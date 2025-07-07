Peskov: BRICS, üçüncü ülkeleri hedef almıyor ve almayacak
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BRICS politikalarını destekleyen ülkeleri ek ticaret tarifeleriyle tehdit eden Trump'a Kremlin'den yanıt geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS oluşumundaki etkileşimin hiçbir zaman üçüncü ülkeleri hedef almadığını ve almayacağını belirtti.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 17. BRICS Liderler Zirvesi sürerken ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in 'Amerikan karşıtı' politikalarını destekleyen ülkelere yüzde 10 ek ticaret tarifesi uygulanacağını duyurmuştu.
Trump'ın sözlerine yanıt veren Peskov, "BRICS gibi bir oluşumun eşsizliği, BRICS'in, ulusal çıkarlara dayalı işbirliğini nasıl yürütecekleri konusunda ortak yaklaşımlara ve ortak dünya görüşüne sahip ülkelerin birliği olmasıdır. BRICS içindeki bu etkileşim hiçbir zaman üçüncü ülkelere karşı yönlendirilmemiştir ve yönlendirilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
2024 yılında BRICS'e kurucu ülkelere ek olarak Mısır, BAE, Etiyopya, İran dahil olurken, Ocak 2025'te de Endonezya katıldı.
Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Nijerya, Tayland, Uganda, Özbekistan ve Vietnam BRICS'te partner ülke statüsünde yer alıyor.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 17. BRICS Liderler Zirvesi sürerken ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in 'Amerikan karşıtı' politikalarını destekleyen ülkelere yüzde 10 ek ticaret tarifesi uygulanacağını duyurmuştu.
Trump'ın sözlerine yanıt veren Peskov, "BRICS gibi bir oluşumun eşsizliği, BRICS'in, ulusal çıkarlara dayalı işbirliğini nasıl yürütecekleri konusunda ortak yaklaşımlara ve ortak dünya görüşüne sahip ülkelerin birliği olmasıdır. BRICS içindeki bu etkileşim hiçbir zaman üçüncü ülkelere karşı yönlendirilmemiştir ve yönlendirilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
2024 yılında BRICS'e kurucu ülkelere ek olarak Mısır, BAE, Etiyopya, İran dahil olurken, Ocak 2025'te de Endonezya katıldı.
Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Nijerya, Tayland, Uganda, Özbekistan ve Vietnam BRICS'te partner ülke statüsünde yer alıyor.