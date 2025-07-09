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Murat Çalık için tahliye talebi: Hastane durumunu 'riskli' gördü
Murat Çalık için tahliye talebi: Hastane durumunu 'riskli' gördü
Sputnik Türkiye
Tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık'ın avukatları yazılı açıklama yaptı. Çalık'ın tahliyesini talep etti. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 23 Mart'ta tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın avukatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı.'Durumu riskli'Açıklamada Çalık'ın 7 Temmuz'da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan sağlık raporunda yeniden kan kanseri (lösemi) geçirme riskinin çok yüksek olduğu belirtildi.Tahliye çağrısıCezaevi koşullarının Murat Çalık için uygun olmadığının belirtildiği açıklamada, tahliye çağrısı yapıldı.Çalık 4 Haziran'da Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/tutuklu-bulunan-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-yarin-ameliyat-olacak-1097568889.html
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murat çalık, murat çalık hasta mı, murat çalık'ın hastalığı ne

Murat Çalık için tahliye talebi: Hastane durumunu 'riskli' gördü

10:12 09.07.2025
© Fotoğraf : Mehmet Murat Çalık/XMehmet Murat Çalık
Mehmet Murat Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© Fotoğraf : Mehmet Murat Çalık/X
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Tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık'ın avukatları yazılı açıklama yaptı. Çalık'ın tahliyesini talep etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 23 Mart'ta tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın avukatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Durumu riskli'

Açıklamada Çalık'ın 7 Temmuz'da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan sağlık raporunda yeniden kan kanseri (lösemi) geçirme riskinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Tahliye çağrısı

Cezaevi koşullarının Murat Çalık için uygun olmadığının belirtildiği açıklamada, tahliye çağrısı yapıldı.

Çalık 4 Haziran'da Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.
Mehmet Murat Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
TÜRKİYE
Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyat olacak
3 Temmuz, 14:03
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