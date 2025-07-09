https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/murat-calik-icin-tahliye-talebi-hastane-durumunu-riskli-gordu-1097724300.html

Murat Çalık için tahliye talebi: Hastane durumunu 'riskli' gördü

Murat Çalık için tahliye talebi: Hastane durumunu 'riskli' gördü

Sputnik Türkiye

Tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık'ın avukatları yazılı açıklama yaptı. Çalık'ın tahliyesini talep etti. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

mehmet murat çalık

chp

beylikdüzü

beylikdüzü belediyesi

lösemi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 23 Mart'ta tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın avukatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı.'Durumu riskli'Açıklamada Çalık'ın 7 Temmuz'da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan sağlık raporunda yeniden kan kanseri (lösemi) geçirme riskinin çok yüksek olduğu belirtildi.Tahliye çağrısıCezaevi koşullarının Murat Çalık için uygun olmadığının belirtildiği açıklamada, tahliye çağrısı yapıldı.Çalık 4 Haziran'da Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/tutuklu-bulunan-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-yarin-ameliyat-olacak-1097568889.html

beylikdüzü

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