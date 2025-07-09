https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/murat-calik-icin-tahliye-talebi-hastane-durumunu-riskli-gordu-1097724300.html
Murat Çalık için tahliye talebi: Hastane durumunu 'riskli' gördü
Murat Çalık için tahliye talebi: Hastane durumunu 'riskli' gördü
Sputnik Türkiye
Tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık'ın avukatları yazılı açıklama yaptı. Çalık'ın tahliyesini talep etti. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T10:12+0300
2025-07-09T10:12+0300
2025-07-09T10:12+0300
poli̇ti̇ka
mehmet murat çalık
chp
beylikdüzü
beylikdüzü belediyesi
lösemi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 23 Mart'ta tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın avukatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı.'Durumu riskli'Açıklamada Çalık'ın 7 Temmuz'da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan sağlık raporunda yeniden kan kanseri (lösemi) geçirme riskinin çok yüksek olduğu belirtildi.Tahliye çağrısıCezaevi koşullarının Murat Çalık için uygun olmadığının belirtildiği açıklamada, tahliye çağrısı yapıldı.Çalık 4 Haziran'da Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/tutuklu-bulunan-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-yarin-ameliyat-olacak-1097568889.html
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murat çalık, murat çalık hasta mı, murat çalık'ın hastalığı ne
murat çalık, murat çalık hasta mı, murat çalık'ın hastalığı ne
Murat Çalık için tahliye talebi: Hastane durumunu 'riskli' gördü
Tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık'ın avukatları yazılı açıklama yaptı. Çalık'ın tahliyesini talep etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 23 Mart'ta tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın avukatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada Çalık'ın 7 Temmuz'da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan sağlık raporunda yeniden kan kanseri (lösemi) geçirme riskinin çok yüksek olduğu belirtildi.
Cezaevi koşullarının Murat Çalık için uygun olmadığının belirtildiği açıklamada, tahliye çağrısı yapıldı.
Çalık 4 Haziran'da Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.