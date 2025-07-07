https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/peskov-brics-ucuncu-ulkeleri-hedef-almiyor-ve-almayacak-1097667291.html

Peskov: BRICS, üçüncü ülkeleri hedef almıyor ve almayacak

Peskov: BRICS, üçüncü ülkeleri hedef almıyor ve almayacak

Sputnik Türkiye

BRICS politikalarını destekleyen ülkeleri ek ticaret tarifeleriyle tehdit eden Trump'a Kremlin'den yanıt geldi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T14:15+0300

2025-07-07T14:15+0300

2025-07-07T14:15+0300

dünya

donald trump

rio de janeiro

brics

dmitriy peskov

kremlin

rusya

brezilya

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS oluşumundaki etkileşimin hiçbir zaman üçüncü ülkeleri hedef almadığını ve almayacağını belirtti.Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 17. BRICS Liderler Zirvesi sürerken ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in 'Amerikan karşıtı' politikalarını destekleyen ülkelere yüzde 10 ek ticaret tarifesi uygulanacağını duyurmuştu.Trump'ın sözlerine yanıt veren Peskov, "BRICS gibi bir oluşumun eşsizliği, BRICS'in, ulusal çıkarlara dayalı işbirliğini nasıl yürütecekleri konusunda ortak yaklaşımlara ve ortak dünya görüşüne sahip ülkelerin birliği olmasıdır. BRICS içindeki bu etkileşim hiçbir zaman üçüncü ülkelere karşı yönlendirilmemiştir ve yönlendirilmeyecektir" ifadelerini kullandı.2024 yılında BRICS'e kurucu ülkelere ek olarak Mısır, BAE, Etiyopya, İran dahil olurken, Ocak 2025'te de Endonezya katıldı.Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Nijerya, Tayland, Uganda, Özbekistan ve Vietnam BRICS'te partner ülke statüsünde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/siyaset-bilimci-yucel-brics-cok-kutuplu-ekonomik-ortamin-insacisidir-1097662179.html

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