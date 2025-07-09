https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/peskov-kremlin-trumpin-sertlesen-soylemini-oldukca-sakin-karsiliyor-1097743021.html

Peskov: Kremlin, Trump'ın sertleşen söylemini oldukça sakin karşılıyor

Peskov: Kremlin, Trump'ın sertleşen söylemini oldukça sakin karşılıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın Moskova'ya yönelik ‘sertleşen söyleminin’ Kremlin tarafından oldukça sakin karşılandığını, ABD Başkanı'nın sert ifadeler... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T13:24+0300

2025-07-09T13:24+0300

2025-07-09T13:37+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd

donald trump

ukrayna

diplomatik çözüm

kiev

moskova

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kremlin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'ya yönelik ‘söylemini sertleştirmesini’ oldukça sakin karşıladığını, Trump'ın sert ifadeler kullanmasıyla bilinen bir kişi olduğunu ifade etti.Kiev’e silah sevkiyatlarını yeniden başlatma kararını da değerlendiren Peskov, Moskova’nın bu karara rağmen Trump'ın Ukrayna ihtilafının çözümünü diplomatik kanaldan yürütme çabalarını sürdürmesini beklediğinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin Kiev'in çıkarına olduğunu, zira sahadaki durumun her gün değiştiğini, Rus ordusunun giderek ilerlediğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/peskov-brics-ucuncu-ulkeleri-hedef-almiyor-ve-almayacak-1097667291.html

rusya

abd

ukrayna

kiev

moskova

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, ukrayna, diplomatik çözüm, kiev, moskova