https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/tutuklu-bulunan-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-yarin-ameliyat-olacak-1097568889.html
Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyat olacak
Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyat olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yarın ameliyata... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T14:03+0300
2025-07-03T14:03+0300
2025-07-03T14:03+0300
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beylikdüzü
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tutuklu bulunduğu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Cezaevine girdikten sonra 18 kilo veren Çalık’ın, avukatları tarafından yapılan açıklamada, müvekkillerinin akut lösemi ve lenfoma hastası olduğu belirtildi.Hastalığı nüksetti, yarın ameliyata alınacakİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Çalık’ın, hastalığının yeniden nüksettiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Murat Çalık yarın ameliyata alınacak.Cezaevi yeri değiştirilmiştiÇalık, 4 Haziran’da Silivri Cezaevi’nden İzmir Buca F Tipi Cezaevi’ne sevk edilmişti. Avukatları, tutukluluk koşullarının mevcut sağlık durumu açısından uygun olmadığını vurgulayarak tahliye talebinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/hastaneye-kaldirilan-mehmet-murat-calik-icin-yatis-karari-verildi-1097254272.html
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mehmet murat çalık, ameliyat, beylikdüzü, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
mehmet murat çalık, ameliyat, beylikdüzü, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyat olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yarın ameliyata alınacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tutuklu bulunduğu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Cezaevine girdikten sonra 18 kilo veren Çalık’ın, avukatları tarafından yapılan açıklamada, müvekkillerinin akut lösemi ve lenfoma hastası olduğu belirtildi.
Hastalığı nüksetti, yarın ameliyata alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Çalık’ın, hastalığının yeniden nüksettiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Murat Çalık yarın ameliyata alınacak.
Cezaevi yeri değiştirilmişti
Çalık, 4 Haziran’da Silivri Cezaevi’nden İzmir Buca F Tipi Cezaevi’ne sevk edilmişti. Avukatları, tutukluluk koşullarının mevcut sağlık durumu açısından uygun olmadığını vurgulayarak tahliye talebinde bulunmuştu.