik ‘söylemini sertleştirmesini’ oldukça sakin karşıladığını, Trump'ın sert ifadeler kullanmasıyla bilinen bir kişi olduğunu ifade etti.Kiev’e silah sevkiyatlarını yeniden başlatma kararını da değerlendiren Peskov, Moskova’nın bu karara rağmen Trump'ın Ukrayna ihtilafının çözümünü diplomatik kanaldan yürütme çabalarını sürdürmesini beklediğinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin Kiev'in çıkarına olduğunu, zira sahadaki durumun her gün değiştiğini, Rus ordusunun giderek ilerlediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/peskov-brics-ucuncu-ulkeleri-hedef-almiyor-ve-almayacak-1097667291.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, ukrayna, diplomatik çözüm, kiev, moskova
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, ukrayna, diplomatik çözüm, kiev, moskova
Peskov: Kremlin, Trump'ın sertleşen söylemini oldukça sakin karşılıyor
13:24 09.07.2025 (güncellendi: 13:37 09.07.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın Moskova'ya yönelik ‘sertleşen söyleminin’ Kremlin tarafından oldukça sakin karşılandığını, ABD Başkanı'nın sert ifadeler kullanmasıyla bilindiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kremlin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'ya yönelik ‘söylemini sertleştirmesini’ oldukça sakin karşıladığını, Trump'ın sert ifadeler kullanmasıyla bilinen bir kişi olduğunu ifade etti.
Kiev’e silah sevkiyatlarını yeniden başlatma kararını da değerlendiren Peskov, Moskova’nın bu karara rağmen Trump'ın Ukrayna ihtilafının çözümünü diplomatik kanaldan yürütme çabalarını sürdürmesini beklediğinin altını çizdi.
Ayrıca, silah sevkiyatlarının yeniden başlaması yönündeki tüm kararlara ve benzeri şeylere rağmen (ki aslında sevkiyatlar durdurulmuş değil), Trump ve ekibinin Ukrayna çözüm sürecini siyasi ve diplomatik düzleme taşıma çabalarını sürdürmesini umuyoruz.
Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin Kiev'in çıkarına olduğunu, zira sahadaki durumun her gün değiştiğini, Rus ordusunun giderek ilerlediğini vurguladı.
Rusya'nın, Ukrayna tarafının (müzakerelerin) üçüncü turu için teklif sunmasını beklediğini biliyorsunuz. Bu Ukrayna tarafının çıkarına olmalı, zira sahadaki durum her gün değişiyor. Biz her gün ilerliyoruz, Ukrayna tarafının yeni gerçekleri kabullenmesi grekecek.