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Paşinyan’ın dini liderlere saldırılarına tepki: ‘Amaç geleneksel bağları bozmak’
Paşinyan’ın dini liderlere saldırılarına tepki: ‘Amaç geleneksel bağları bozmak’
Sputnik Türkiye
Brezilyalı uluslararası ilişkiler uzmanı Conceiçao, Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın dini liderlere ve Apostolik Kilise’ye yönelik saldırılarının... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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Brezilya’daki Rusya, Avrasya ve Eski Sovyet Ülkeleri Çalışmaları Merkezi’nden (CIRE) uluslararası ilişkiler uzmanı Guilherme Conceiçao, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan’da iktidarın dini liderlere yönelik baskısını değerlendirdi.Conceiçao, “Hükümet, siyasi çatışmayı din adamlarına karşı bir haçlı seferine dönüştürerek, ülkenin kimliğinin temelini oluşturan kültürel ve manevi çoğulculuğa saldırıyor” yorumunda bulundu.Din adamlarının gözaltına alınmasının, hükümetin politikalarıyla “aynı fikirde olmayanların ağzını kapatmaya” çalıştığını ve bu amaçla istihbarat servislerini kullandığını gösterdiğini söyleyen uzman, Batı'nın Paşinyan hükümetinin baskıcı eylemlerini nasıl görmezden geldiğine dikkat çekerek şunu dedi:“Batı'nın Ermenistan'ı Rusya'nın nüfuz alanından çıkarmada önemli bir çıkarı var. Ermenistan’da yaşananlar daha önce Ukrayna’da yaşananlara benziyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/ukrayna-ordusu-kursktaki-sehir-plajina-saldirdi-3-kisi-oldu-6-kisi-yaralandi-1097719193.html
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ermenistan, nikol paşinyan, kilise, din adamı, brezilya
ermenistan, nikol paşinyan, kilise, din adamı, brezilya

Paşinyan’ın dini liderlere saldırılarına tepki: ‘Amaç geleneksel bağları bozmak’

07:47 09.07.2025 (güncellendi: 08:02 09.07.2025)
© Sputnik / Armine AleksanyanКафедральный собор в Эчмиадзине
Кафедральный собор в Эчмиадзине - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Armine Aleksanyan
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Brezilyalı uluslararası ilişkiler uzmanı Conceiçao, Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın dini liderlere ve Apostolik Kilise’ye yönelik saldırılarının geleneksel tarihi ve kültürel bağları ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtti.
Brezilya’daki Rusya, Avrasya ve Eski Sovyet Ülkeleri Çalışmaları Merkezi’nden (CIRE) uluslararası ilişkiler uzmanı Guilherme Conceiçao, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan’da iktidarın dini liderlere yönelik baskısını değerlendirdi.
Conceiçao, “Hükümet, siyasi çatışmayı din adamlarına karşı bir haçlı seferine dönüştürerek, ülkenin kimliğinin temelini oluşturan kültürel ve manevi çoğulculuğa saldırıyor” yorumunda bulundu.
Din adamlarının gözaltına alınmasının, hükümetin politikalarıyla “aynı fikirde olmayanların ağzını kapatmaya” çalıştığını ve bu amaçla istihbarat servislerini kullandığını gösterdiğini söyleyen uzman, Batı'nın Paşinyan hükümetinin baskıcı eylemlerini nasıl görmezden geldiğine dikkat çekerek şunu dedi:
“Batı'nın Ermenistan'ı Rusya'nın nüfuz alanından çıkarmada önemli bir çıkarı var. Ermenistan’da yaşananlar daha önce Ukrayna’da yaşananlara benziyor.”
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